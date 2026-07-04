Brasil x Noruega: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Brasil x Noruega deve concentrar as atenções do país neste domingo (5), às 17h. Transmitido por TV Globo, SBT e CazéTV, o jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, consequentemente, também receberá atenção especial das casas de apostas.

Neste guia, juntamos as melhores ofertas para o seu palpite em Brasil x Noruega em alguns dos sites de apostas legais do Brasil, como Esportiva Bet, Novibet, KTO, Betboom e Superbet.

Como funcionam as ofertas para apostar em Brasil x Noruega

As apostas na Copa do Mundo 2026 inspiram diferentes ofertas das casas de apostas.

A seguir, descibra as melhores promoções envolvendo o duelo Brasil x Noruega:

Novibet: Aposte R$ 1 e Receba R$ 50

A Novibet preparou uma promoção exclusiva para o confronto entre Brasil x Noruega. Com ela, os usuários elegíveis que registrarem um palpite simples de apenas R$ 1 no mercado pré-jogo podem garantir um retorno de R$ 50 em formato de bônus.

Vale ressaltar que o benefício é de uso único, aplicando-se estritamente à primeira aposta realizada na conta que atenda a todos os requisitos de qualificação.

bet365: Super Aumentada na Copa do Mundo

A *Aposta Aumentada da bet365 está disponível para os apostadores brasileiros todos os dias na Copa do Mundo, e não será diferente para o seu palpite em Brasil x Noruega.

Os mercados selecionados para a posta são identificados com uma seta verde.

*Aposta Aumentada

Aumente os seus ganhos em apostas feitas com Criar Aposta e apostas simples selecionadas.

Somente para clientes elegíveis. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs.

Estrela Bet: odds de 11.00 para passe de Vini Jr.

A Estrela Bet trouxe uma oferta com boost de odd para para o seguinte mercado:

Vini Jr. dar ao menos 1 passe contra a Noruega.

A cotação original informada era de 1.10. Agora, está 11.00.

A aposta máxima é de R$1. A promoção é válida para novos apostadores ou aqueles que ainda não fizeram o primeiro depósito, dentro do período informado pela casa.

BetBoom: Brasil vence e ambas equipes marcam

A BetBoom é mais uma das casas de apostas trazendo odds aumentadas para a partida da seleção brasileira.

Ao combinar os mercados Brasil vence e ambas equipes marcam, a odd vai para 3.45.

Esportes da Sorte: Super Odds

A Esportes da Sorte também trouxe Super Odds para a partida. A Super Odd é de 2.30 e os mercados são:

Ambas equipes marcam

Mais de 2.5 escanteios total em cada tempo

Esportiva Bet: Torneio Milionário da Copa

A Esportivabet criou o Torneio Milionário da Copa, no qual cada aposta elegível nos jogos do Mundial acumula uma pontuação para o ranking do participante.

O sistema classifica os apostadores conforme o volume de apostas realizadas dentro das regras, e quanto mais o cliente aposta, maior se torna sua posição na tabela classificatória.



Em caso de título do Brasil, a plataforma promete distribuir um prêmio de R$ 3 milhões entre 500 ganhadores.

Caso a seleção não consiga o hexa, o site promete sortear R$ 300 mil também entre 500 jogadores.

Apenas bilhetes no modo Criar Aposta Simples entram na competição, com valor mínimo de R$ 30,00 e odd mínima de 2.5.

Novibet: 25 Giros Grátis

A Novibet concede 25 giros grátis por dia aos clientes que seguirem os critérios de apostas nos jogos da Copa do Mundo de 2026.

O apostador deve realizar uma ou mais apostas simples que somem, no mínimo, R$ 50,00 em valor acumulado, e cada bilhete precisa apresentar odd mínima de 2.0.

Ao atingir esses critérios, o cliente recebe os 25 giros grátis, automaticamente. A oferta permanece disponível diariamente até o fim do Mundial de 2026.

KTO: Freebet de R$50 na Copa

Durante todo o mês de julho, a KTO oferece a Chance Extra, uma promoção que oferece apostas grátis de até R$50 aos jogadores cadastrados.

O apostador acessa a página de promoções, clica em "Aceito Participar" e, em até 7 dias, ativa a opção no boletim de apostas pelo celular, utilizando odds mínimas de 1.80.

Em caso de perda da aposta elegível, o cliente recebe de volta o valor apostado como Aposta Grátis, com limite máximo de R$ 50,00.

Betboom: Torneio da Copa do Mundo

A BetBoom promove o torneio "Copa do Mundo 2026", com vigência até 19 de julho de 2026.

Quem deixar o seu palpite na casa para o confronto Brasil x Noruega qualifica-se automaticamente para a oferta e concorre a R$ 150 mil em prêmios.

O torneio aceita apostas simples e múltiplas, sem estabelecer odds mínimas ou máximas para os bilhetes participantes.

