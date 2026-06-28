Brasil x Japão: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Brasil x Japão, jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo, movimenta as casas de apostas nesta segunda-feira (29). Trata-se do primeiro confronto da seleção comandada por Carlo Ancelotti no mata-mata da competição, contra uma equipe que ocupa a 16ª posição no ranking da Fifa.

Neste guia, compilamos as ofertas oferecidas pelos melhores sites de apostas para a Copa do Mundo 2026. Descubra como aproveitá-las no jogo da seleção brasileira.

Como funcionam as ofertas para apostar em Brasil x Japão

Ofertas como odds aumentadas, apostas grátis e antecipação de pagamentos de apostas são muito comuns durante a Copa do Mundo.

A seguir, saiba quais são as melhores ofertas para Brasil x Japão:

Esportiva Bet: Esportiva Day - Brasil Day

A Esportiva Bet segue com a sua promoção "Brasil Day” para a partida entre Brasil e Japão na Copa do Mundo.

Quem apostar no recurso Criar Aposta (BetBuilder) concorre a uma FreeBet de R$ 50,00.

Para participar, o apostador deve ativar a missão previamente no sistema antes de registrar o bilhete.

A aposta válida deve ser simples, com valor mínimo de R$ 50,00 e odd final igual ou superior a 3.5. O bilhete precisa conter pelo menos três seleções.

Vale a pena ler os Termos e Condições da oferta para entender as restrições de aposta.

Novibet: 25 Giros Grátis

A Novibet oferece 25 giros grátis por dia aos clientes que realizarem apostas nos jogos da Copa do Mundo de 2026.

O apostador deve fazer uma ou mais apostas simples que totalizem, no mínimo, R$ 50,00 em valor acumulado, com odds mínimas de 2.0 em cada bilhete.

Ao cumprir esses requisitos, o cliente recebe 25 Giros Grátis como recompensa.

A promoção permanece ativa diariamente até o encerramento do Mundial de 2026 e pode ser usada normalmente para apostas em Brasil x Japão.

KTO: Até R$ 2.500 nos jogos do Brasil

A KTO segue com a sua promoção de lucro turbinado para jogos do Brasil na Copa do Mundo.

Na partida contra o Japão, use o recurso "Criar Aposta" em apostas pré-jogo, com mínimo de 3 seleções e odds 3.00, e ganhe 33% boost.

Para quem prefere apostas ao vivo, a plataforma oferece um boost de 15% sobre os ganhos em bilhetes com odds mínimas de 1.30.

O apostador deve ativar o bônus diretamente no boletim de aposta para cada uma das ofertas.

A promoção libera apenas um Ganho Aumentado por modalidade em cada jogo da Seleção, e o valor máximo de aposta elegível é de R$75 por bilhete, com ganho adicional limitado a R$2.500.

Betboom: Torneio da Copa do Mundo

A BetBoom realiza o torneio "Copa do Mundo 2026" até o dia 19 de julho de 2026. Quem apostar na plataforma em Brasil x Japão estará qualificado para a oferta e concorrerá a R$150 mil em prêmios.

A vantagem da oferta é que ela aceita apostas simples e múltiplas, sem impor restrições às odds mínimas ou máximas.

Em contrapartida, as apostas com cash-out não são qualificadas para o torneio, como é de praxe neste tipo de oferta.

Superbet: Odds Aumentadas para Brasil x Japão

A Superbet preparou odds aumentadas para Brasil x Japão. Nos mercados dedicados para partida, as cotações para todas as possibilidades do Resultado Final estão com a marca "Super Placar”.



Dessa forma, os jogadores podem fazer uma aposta simples pré-jogo com cotações acima da média em:

Vitória do Brasil

Empate

Vitória do Japão

Como apostar em Brasil x Japão: passo a passo

Se você pretende fazer apostas esportivas no confronto entre Brasil e Japão, o processo nas principais plataformas de apostas online é rápido e intuitivo.

