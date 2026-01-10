5 artilheiros de valor na Copa da Inglaterra para apostar em um fim de semana de rotação de elenco

O palco está montado para Christantus Uche marcar seu primeiro gol pelo Crystal Palace, enquanto Gabriel Jesus pode brilhar contra um Portsmouth enfraquecido.

Mercados de artilheiros a qualquer momento na 3ª rodada da Copa da Inglaterra

Jogador Jogo Odds Christantus Uche Macclesfield FC x Crystal Palace 1.85 Federico Chiesa Liverpool x Barnsley N/D Gabriel Jesus Portsmouth x Arsenal 2.20 Jeremy Doku Manchester City x Exeter City 2.40 Alejandro Garnacho Charlton x Chelsea 2.95

Odds sujeitas a alterações.

Os três grandes dependem de seus elencos ampliados

O Crystal Palace enfrenta um sorteio favorável na 3ª rodada, viajando para enfrentar o Macclesfield FC da National League North no sábado. Os Silkmen, renascidos há apenas cinco anos, estão no meio da tabela em seu primeiro ano de volta a este nível.

O Palace terá o luxo de mudar muitos de seus titulares para este confronto. Os homens de Oliver Glasner tiveram uma agenda agitada, considerando suas aventuras na Conference League Europa.

Essa rotação oferece uma oportunidade para Christantus Uche, um meio-campista ofensivo nigeriano de 1,91m que ainda não marcou pelo clube.

Dada sua estatura física e a probabilidade de sua inclusão, vale a pena apostar para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade de 51,28%.

O Arsenal recuperou sua liderança de seis pontos no topo da Premier League, com um empate sem gols contra o Liverpool na quinta-feira.

Os Gunners têm um breve intervalo neste fim de semana, enfrentando o Portsmouth, que atualmente luta no Championship, no domingo ao meio-dia.

Espera-se que Mikel Arteta rode seu elenco para este jogo, provavelmente começando com o recuperado Gabriel Jesus no lugar de Viktor Gyokeres.

O brasileiro estará ansioso para enfrentar o Portsmouth, que foi forçado a depender de jogadores da academia devido a um número significativo de lesões.

Calcula-se que Jesus tenha uma probabilidade de 45,45% de marcar neste confronto, um número que parece subestimado dadas as circunstâncias defensivas do adversário.

Assim como o Arsenal, o Chelsea também deve rodar seu elenco para o confronto da 3ª rodada da Copa da Inglaterra neste fim de semana contra o vizinho londrino Charlton.

Este jogo marca a primeira partida de Liam Rosenior como técnico dos Blues, e ele pretende avaliar o desempenho dos jogadores reservas.

Alejandro Garnacho teve um início lento em Stamford Bridge desde que chegou do Manchester United. O argentino de 21 anos registrou quatro contribuições para gols em 13 jogos da Premier League.

Certamente será considerado para o XI inicial no Valley. Os mercados de apostas indicam que ele tem só 31,25% de chance de marcar a qualquer momento contra os Addicks.

Isso parece outra escolha subestimada, já que ele marcou dois gols em dois jogos de outras competições de copa nesta temporada.

Valor adicional ao apostar em Chiesa e Doku com odds desfavoráveis

O Liverpool não conseguiu marcar em seu empate com o Arsenal na noite de quinta-feira. Arne Slot quase certamente rodará seu XI inicial contra o Barnsley da League One.

O atacante italiano Federico Chiesa tem sido ligado a uma possível volta para a Serie A, mas é provável que ele jogue contra os Tykes.

Chiesa marcou quatro gols em 21 aparições pelos Reds desde que chegou da Juventus em 2024. Os mercados de apostas sugerem que ele tem 44,44% de chance de marcar contra o Barnsley.

Se ele substituir Jeremie Frimpong ou Cody Gakpo, Chiesa será o atacante sênior dos Reds.

Finalmente, há uma boa chance de que Jeremy Doku seja requisitado para enfrentar o Exeter City no confronto da 3ª Rodada da Copa da Inglaterra do Man City no sábado.

Devido a desafios na seleção de elenco e à falta de reforços ofensivos seniores, o técnico Pep Guardiola pode depender do belga.

O jogador de 23 anos é um dos melhores dribladores do mundo. Sua velocidade máxima de 34,9 km/h é suficiente para desafiar qualquer defensor da Premier League, quanto mais os defensores da League One.

É por isso que Doku representa uma ameaça séria para o Exeter no terço final.

Os Grecians podem tentar manter o City fora com um bloco baixo, mas a habilidade de drible de Doku torna quase impossível mantê-lo fora das áreas de pênalti.

Os mercados de apostas indicam que ele tem só 41,67% de chance de marcar contra o Exeter.

No entanto, se ele for encarregado de liderar o ataque como o principal atacante de lado, essa probabilidade provavelmente será muito maior.