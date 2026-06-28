Brasil x Japão: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Brasil x Japão, jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo, movimenta as casas de apostas nesta segunda-feira (29). Trata-se do primeiro confronto da seleção comandada por Carlo Ancelotti no mata-mata da competição, contra uma equipe que ocupa a 16ª posição no ranking da Fifa.
Neste guia, compilamos as ofertas oferecidas pelos melhores sites de apostas para a Copa do Mundo 2026. Descubra como aproveitá-las no jogo da seleção brasileira.
Como funcionam as ofertas para apostar em Brasil x Japão
Ofertas como odds aumentadas, apostas grátis e antecipação de pagamentos de apostas são muito comuns durante a Copa do Mundo.
A seguir, saiba quais são as melhores ofertas para Brasil x Japão:
|Bet
|Oferta
|Apostar
|Esportiva Bet
|Concorra a uma free bet de R$50
|Apostar na Esportiva Bet
|Novibet
|Faça apostas esportivas e ganhe giros grátis
|Apostar na Novibet
|KTO
|Casa oferece lucro turbinado de até R$ 2.500
|Apostar na KTO
|BetBoom
|Torneio de Copa com R$ 150 mil em prêmios
|Apostar na BetBoom
|Superbet
|Superodds (Cotações aumentadas no jogo)
|Apostar na Superbet
Esportiva Bet: Esportiva Day - Brasil Day
A Esportiva Bet segue com a sua promoção "Brasil Day” para a partida entre Brasil e Japão na Copa do Mundo.
Quem apostar no recurso Criar Aposta (BetBuilder) concorre a uma FreeBet de R$ 50,00.
Para participar, o apostador deve ativar a missão previamente no sistema antes de registrar o bilhete.
A aposta válida deve ser simples, com valor mínimo de R$ 50,00 e odd final igual ou superior a 3.5. O bilhete precisa conter pelo menos três seleções.
Vale a pena ler os Termos e Condições da oferta para entender as restrições de aposta.
Novibet: 25 Giros Grátis
A Novibet oferece 25 giros grátis por dia aos clientes que realizarem apostas nos jogos da Copa do Mundo de 2026.
O apostador deve fazer uma ou mais apostas simples que totalizem, no mínimo, R$ 50,00 em valor acumulado, com odds mínimas de 2.0 em cada bilhete.
Ao cumprir esses requisitos, o cliente recebe 25 Giros Grátis como recompensa.
A promoção permanece ativa diariamente até o encerramento do Mundial de 2026 e pode ser usada normalmente para apostas em Brasil x Japão.
KTO: Até R$ 2.500 nos jogos do Brasil
A KTO segue com a sua promoção de lucro turbinado para jogos do Brasil na Copa do Mundo.
Na partida contra o Japão, use o recurso "Criar Aposta" em apostas pré-jogo, com mínimo de 3 seleções e odds 3.00, e ganhe 33% boost.
Para quem prefere apostas ao vivo, a plataforma oferece um boost de 15% sobre os ganhos em bilhetes com odds mínimas de 1.30.
O apostador deve ativar o bônus diretamente no boletim de aposta para cada uma das ofertas.
A promoção libera apenas um Ganho Aumentado por modalidade em cada jogo da Seleção, e o valor máximo de aposta elegível é de R$75 por bilhete, com ganho adicional limitado a R$2.500.
Betboom: Torneio da Copa do Mundo
A BetBoom realiza o torneio "Copa do Mundo 2026" até o dia 19 de julho de 2026. Quem apostar na plataforma em Brasil x Japão estará qualificado para a oferta e concorrerá a R$150 mil em prêmios.
A vantagem da oferta é que ela aceita apostas simples e múltiplas, sem impor restrições às odds mínimas ou máximas.
Em contrapartida, as apostas com cash-out não são qualificadas para o torneio, como é de praxe neste tipo de oferta.
