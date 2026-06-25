Copa do Mundo 2026: benefício mútuo na 3ª rodada

Paraguai x Austrália. Argélia x Áustria. Quatro seleções entram em campo sabendo que um empate basta para avançar. Será que vão se contentar com a igualdade no placar?

Copa do Mundo 2026 – Grupos D e J Odds Paraguai x Austrália Empate, com odds de 2.25 Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.15 Áustria x Argélia Empate, com odds de 2.15 Argélia vence o 1º tempo, com odds de 4.00

Odds fornecidas pela bet365. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Quando o empate serve para todo mundo

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 trouxe uma matemática capciosa na reta final antes do início do mata-mata.

Pelo Grupo D, Paraguai x Austrália se enfrentam em Santa Clara. Um empate carimba a vaga dos Socceroos na vice-liderança e mantém o Paraguai vivo na briga como um dos melhores terceiros colocados.

No Grupo J, Argélia x Áustria duelam em Kansas City sob a mesma lógica. O empate classifica a Áustria pelo saldo de gols e deixa a Argélia em excelente postura para avançar entre as melhores seleções que terminarem em terceiro lugar.

O que muitos chamariam de "jogo de compadre" ou conspiração é, na verdade, pura matemática.

O precedente mais famoso da história é a "Vergonha de Gijón", na Copa do Mundo de 1982, na Espanha. A Alemanha Ocidental venceu a Áustria por 1x0, um placar que convenientemente classificou as duas seleções para o mata-mata e eliminou a Argélia. A última finalização daquele jogo aconteceu aos 54 minutos. Nenhuma das equipes criou uma chance sequer nos 36 minutos finais.

Em 2018, a Inglaterra tirou proveito ao perder o último jogo da fase de grupos para a Bélgica e terminar em segundo. Os Three Lions cruzaram com Colômbia, Suécia e Croácia no mata-mata, enquanto os Diabos Vermelhos pegaram Brasil, Japão e França. Às vezes, as seleções preferem traçar um caminho teoricamente mais suave na fase eliminatória.

Mais recentemente, na Euro 2024, Romênia e Eslováquia protagonizaram um empate por 1x1 que garantiu a festa de ambos, com os dois gols saindo no primeiro tempo. Após o intervalo, com a classificação no bolso, a segunda etapa teve míseras seis finalizações e um xG (gols esperados) de apenas 0,21.

Do jeito que as coisas estão, a Áustria está no caminho para encarar a badalada Espanha, atual campeã europeia, nos 16 avos de final. Já a Argélia cruzaria com os Estados Unidos.

Mientras tanto, Paraguai e Austrália vão pegar Alemanha, Egito, Irã, Bélgica ou Nova Zelândia, dependendo da posição final na tabela. Mas, claro, tudo isso ainda pode mudar.

Um empate que serve tanto para o Paraguai quanto para a Austrália

A Austrália ocupa a vice-liderança, atrás apenas dos líderes Estados Unidos, graças ao saldo de gols superior. Os Socceroos já demonstraram sua habitual disciplina defensiva, sofrendo apenas dois gols ao longo da fase de grupos. Seis das últimas oito partidas da Austrália em Copas do Mundo terminaram com menos de 2,5 gols. Com a vaga em jogo, os comandados de Graham Arnold têm todos os motivos do mundo para armar uma retranca e cozinhar o jogo.

O Paraguai, por sua vez, não está em desespero. Com três pontos somados, a equipe está bem cotada para avançar como um dos melhores terceiros colocados, ocupando atualmente a quinta posição nessa tabela paralela.

O ferrolho defensivo deles nas Eliminatórias fala por si só – foram apenas 10 gols sofridos em 18 partidas, marca superada apenas pelo Equador na América do Sul. Eles também registraram um xG de apenas 0,54 nos dois primeiros jogos do torneio, o que evidencia um time que não gosta de correr riscos desnecessários no ataque.

Desde 2000, o mercado de "ambas marcam" bateu em dois dos três confrontos diretos entre as equipes. Porém, o contexto aqui é completamente diferente. Ninguém precisa se lançar ao ataque para vencer; ambos sabem que o empate é o suficiente.

Em jogos onde o pontinho na tabela agrada aos dois lados, os minutos iniciais podem ser surpreendentemente francos. Na Euro 2024, Romênia e Eslováquia balançaram as redes duas vezes na etapa inicial antes de tirarem o pé e administrarem o resultado.

Ambas as seleções já provaram que têm poder de fogo. A Austrália guardou dois gols contra a já eliminada Turquia, enquanto o Paraguai anotou seu gol de honra diante dos Estados Unidos.

Se alguém sair na frente logo cedo, o adversário será obrigado a se lançar ao ataque, deixando espaços generosos lá atrás. O mercado projeta um duelo amarrado, mas o histórico desses empates camaradas mostra que gols relâmpago não podem ser descartados.

Áustria e Argélia se encontram em um impasse estratégico

A Áustria está com a faca e o queijo na mão, novamente graças ao saldo de gols superior ao da Argélia. Um empate garante a segunda posição do grupo. O time de Ralf Rangnick é casca-grossa e, apesar da recente derrota por 2x0 para a Argentina, sabe exatamente o que precisa fazer em campo.

A situação da Argélia é mais delicada. Eles precisam da vitória para roubar a vice-liderança, mas um empate ainda os deixa em ótima situação para carimbar a vaga entre os melhores terceiros colocados – atualmente, ocupam a quarta posição desse ranking.

A proposta tática desenhada para o jogo é clara. A Áustria é uma equipe vertical, especialista em contra-ataques, que se sente confortável sem a posse de bola e é letal nas transições. Contra uma Argélia que precisa se expor, a estratégia austríaca encaixa perfeitamente para suportar a pressão e desferir o golpe no contragolpe. Por outro lado, eles sabem que o empate basta, o que pode frear o ímpeto ofensivo.

Após sofrerem com o hat-trick de Lionel Messi na estreia, os comandados de Vladimir Petković deram a volta por cima contra a Jordânia. Eles buscaram a virada por 2x1, despachando os estreantes mais cedo para casa.

Historicamente, a Argélia sofre um apagão quando sai atrás no placar. Nas 10 ocasiões anteriores em Copas do Mundo em que sofreram o primeiro gol do jogo, eles nunca conseguiram buscar a virada.

Além disso, o fantasma de 1982 volta a assombrar o confronto. A Áustria fez parte daquele jogo vergonhoso no El Molinón que eliminou os argelinos. Exatamente 44 anos depois, as Raposas do Deserto têm a chance de uma revanche histórica. No entanto, o desejo de vingança dificilmente falará mais alto do que a matemática fria da classificação.

A Argélia, embalada pelos seus primeiros três pontos no torneio, entrará com tudo para abrir o placar. A Áustria, por outro lado, tenta juntar os cacos após os dois gols de Lionel Messi decretarem a derrota por 2x0. Sabendo que o empate é lucro, o Das Team pode se dar ao luxo de jogar fechadinho, esfriar o jogo e esperar a poeira baixar.

Com a Argélia precisando do resultado logo cedo e a Áustria disposta a abrir mão da bola, o cenário se desenha favorável para os norte-africanos balançarem as redes primeiro.

Quatro seleções, dois jogos e um único resultado que agrada a gregos e troianos. As casas de apostas já colocaram o empate como o grande favorito das odds. A história pode estar prestes a se repetir.