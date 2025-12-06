Libertadores, Sul-Americana e risco de queda: o Brasileirão decide tudo na última rodada

A última rodada do Brasileirão promete emoção para todos os lados — do G5 ao Z4 — com vagas internacionais e sobrevivência em jogo.
|Mercado
|Odds na Superbet
|Fluminense para vencer
|1.65
|Bahia para vencer
|5.80
|Botafogo para vencer
|1.83
|Fortaleza para vencer
|4.30
|Ceará para vencer
|2.37
|Santos para vencer
|1.54
Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.
Batalha geral: vagas internacionais e sobrevivência em pauta
A rodada final do Brasileirão 2025 chega carregada de camadas, para todos os gostos.
No topo, Fluminense, Bahia e Botafogo disputam duas vagas diretas na Libertadores — um prêmio que muda orçamento, planejamento e ambição para 2026.
No meio da tabela, o 13º lugar ainda abre uma porta inesperada para a Sul-Americana. E, na outra ponta, Fortaleza, Ceará e Santos vivem uma mistura de alívio, risco e oportunidade.
É aquele tipo de cenário em que tudo acontece ao mesmo tempo: decisão, rivalidade, tensão e matemática.
Três jogos mexem diretamente com a parte de cima. Três mexem com a parte de baixo.
E todos cruzam entre si de alguma forma, porque o campeonato chega à última volta do relógio com portas abertas para continental, rebaixamento ou simplesmente sobrevivência.
Se a 38ª rodada já costuma ser caótica, a de 2025 promete ser ainda mais. Flu x Bahia vale a Libertadores. Botafogo x Fortaleza vale Libertadores e rebaixamento. Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians entram na história mexendo no destino de outros.
E, no fim do dia, detalhes minúsculos — um gol no saldo, uma vitória inesperada, uma virada improvável — podem redesenhar a tabela inteira.
Fluminense, Bahia e Botafogo: três times, duas vagas diretas na Libertadores
Fluminense e Bahia chegam à última rodada separados por um ponto — 61 a 60 — e vivendo grande fase.
O Flu venceu o Grêmio fora de casa por 2 a 1, embalando uma sequência de três vitórias e dois empates.
O Bahia respondeu vencendo o Sport por 2 a 0, e soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos.
O confronto direto entre os dois transforma o Maracanã em palco de decisão. Quem vencer garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
O Botafogo, com 60 pontos, observa à distância. O empate heroico contra o Cruzeiro manteve o time vivo. Com duas vitórias e três empates recentes, a equipe de Fábio Matias recebe o Fortaleza no Nilton Santos.
Para avançar ao G5, precisa vencer e torcer por um tropeço de Flu ou Bahia.
Fortaleza, Ceará e Santos: entre Sul-Americana, sobrevivência e colapso
Três clubes chegam à última rodada com três possíveis destinos: jogar a Sul-Americana, continuar na Série A ou cair. A matemática permite tudo — e a pressão também.
O Fortaleza, 16º com 43 pontos, chega embalado após bater o Corinthians. Nas últimas cinco rodadas, foram quatro vitórias e um empate, o melhor momento entre os ameaçados.
A missão, porém, é dura: visita o Botafogo num jogo em que ambos precisam vencer.
O Ceará, também com 43 pontos, enfrenta o Palmeiras no Castelão. O time vem oscilando, com uma vitória, três derrotas e um empate nas últimas cinco partidas.
A derrota para o Flamengo na última rodada reforçou a urgência de uma resposta imediata.
O Santos vive seu melhor momento desde o retorno de Neymar: três vitórias e dois empates recentes, incluindo o 3 a 0 sobre o Juventude, com hat-trick do camisa 10.
Com 44 pontos, o Peixe depende apenas de si para evitar o Z4 e ainda pode chegar à Sula.
A rodada em que todos jogam pelo futuro
A última rodada do Brasileirão não é apenas um fechamento de calendário — é um divisor de caminhos. Três clubes disputam duas vagas diretas na Libertadores, enquanto outros três vivem entre a glória internacional e o colapso do rebaixamento.
A combinação de confrontos diretos, momentos opostos e cenários de risco cria um dia em que cada gol muda completamente a tabela.
Fluminense e Bahia decidem vaga em um duelo gigantesco. O Botafogo tenta entrar pela porta lateral. Já Fortaleza, Ceará e Santos encaram um domingo que define não só 2025, mas o que será 2026.
No fim, a matemática vai dizer quem sobe e quem desaba — mas o emocional, como sempre, será o protagonista.