O sistema, no entanto, exclui da competição todas as apostas liquidadas por meio da funcionalidade Cash Out.

Superbet: Odds Aumentadas para Brasil x Noruega

A Superbet oferece odds ampliadas para o jogo Brasil x Noruega, com a identificação "Super Placar" em todas as opções do mercado de Resultado Final.

A plataforma eleva as cotações para os três resultados possíveis da partida no segmento pré-jogo.

Dessa maneira, o apostador faz uma aposta simples antes do início do jogo e aproveita as odds diferenciadas em qualquer um dos desfechos: triunfo do Brasil, igualdade no placar ou vitória da Noruega - apontada pela plataforma como menos provável.

Como apostar em Brasil x Noruega: passo a passo

Para quem deseja deixar o seu palpite para Brasil x Noruega, o processo nas melhores sites de apostas para a Copa do Mundo é rápido e praticamente o mesmo em todos os sites.

Confira o passo a passo:

Primeiramente, escolha uma das plataformas de bet recomendadas neste guia e realize o seu cadastro; Então, conclua a verificação de identidade para liberar todas as funcionalidades; Logo depois, faça um depósito utilizando um método disponível, como o Pix; Em seguida, acesse a seção de Futebol, selecione a "Copa do Mundo" e abra o mercado da partida entre Brasil e Noruega para visualizar todas as opções de apostas; Por fim, escolha o mercado desejado, informe o valor da sua aposta, revise o bilhete e confirme a operação para finalizar suas apostas online.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Na hora de escolher o melhor site para apostas em Brasil x Noruega, é importante levar em consideração alguns aspectos, como reputação, recursos de segurança e autoexclusão, qualidade das promoções e competitividade das odds.

Confira abaixo algumas das melhores casas de apostas do Brasil no momento:

Palpites e mercados para Brasil x Noruega

O Brasil é favorito contra a Noruega, mas deve se atentar aos pontos fortes do adversário.

Embora tenham uma defesa vulnerável, que levou gol em todos os jogos da Copa do Mundo até aqui, os nórdicos contam com um meio criativo e um ataque bastante produtivo, capitaneado por Erling Haaland, um dos destaques do Mundial com 5 gols em 3 partidas.

Confira abaixo alguns mercados e palpites para Brasil x Noruega que podem ser interessantes, a julgar pelas características do duelo.

Ambas as equipes marcam (Sim): Apesar do favoritismo brasileiro, a Noruega conta com um ataque eficiente e com um dos artilheiros da competição. Ao mesmo tempo, sua defesa sofreu gols em todos os jogos do Mundial, tornando este um mercado atrativo para apostas esportivas.

Apesar do favoritismo brasileiro, a Noruega conta com um ataque eficiente e com um dos artilheiros da competição. Ao mesmo tempo, sua defesa sofreu gols em todos os jogos do Mundial, tornando este um mercado atrativo para apostas esportivas. Mais de 2,5 gols: O confronto reúne duas equipes com bom potencial ofensivo. A tendência é de um jogo aberto, com oportunidades de gol para ambos os lados.

O confronto reúne duas equipes com bom potencial ofensivo. A tendência é de um jogo aberto, com oportunidades de gol para ambos os lados. Erling Haaland marca a qualquer momento: Principal referência ofensiva da Noruega, o centroavante vive grande fase e pode aproveitar qualquer espaço concedido pela defesa brasileira.

Principal referência ofensiva da Noruega, o centroavante vive grande fase e pode aproveitar qualquer espaço concedido pela defesa brasileira. Brasil vence e ambas as equipes marcam: Caso o Brasil confirme o favoritismo, mas a Noruega mantenha sua média ofensiva, esta combinação pode oferecer valor para quem busca alternativas nas apostas online.

Caso o Brasil confirme o favoritismo, mas a Noruega mantenha sua média ofensiva, esta combinação pode oferecer valor para quem busca alternativas nas apostas online. Mais de 9,5 escanteios: Com o Brasil pressionando durante boa parte da partida e a Noruega explorando contra-ataques e jogadas pelas laterais, a expectativa é de um número elevado de escanteios.

👉 Confira as odds para vencedor da Copa do Mundo 2026.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo Brasil x Noruega?

A partida entre Brasil x Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece às 17h, horário de Brasília, neste domingo (5).

Qual a melhor casa para apostar no Brasil x Noruega?

A melhor casa de apostas para Brasil x Noruega é a Novibet. Com boas promoções e odds competitivas, a plataforma é uma opção segura para os seus palpites na Copa do Mundo.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas foram proibidas com a regularização do setor em 2025. Neste guia, falamos apenas sobre promoções permitidas pelo Governo Federal, como odds aumentadas e sorteios de prêmios.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim. Todas as casas de apostas citadas neste guia de promoções de apostas para Brasil x Noruega estão autorizadas para atuar no Brasil, com licença ativa da SPA/MF. Aposta com responsabilidade.