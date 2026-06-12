Uma combinada de Previsão Dupla de grupos para a Copa do Mundo

O Brasil e a Inglaterra chegam como claros favoritos para liderar seus grupos, mas, em ambos os casos, há também um segundo favorito bem claro para se classificar ao lado deles.

Palpites Duplos na Copa do Mundo 2026 Odds Grupo C - Brasil e Marrocos 1.73 Grupo L - Inglaterra e Croácia 1.40

Odds fornecidas pela Brazino777. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Azarões devem passar sufoco contra seleções tradicionais

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 reservou cenários bem distintos. Os grupos que contam com os países-sede prometem ser mais equilibrados e abertos, sem a presença dos grandes favoritos ao título. Por outro lado, a fase inicial da competição também entregará alguns confrontos completamente desproporcionais.

O novo formato faz com que as seleções iniciem a jornada com objetivos totalmente diferentes. Gigantes como Inglaterra e Brasil miram a liderança isolada de suas chaves para garantir um caminho teoricamente mais tranquilo no mata-mata. Enquanto isso, boa parte dos azarões vai tentar beliscar uma vaga como um dos oito melhores terceiros colocados.

Nos Grupos C e L, Escócia, Haiti, Gana e Panamá devem se enquadrar nessa segunda categoria. Com isso, o caminho fica livre para as outras quatro seleções duelarem pelas duas primeiras posições.

O Brasil tem 91,5% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros no Grupo C, enquanto as chances de Marrocos estão em 68,8%. A dinâmica é parecida no Grupo L, onde a Inglaterra aparece com 92,7% de chance de garantir a primeira ou a segunda posição. Já a Croácia tem 65,4% de probabilidade de carimbar o passaporte para o mata-mata com um lugar no top 2.

Ambos os grupos contam com zebras completas, como Haiti e Panamá. Essas nações se beneficiaram da ausência dos EUA, do México e do Canadá nas Eliminatórias da CONCACAF. Mudar o patamar dos confrontos contra equipes como El Salvador e Nicarágua para encarar a elite do futebol mundial não será nada fácil.

Diante de potências já consagradas no maior palco do mundo, arrancar um pontinho já seria lucro para essas seleções. É muito difícil prever um cenário em que qualquer uma delas consiga brigar por uma vaga no top 2.

Os dois favoritos vão ditar o ritmo nos Grupos C e L?

No Grupo C, a Escócia é a única seleção com alguma chance de estragar a festa do Brasil e do Marrocos nas primeiras posições. Os escoceses venceram seus últimos amistosos por 4x1 contra Curaçao e 4x0 contra a Bolívia, o que ajudou a erguer o moral do elenco.

No entanto, todos os gols contra Curaçao saíram quando o adversário já estava com um jogador a menos. Além disso, a Bolívia é amplamente conhecida por sua incapacidade de render quando joga fora da altitude de sua terra natal.

Enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo em Miami será um desafio de um nível completamente diferente para os escoceses. Carlo Ancelotti está agora no comando da Seleção Brasileira e tem em mãos uma matéria-prima de muita qualidade. Desde 1966 o Brasil não cai na fase de grupos de um Mundial, e isso não deve mudar neste ano.

Atual campeão da Copa Africana de Nações, Marrocos chega ao torneio como uma equipe muito mais pronta e equilibrada do que a Escócia. Os marroquinos sofreram apenas cinco gols em sete jogos na Copa do Mundo de 2022 e não perdem há 29 partidas no tempo regulamentar.

Assim como Marrocos, a Croácia também foi semifinalista no Catar, sem esquecer o vice-campeonato na Rússia em 2018. Uma campanha tão longa é improvável em 2026, já que se trata de um elenco envelhecido. Contudo, a bagagem e a casca em Copas do Mundo podem ser decisivas no confronto contra Gana.

Os africanos são os mais bem posicionados para tentar evitar que as seleções europeias fechem as duas primeiras posições do Grupo L. No entanto, eles entram em campo como amplos azarões nos duelos contra Inglaterra e Croácia.

Os Três Leões não sofreram um único gol sequer nas oito partidas das Eliminatórias, vencendo todas. Mesmo quando o time de Thomas Tuchel não engrena coletivamente, o talento individual frequentemente resolve a parada.

A Croácia também impressionou com sete vitórias em oito jogos, garantindo seu lugar em mais uma Copa do Mundo. A continuidade é o grande trunfo, com o vitorioso Zlatko Dalić ainda no comando técnico.

Com as duas principais seleções de ambos os grupos esbanjando tanta experiência, apostar em uma combinada de Palpite Duplo carrega muito valor. Você pode cravar que Brasil, Marrocos, Inglaterra e Croácia vão todos terminar entre os dois primeiros colocados de suas chaves, uma aposta com probabilidade implícita de 41,5%.