Superbet: Odds Aumentadas para Brasil x Japão
A Superbet preparou odds aumentadas para Brasil x Japão. Nos mercados dedicados para partida, as cotações para todas as possibilidades do Resultado Final estão com a marca "Super Placar”.
Dessa forma, os jogadores podem fazer uma aposta simples pré-jogo com cotações acima da média em:
- Vitória do Brasil
- Empate
- Vitória do Japão
Como apostar em Brasil x Japão: passo a passo
Se você pretende fazer apostas esportivas no confronto entre Brasil e Japão, o processo nas principais plataformas de apostas online é rápido e intuitivo.
Confira o passo a passo:
- Escolha uma das plataformas bets e apostas recomendadas neste guia e realize o seu cadastro;
- Então, conclua a verificação de identidade e faça um depósito para liberar todas as funcionalidades;
- Em seguida, acesse a seção de Futebol, selecione a "Copa do Mundo" e abra o mercado da partida entre Brasil e Japão para visualizar todas as opções de apostas;
- Escolha o mercado desejado, informe o valor da sua aposta e revise o bilhete;
- Por fim, confirme a operação para finalizar suas apostas online.
Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo
Antes de escolher uma casa de apostas para Brasil x Japão, é importante levar em consideração alguns aspectos, como reputação, qualidade das promoções e competitividade das odds.
Confira abaixo algumas das plataformas mais importantes do mercado brasileiro.
Palpites e mercados para Brasil x Japão
O Brasil enfrenta um adversário competitivo nesta primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo.
Com boa organização tática e muita velocidade nas transições, o Japão tem feito partidas duras contra grandes seleções do futebol mundial, tendo inclusive vencido a equipe comandada por Carlo Ancelotti em amistoso realizado em outubro de 2025 por 3 a 2.
Confira abaixo alguns mercados e palpites para Brasil x Japão que podem ser interessantes para os apostadores, levando em conta as características das equipes.
- Ambas as seleções marcam (Sim): O Japão costuma adotar uma postura ofensiva, explorando transições rápidas e atacando com muitos jogadores. Isso pode abrir espaços para o Brasil, mas também aumenta as chances dos japoneses criarem oportunidades de gol.
- Mais de 2,5 gols: Pela característica ofensiva das duas equipes, a expectativa é de um jogo movimentado, com boas oportunidades de ambos os lados e potencial para um placar mais elevado.
- Japão marca pelo menos um gol: A velocidade pelos lados do campo e a eficiência nos contra-ataques fazem da seleção japonesa uma equipe capaz de balançar as redes mesmo diante de adversários tecnicamente superiores.
- Brasil vence e ambas as equipes marcam: Caso o favoritismo brasileiro se confirme, este mercado combina uma provável vitória da Seleção com a capacidade do Japão de aproveitar espaços e contribuir para um jogo com gols dos dois lados.
- Mais de 3,5 cartões: Em um confronto eliminatório, a tendência é de maior intensidade nas disputas, com faltas táticas para interromper contra-ataques e maior rigor na marcação, favorecendo mercados relacionados a cartões.
Perguntas frequentes
Que horas é o jogo Brasil x Japão?
A partida entre Brasil x Japão pela segunda fase da Copa do Mundo será realizada às 14h, horário de Brasília, nesta segunda-feira (29).
Qual a melhor casa para apostar no Brasil x Japão?
A melhor casa de apostas para Brasil x Japão é a KTO. 100% regularizada com licença da SPA/MF e com boas promoções, a plataforma oferece odds competitivas para todas as partidas da seleção na Copa do Mundo.
As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?
As ofertas de boas-vindas das casas de apostas foram proibidas com a regularização do setor em 2025. Apesar disso, os jogadores das plataformas legalizadas contam com outras ofertas disponíveis, como cashback, apostas grátis e lucro turbinado.
As casas citadas são regularizadas no Brasil?
Sim. Todas as casas de apostas citadas neste guia de apostas para Brasil x Japão são regularizadas, tem licença da SPA/MF e seguem as leis vigentes do país. Aposte com responsabilidade.