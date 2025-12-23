Campeonato Mineiro 2026: Favoritos, azarões e destaques da temporada

O Mineiro 2026 começa marcado pela rivalidade entre Cruzeiro e Atlético-MG, favoritos ao título e pressionados por cenários distintos.

Para ganhar o Campeonato Mineiro Odds na F12 Bet Cruzeiro 1.95 Atlético 2.10 América 6.00 Athletic 30.00

Essas odds são da F12 Bet e podem sofrer alterações.

Intro e panorama da competição

O Campeonato Mineiro 2026 começa, mais uma vez, sob o domínio da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético-MG, que concentram o favoritismo e carregam a maior parte das expectativas para o título estadual.

Nas odds, a Raposa aparece levemente à frente, com 1.95, enquanto o Galo, atual campeão mineiro, surge logo atrás, com 2.10. Fora do eixo da capital, América-MG, com 6.50, e o Athletic Club, com 30.00, aparecem como os principais azarões da competição.

Apesar do favoritismo claro, o Mineiro costuma ser um torneio estratégico, usado pelos grandes tanto para buscar títulos quanto para consolidar elencos e corrigir rotas após temporadas intensas.

Em 2026, o contexto recente de Cruzeiro e Atlético adiciona ainda mais peso à disputa, com os dois clubes chegando motivados por objetivos distintos.

Favoritos ao título

Os favoritos naturais ao título do Campeonato Mineiro 2026 são Cruzeiro e Atlético-MG, clubes que dominam historicamente a competição e mantêm ampla vantagem estrutural em relação aos demais participantes.

O Cruzeiro entra no estadual embalado por uma temporada de 2025 bastante positiva.

Apesar de ter sido derrotado pelo Atlético na final do Mineiro daquele ano, a Raposa terminou o calendário nacional em alta, alcançando as semifinais da Copa do Brasil e fechando o Brasileirão na 3ª colocação.

Esse desempenho reforçou a confiança no projeto esportivo e colocou o clube novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro.

Com um elenco equilibrado e jogadores experientes no meio-campo, o Cruzeiro chega ao Mineiro 2026 com a missão clara de retomar o título estadual e confirmar a boa fase.

O favoritismo nas odds reflete não apenas o desempenho recente, mas também a regularidade apresentada ao longo da última temporada.

Já o Atlético-MG, atual campeão mineiro, viveu um 2025 de altos e baixos. O Galo começou o ano levantando a taça estadual, mas teve dificuldades ao longo do calendário.

No Brasileirão, terminou apenas na 9ª colocação, ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, perdendo a final, e acabou eliminado da Copa do Brasil justamente pelo Cruzeiro, o que aumentou a pressão interna.

Mesmo assim, o Atlético segue como um adversário fortíssimo no contexto estadual.

A experiência em decisões, a qualidade individual do elenco e o histórico recente mantêm o clube como candidato direto ao título, ainda que o momento seja de cobrança por resultados mais consistentes.

Azarões e possíveis surpresas

Entre os azarões, América-MG e Athletic Club aparecem como as principais alternativas fora do eixo Cruzeiro–Atlético, embora o cenário para ambos seja desafiador.

O América-MG, com odds de 6.50, chega ao Mineiro após uma campanha fraca na Série B, quando terminou apenas na 14ª colocação, sem chances reais de acesso e flertando com a parte de baixo da tabela em vários momentos.

Ainda assim, o Coelho costuma ser competitivo no estadual, especialmente em confrontos diretos, apostando em organização tática e intensidade.

Já o Athletic Club, com odds bem mais altas (30.00), entra como o típico outsider. O clube também teve dificuldades na Série B, encerrando a competição na 15ª posição, longe de brigar pelo acesso e com momentos de instabilidade.

No entanto, o Athletic costuma ser forte em jogos no interior e pode desempenhar um papel importante como fiel da balança, complicando a vida dos favoritos em partidas decisivas.

Artilheiros: Quem pode decidir no ataque

O mercado de artilheiros do Campeonato Mineiro 2026 concentra-se nos principais nomes ofensivos da dupla favorita.

Pelo Cruzeiro, Kaio Jorge aparece como o principal candidato. O atacante se destacou na última temporada pela mobilidade, presença constante na área e capacidade de finalização.

Em um estadual com jogos mais abertos, Kaio Jorge tende a encontrar espaços e acumular bons números, especialmente contra equipes de menor porte.

No Atlético-MG, o grande nome é Hulk. Mesmo com o passar dos anos, o atacante segue sendo referência ofensiva do Galo.

Forte fisicamente, decisivo em bolas paradas e cobrador oficial de pênaltis, Hulk é sempre um dos favoritos no mercado de artilharia, sobretudo em competições estaduais.

Jogadores-chave para ficar de olho

Além dos artilheiros, alguns jogadores-chave podem ser determinantes para o desempenho de Cruzeiro e Atlético ao longo do torneio.

No Atlético-MG, Rony surge como uma peça importante pela intensidade, movimentação e capacidade de pressionar a defesa adversária.

Ao seu lado, Dudu acrescenta experiência, velocidade e poder de decisão, sendo um nome capaz de mudar o rumo de jogos equilibrados.

Já no Cruzeiro, o destaque vai para Matheus Pereira, principal articulador do time. Sua criatividade, visão de jogo e qualidade no último passe fazem dele um dos jogadores mais influentes do estadual.

Lucas Silva, por sua vez, aparece como o equilíbrio do meio-campo, responsável por dar sustentação defensiva e ritmo ao jogo da Raposa.