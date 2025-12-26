Campeonato Gaúcho 2026: favoritos, azarões e destaques da temporada

O Gauchão 2026 começa com a dupla Gre-Nal sob pressão e novo contexto. O favorito nas odds Grêmio e o campeão Inter mantêm o domínio do torneio.

Intro e panorama da competição

O Campeonato Gaúcho 2026 começa sob o tradicional domínio da dupla Gre-Nal, mas com um pano de fundo diferente dos últimos anos.

Após uma temporada 2025 abaixo da expectativa para ambos, Grêmio e Internacional entram no estadual com a necessidade clara de retomar protagonismo e reconectar seus projetos esportivos com resultados dentro de campo.

Nas odds, o Grêmio aparece levemente à frente, com cotação de 2.10, enquanto o Internacional, atual campeão gaúcho, surge logo atrás, com 2.25.

Mais distantes, Juventude, com 5.50, e Caxias, com 18.00, surgem como alternativas fora do eixo da capital, mantendo viva a tradição da Serra Gaúcha de incomodar os grandes no estadual.

Favoritos ao título

Os favoritos naturais ao título do Campeonato Gaúcho 2026 são, mais uma vez, Grêmio e Internacional.

Ainda que ambos venham de um ano abaixo da crítica, a diferença técnica, estrutural e financeira em relação aos demais clubes do estado segue sendo significativa.

O Internacional, atual campeão gaúcho, chega pressionado após uma temporada de 2025 bastante irregular.

O Colorado escapou do rebaixamento no Brasileirão apenas na última rodada, cenário que gerou questionamentos sobre planejamento, elenco e desempenho coletivo.

Mesmo assim, o Inter manteve uma base competitiva e segue contando com jogadores experientes e decisivos, o que sustenta sua posição entre os principais candidatos ao título estadual.

Já o Grêmio viveu um ano de frustração em 2025, atuando como um típico time de meio de tabela durante praticamente todo o Brasileirão e encerrando a competição na 11ª colocação.

O desempenho abaixo das expectativas aumentou a cobrança sobre elenco e comissão técnica, tornando o Gauchão um torneio-chave para dar uma resposta ao torcedor.

Apesar das críticas, o Grêmio entra no estadual com elenco suficiente para disputar o título e com odds que refletem essa força histórica. Agora, sob o comando de Luís Castro, o Imortal quer voltar a vencer o estadual.

Azarões e possíveis surpresas

Fora da capital, Juventude e Caxias aparecem como os principais azarões do Campeonato Gaúcho 2026.

Representantes tradicionais da Serra Gaúcha, os dois clubes carregam um histórico recente de campanhas competitivas no estadual e costumam dificultar a vida do Gre-Nal, especialmente em jogos disputados fora de Porto Alegre.

O Juventude, com odds de 5.50, surge como a alternativa mais viável para quem busca uma surpresa real.

Organizado, competitivo e acostumado a jogos físicos, o clube aposta na regularidade e no fator casa para tentar avançar às fases decisivas e, quem sabe, sonhar com algo maior.

Já o Caxias, com odds mais altas (18.00), entra como um típico outsider. Embora o título seja improvável, o clube da Serra tem tradição em campanhas sólidas no Gauchão e pode desempenhar um papel importante como fiel da balança, eliminando favoritos ou influenciando a definição das semifinais.

Artilheiros: quem pode decidir no ataque

O mercado de artilheiros do Campeonato Gaúcho 2026 reflete bem o momento ofensivo da dupla Gre-Nal.

Pelo Internacional, Rafael Borré aparece entre os mais cotados. Apesar de ter terminado a temporada 2025 em baixa e frequentemente no banco de reservas, o atacante colombiano segue sendo uma opção relevante no elenco colorado.

Em um estadual com jogos mais abertos e defesas menos estruturadas, Borré pode reencontrar protagonismo e confiança.

No Grêmio, o principal nome é Carlos Vinícius. Em meio a um ano difícil para o clube, o atacante foi uma das poucas boas notícias da temporada 2025, destacando-se pela presença de área e capacidade de finalização.

Caso mantenha regularidade, Carlos Vinícius tem tudo para ser um dos principais goleadores do torneio.

Jogadores-chave para ficar de olho

Além dos artilheiros, alguns jogadores-chave podem ser determinantes para o desempenho de Grêmio e Internacional ao longo da competição.

No Internacional, Alan Patrick segue como o principal articulador do meio-campo. Sua qualidade no passe, visão de jogo e liderança técnica fazem dele uma peça central no funcionamento ofensivo do time.

Ao seu lado, Carbonero surge como um jogador importante pela velocidade, profundidade e capacidade de desequilibrar pelos lados do campo.

No Grêmio, Arthur aparece como um nome essencial no meio-campo, responsável por ditar ritmo e organizar a saída de bola.

Já Amuzu entra como uma aposta de intensidade e velocidade, podendo ser decisivo em jogos mais físicos e travados, característicos do Gauchão.