Conheça as potenciais zebras do Brasileirão 2025

Brasileirão 2025 promete surpresas. Internacional e Cruzeiro têm odds atraentes nos mercados de longo prazo.

O Brasileirão 2025 promete grandes surpresas e a presença de craques como Neymar no Santos, Braithwaite no Grêmio, Depay no Corinthians e Vitor Roque do Palmeiras. Mas, enquanto os olhos dos torcedores estão voltados para os favoritos, algumas zebras podem representar boas oportunidades de apostas.

De acordo com as melhores casas de apostas, estes são as zebras do Brasileirão 2025:

Mercado Palpite Odds na Betnacional Vencedor final Internacional 11.10 Vencedor final Corinthians 8.30 Vencedor final Cruzeiro 11.90 Vencedor final Bahia 38.00

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 26/03/25 às 9h12

Zebras do Brasileirão 2025

Internacional

O Internacional, que teve uma arrancada ótima na temporada passada, ainda não perdeu esse ano e mostra um desempenho impressionante até o momento. Roger Machado faz um bom trabalho no clube e promete incomodar na parte de cima, ainda mais porque um dos objetivos do time na temporada é conquistar o Brasileirão, título que o time não conquista há alguns anos.

Na Betnacional, o Colorado aparece entre os cinco clubes mais cotados para vencer o Brasileirão, com odd 11.10.

Corinthians

Quem também aparece como forte candidato ao título é o Corinthians. O time até tropeçou diante do Barcelona do Equador, quando foi eliminado na Libertadores, mas jogou muito bem contra o Palmeiras e mostrou que com Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrilo e Garro, pode incomodar na competição e brigar pelas primeiras posições, principalmente porque seus adversários vão estar preocupados com Libertadores e Copa do Brasil.

Com isso, o Corinthians aparece com odd de 8.30 no mercado Vencedor final da Betnacional.

Bahia

Por fim, quem também aparece como candidato à disputa nas primeiras posições é o Bahia. Classificado para a fase de grupos da Libertadores, os baianos venceram o estadual com autoridade e fazem uma Copa do Nordeste consistente. Ainda sob o comando de Rogério Ceni, o time apresenta um bom futebol e possui altas chances de fazer uma campanha histórica também no Brasileirão.

Ainda assim, a expectativa ainda não interferiu em suas odds para Vencedor. Na Betnacional, a cotação é de 38.00.

Cruzeiro

Outro clube que pode surpreender é o Cruzeiro, ainda mais pela campanha na Sul-Americana da temporada passada, mas é preciso destacar que Leonardo Jardim terá que mostrar serviço, ainda mais porque o time não engrenou e apresentou muitos problemas, mesmo com a presença de Gabigol no elenco.

Ainda assim, o Cruzeiro chega na competição com boas odds para Vencedor. A Betnacional aponta odds de 11.90 para a Raposa vencer o campeonato.