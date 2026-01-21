Três dicas de apostas diretas na Champions League com vagas nos play-offs em disputa

Selecionamos três apostas diretas antes dos dois últimos jogos, incluindo Atalanta, Barcelona e Benfica.

Apostas na Champions League Odds Atalanta termina entre os oitos primeiros 1.60 Barcelona termina entre os oitos primeiros 1.90 Benfica termina entre 9º e 24º 2.50

Odds fornecidas pela Superbet e sujeitas a alterações.

Atalanta termina entre os oito primeiros

A Atalanta teve um início de temporada difícil sob o comando de Ivan Juric, e em novembro, o clube decidiu se separar dele.

Eles contrataram Raffaele Palladino como substituto, e a melhora foi quase imediata. La Dea venceu nove dos 11 jogos desde a derrota para o Napoli no primeiro jogo sob seu comando.

Os italianos estão em quinto lugar na tabela da Champions League antes da sétima rodada, com apenas uma derrota. Com jogos contra o Athletic Club (em casa) e Union Saint-Gilloise (fora) pela frente, eles confiam em conquistar seis pontos.

A contratação de Palladino como novo treinador aumentou significativamente suas chances de chegar às oitavas de final.

Os rivais da Serie A, Inter de Milão, estão abaixo da Atalanta na tabela e também estarão ansiosos para terminar entre os oito primeiros.

I Nerazzurri têm um calendário muito mais difícil, enfrentando Arsenal e Borussia Dortmund. A Atalanta tem um dos calendários mais favoráveis, e estamos confiantes de que eles conseguirão alcançar o objetivo.

Barcelona termina entre os oito primeiros

Por mais que o Barcelona tenha se saído bem no cenário doméstico, sua campanha na Champions League tem sido um tanto inconsistente.

Os comandados de Hansi Flick estão quatro pontos à frente do Real Madrid na La Liga e recentemente conquistaram o título da Supercopa.

La Blaugrana também está em uma sequência de 11 vitórias consecutivas em todas as competições desde a derrota para o Chelsea em novembro.

No entanto, o Barça está a dois pontos dos oito primeiros indo para os dois últimos jogos da fase de grupos. Os catalães têm sorte, pois enfrentarão Slavia Praga e FC Copenhague em seus dois últimos jogos.

Seis pontos devem ser suficientes para subir para as oitavas de final, especialmente considerando os confrontos diretos daqueles à sua frente.

Esperamos que muitos dos que estão à frente dos homens de Flick percam pontos, o que beneficiará o Barça. Parece haver valor neles, dado os jogos restantes.

Benfica termina entre 9º e 24º

José Mourinho venceu muitos jogos desde que assumiu o comando do Benfica, mas tem enfrentado semanas difíceis.

Os gigantes portugueses perderam mais terreno na corrida pela Primeira Liga e saíram da Allianz Cup e da Taça de Portugal.

A progressão na Champions League é, atualmente, sua única esperança de alcançar algo na campanha de 2025/26.

No momento, as Águias estão logo fora das vagas de play-off, mas apenas por um ponto.

Eles têm um calendário desafiador, pois jogam contra a Juventus e o Real Madrid, mas pelo menos o segundo jogo é em casa. Embora as probabilidades estejam contra eles, Mourinho pode se mostrar decisivo mais uma vez.

Provavelmente, o Benfica não precisará vencer os dois jogos para entrar entre os 24 primeiros, já que até mesmo dois pontos podem ser suficientes.

Muitos dos que estão próximos devem perder pontos, e os Encarnados não perdem em casa com frequência.

Com alguma inspiração do seu 'Special One', os homens de Lisboa poderão garantir uma vaga nos play-offs.