Confira o passo a passo:

Escolha uma das plataformas bets e apostas recomendadas neste guia e realize o seu cadastro; Então, conclua a verificação de identidade e faça um depósito para liberar todas as funcionalidades; Em seguida, acesse a seção de Futebol, selecione a "Copa do Mundo" e abra o mercado da partida entre Brasil e Japão para visualizar todas as opções de apostas; Escolha o mercado desejado, informe o valor da sua aposta e revise o bilhete; Por fim, confirme a operação para finalizar suas apostas online.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Antes de escolher uma casa de apostas para Brasil x Japão, é importante levar em consideração alguns aspectos, como reputação, qualidade das promoções e competitividade das odds.

Confira abaixo algumas das plataformas mais importantes do mercado brasileiro.

Palpites e mercados para Brasil x Japão

O Brasil enfrenta um adversário competitivo nesta primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo.

Com boa organização tática e muita velocidade nas transições, o Japão tem feito partidas duras contra grandes seleções do futebol mundial, tendo inclusive vencido a equipe comandada por Carlo Ancelotti em amistoso realizado em outubro de 2025 por 3 a 2.

Confira abaixo alguns mercados e palpites para Brasil x Japão que podem ser interessantes para os apostadores, levando em conta as características das equipes.

Ambas as seleções marcam (Sim): O Japão costuma adotar uma postura ofensiva, explorando transições rápidas e atacando com muitos jogadores. Isso pode abrir espaços para o Brasil, mas também aumenta as chances dos japoneses criarem oportunidades de gol.

O Japão costuma adotar uma postura ofensiva, explorando transições rápidas e atacando com muitos jogadores. Isso pode abrir espaços para o Brasil, mas também aumenta as chances dos japoneses criarem oportunidades de gol. Mais de 2,5 gols: Pela característica ofensiva das duas equipes, a expectativa é de um jogo movimentado, com boas oportunidades de ambos os lados e potencial para um placar mais elevado.

Pela característica ofensiva das duas equipes, a expectativa é de um jogo movimentado, com boas oportunidades de ambos os lados e potencial para um placar mais elevado. Japão marca pelo menos um gol: A velocidade pelos lados do campo e a eficiência nos contra-ataques fazem da seleção japonesa uma equipe capaz de balançar as redes mesmo diante de adversários tecnicamente superiores.

A velocidade pelos lados do campo e a eficiência nos contra-ataques fazem da seleção japonesa uma equipe capaz de balançar as redes mesmo diante de adversários tecnicamente superiores. Brasil vence e ambas as equipes marcam: Caso o favoritismo brasileiro se confirme, este mercado combina uma provável vitória da Seleção com a capacidade do Japão de aproveitar espaços e contribuir para um jogo com gols dos dois lados.

Caso o favoritismo brasileiro se confirme, este mercado combina uma provável vitória da Seleção com a capacidade do Japão de aproveitar espaços e contribuir para um jogo com gols dos dois lados. Mais de 3,5 cartões: Em um confronto eliminatório, a tendência é de maior intensidade nas disputas, com faltas táticas para interromper contra-ataques e maior rigor na marcação, favorecendo mercados relacionados a cartões.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo Brasil x Japão?

A partida entre Brasil x Japão pela segunda fase da Copa do Mundo será realizada às 14h, horário de Brasília, nesta segunda-feira (29).

Qual a melhor casa para apostar no Brasil x Japão?

A melhor casa de apostas para Brasil x Japão é a KTO. 100% regularizada com licença da SPA/MF e com boas promoções, a plataforma oferece odds competitivas para todas as partidas da seleção na Copa do Mundo.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

As ofertas de boas-vindas das casas de apostas foram proibidas com a regularização do setor em 2025. Apesar disso, os jogadores das plataformas legalizadas contam com outras ofertas disponíveis, como cashback, apostas grátis e lucro turbinado.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim. Todas as casas de apostas citadas neste guia de apostas para Brasil x Japão são regularizadas, tem licença da SPA/MF e seguem as leis vigentes do país. Aposte com responsabilidade.