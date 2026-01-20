Calendário da Champions League cria boas oportunidades de apostas na 7ª rodada

A falta de ritmo de jogo pode ser um problema para equipes como Bodo/Glimt e Slavia Praga, que se preparam para enfrentar adversários de elite esta semana.

Mercados da Champions League Odds Manchester City vence & Mais de 3,5 gols x Bodo/Glimt 2.30 Barcelona -2 handicap x Slavia Praga 2.90 Barcelona termina entre os oito primeiros 1.91

Odds fornecidas pela Superbet e sujeitas a alterações.

Como as pausas de inverno na Europa afetam a Champions League

As pausas de inverno variam pela Europa. No entanto, todas as cinco grandes ligas do continente já retornaram à ação, com algumas nem sequer fazendo pausa.

Esse não é o caso em países como Cazaquistão, República Tcheca, Dinamarca e Noruega. Times dessas nações podem estar em desvantagem quando jogarem seu primeiro jogo competitivo de 2026 esta semana.

A Champions League está em sua segunda temporada sob um novo formato que agora inclui jogos em janeiro.

Sob a estrutura antiga, a fase de grupos terminava em dezembro, e a fase de mata-mata só começaria em fevereiro — após a maioria das pausas de inverno terem terminado.

Portanto, há dados limitados sobre como as pausas de inverno afetam os times nas duas últimas rodadas da fase de liga. A competição da temporada passada mostrou que clubes afetados pelas pausas frequentemente tiveram dificuldades.

Isso foi particularmente evidente na 7ª rodada, quando cinco dos seis times que ainda não haviam retornado à ação doméstica perderam. Isso incluiu uma derrota por 5-0 para o Sturm Graz e uma derrota por 5-1 para o RB Salzburg.

Nas duas últimas rodadas da fase de grupos da Champions League da temporada passada, clubes ainda em pausa perderam 75% de seus jogos.

Nesta temporada, Bodo/Glimt, Kairat, Copenhague e Slavia Praga ainda estão em suas pausas de inverno.

Enquanto isso, o Qarabag só retornará à ação doméstica entre suas duas últimas partidas na fase de liga da Champions. Seus adversários esperam tirar proveito disso.

O Barcelona vai se dar bem na conclusão da fase de liga

Os maiores beneficiários nas próximas duas semanas podem ser o Barcelona. Seus dois últimos jogos da fase de liga são contra Slavia Praga e FC Copenhague. Nenhum desses times jogou competitivamente desde a primeira metade de dezembro.

O Slavia já sofreu três derrotas por três gols na competição desta temporada. Com uma média de 2,33 gols por 90 minutos na Europa, o Barcelona está bem posicionado para cobrir um handicap de -2 em Praga.

Em seguida, eles recebem o Copenhague em seu jogo final. Com a diferença de gols potencialmente entrando em jogo, os catalães podem estar dispostos a buscar uma grande vitória.

Até agora na Champions League, apenas o Ajax sofreu mais gols do que os 16 gols sofridos pela equipe de Jacob Neestrup.

Vencer ambas as partidas faria o Barça terminar com 16 pontos. Isso foi suficiente para um top oito na temporada passada. Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa avançaram com esse total.

Embora dependa de outros resultados, essa pontuação deve ser suficiente para o Barça nesta temporada. Dadas suas partidas finais, apostar que a equipe de Flick termine entre os oito primeiros parece uma boa opção, com uma probabilidade implícita de 52,4%.

O Manchester City é outro clube que pode se beneficiar ao enfrentar oponentes ainda em pausa de inverno. Eles estarão ansiosos para responder rapidamente a uma derrota prejudicial no derby em Old Trafford no sábado.

O Bodo/Glimt não joga uma partida doméstica desde novembro. Eles podem estar enferrujados enquanto se preparam para receber a equipe de Pep Guardiola.

Eles permitiram 17,0 xG na Champions League até agora, que é o maior número na competição.

Isso sugere que as chances devem ser abundantes para os visitantes quando os clubes se encontrarem na terça-feira.

Apostar que o Man City vença um jogo de muitos gols parece oferecer valor.