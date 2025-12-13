5 apostas de handicap na Europa neste fim de semana

Analisamos as ligas europeias para dar dicas de apostas confiáveis, com palpites para a Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

Aposta com handicap Odds Genoa +1 x Inter 2.50 Sunderland +1 x Newcastle 1.65 Espanyol +1 x Getafe 1.50 Gladbach -1 x Wolfsburg 3.40 Paris FC +1 x Toulouse 1.40

Os mercados de handicap oferecem valor para partidas difíceis

Mais um fim de semana movimentado, com muitos gols e drama, é esperado no futebol europeu. Muitos clássicos locais e alguns confrontos fascinantes estão programados. Alguns deles são muito difíceis de prever e, portanto, considerar opções de apostas alternativas pode ser uma boa ideia.

Analisamos as cinco principais ligas da Europa para encontrar algumas opções interessantes nos mercados de handicap. Estas variam de possíveis desequilíbrios a confrontos equilibrados.

Genoa x Inter

O Inter de Milão está atualmente em terceiro lugar na Serie A, e a maioria das pessoas espera que eles vençam o Genoa neste fim de semana. No entanto, sua forma tem sido inconsistente ultimamente.

Isso dá confiança ao time da casa, que pode surpreender, especialmente com a vantagem de jogar em casa.

O Genoa perdeu apenas três vezes em casa nesta temporada e apenas uma vez por mais de um gol. Isso torna o mercado de handicap atraente para esta partida, especialmente porque o Inter perdeu seu jogo no meio da semana contra o Liverpool.

Embora os Nerazzurri possam dominar o jogo, uma vitória apertada ou até mesmo um empate não seria surpreendente.

Sunderland x Newcastle

Neste fim de semana, o Sunderland recebe o Newcastle United para o primeiro derby da Premier League entre eles em quase dez anos. A rivalidade entre os dois é intensa, e é surpreendente que os Black Cats estejam à frente dos Magpies neste momento.

Assim, embora os visitantes sejam o time mais forte no papel, o time da casa estará confiante.

Regis Le Bris e seu time têm faltado consistência recentemente, mas o mesmo acontece com seus adversários. No entanto, o Sunderland não perdeu no Stadium of Light nesta temporada.

Portanto, mesmo que o Newcastle seja favorito, os anfitriões podem conseguir um resultado positivo.

Getafe x Espanyol

Os apostadores consideram o Espanyol como azarão ao enfrentar o Getafe. No entanto, eles estão sete pontos à frente de seus adversários na La Liga e estão em boa forma.

O time de Manolo González venceu três jogos seguidos na liga, enquanto o time da casa venceu apenas três dos últimos 11. Jogar em casa não tem sido uma grande vantagem para o time de José Bordalás, já que venceram apenas três vezes em casa em 2025/26.

Com base nesses fatos, o time visitante tem uma boa chance de conseguir um resultado aqui. Mesmo que não consigam vencer, suas três derrotas fora de casa em toda a temporada sugerem que é improvável que percam.

Gladbach x Wolfsburg

O Borussia Mönchengladbach enfrenta o Wolfsburg em um confronto que vê o 10º lugar enfrentar o 14º na Bundesliga - e apenas um time está em forma. O time da casa é visto como favorito para o confronto, tendo subido na tabela com quatro vitórias nos últimos cinco jogos da liga.

Enquanto isso, Die Wölfe registraram apenas uma vitória no mesmo número de partidas. Eles também têm lutado defensivamente e mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols fora de casa nesta temporada.

Isso é algo que Eugen Polanski quer aproveitar, e o atacante Haris Tabakovic pode ajudá-lo a fazer isso. Pode ser uma tarde difícil para os homens de verde e branco.

Paris FC x Toulouse

O Paris FC tem sido ótimo de assistir nesta temporada desde sua promoção da Ligue 2, mesmo quando não vence. Eles marcaram em 12 de seus 15 jogos até agora e deram trabalho para alguns dos principais times da divisão.

Seus próximos adversários, o Toulouse, estão apenas quatro pontos à frente deles. Os Parisiens perderam apenas duas das últimas seis partidas, então espera-se que frustrem Les Violets.

Carles Martínez Novell e sua equipe venceram apenas duas vezes fora de casa em 2025/26. O time da casa definitivamente tem o que é preciso para conseguir algo deste confronto.