Libertadores, Sul-Americana e risco de queda: o Brasileirão decide tudo na última rodada

Libertadores, Sul-Americana ou rebaixamento: três disputas diferentes cruzam o mesmo final de semana. Quem chega mais forte para a rodada decisiva?

A última rodada do Brasileirão promete emoção para todos os lados — do G5 ao Z4 — com vagas internacionais e sobrevivência em jogo.

Batalha geral: vagas internacionais e sobrevivência em pauta

A rodada final do Brasileirão 2025 chega carregada de camadas, para todos os gostos. 

No topo, Fluminense, Bahia e Botafogo disputam duas vagas diretas na Libertadores — um prêmio que muda orçamento, planejamento e ambição para 2026. 

No meio da tabela, o 13º lugar ainda abre uma porta inesperada para a Sul-Americana. E, na outra ponta, Fortaleza, Ceará e Santos vivem uma mistura de alívio, risco e oportunidade.

É aquele tipo de cenário em que tudo acontece ao mesmo tempo: decisão, rivalidade, tensão e matemática. 

Três jogos mexem diretamente com a parte de cima. Três mexem com a parte de baixo.

E todos cruzam entre si de alguma forma, porque o campeonato chega à última volta do relógio com portas abertas para continental, rebaixamento ou simplesmente sobrevivência.

Se a 38ª rodada já costuma ser caótica, a de 2025 promete ser ainda mais. Flu x Bahia vale a Libertadores. Botafogo x Fortaleza vale Libertadores e rebaixamento. Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians entram na história mexendo no destino de outros. 

E, no fim do dia, detalhes minúsculos — um gol no saldo, uma vitória inesperada, uma virada improvável — podem redesenhar a tabela inteira.

Fluminense, Bahia e Botafogo: três times, duas vagas diretas na Libertadores

Fluminense e Bahia chegam à última rodada separados por um ponto — 61 a 60 — e vivendo grande fase. 

O Flu venceu o Grêmio fora de casa por 2 a 1, embalando uma sequência de três vitórias e dois empates. 

O Bahia respondeu vencendo o Sport por 2 a 0, e soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos.

O confronto direto entre os dois transforma o Maracanã em palco de decisão. Quem vencer garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

O Botafogo, com 60 pontos, observa à distância. O empate heroico contra o Cruzeiro manteve o time vivo. Com duas vitórias e três empates recentes, a equipe de Fábio Matias recebe o Fortaleza no Nilton Santos. 

Para avançar ao G5, precisa vencer e torcer por um tropeço de Flu ou Bahia.

Fortaleza, Ceará e Santos: entre Sul-Americana, sobrevivência e colapso

Três clubes chegam à última rodada com três possíveis destinos: jogar a Sul-Americana, continuar na Série A ou cair. A matemática permite tudo — e a pressão também.

O Fortaleza, 16º com 43 pontos, chega embalado após bater o Corinthians. Nas últimas cinco rodadas, foram quatro vitórias e um empate, o melhor momento entre os ameaçados. 

A missão, porém, é dura: visita o Botafogo num jogo em que ambos precisam vencer.

O Ceará, também com 43 pontos, enfrenta o Palmeiras no Castelão. O time vem oscilando, com uma vitória, três derrotas e um empate nas últimas cinco partidas. 

A derrota para o Flamengo na última rodada reforçou a urgência de uma resposta imediata.

O Santos vive seu melhor momento desde o retorno de Neymar: três vitórias e dois empates recentes, incluindo o 3 a 0 sobre o Juventude, com hat-trick do camisa 10. 

Com 44 pontos, o Peixe depende apenas de si para evitar o Z4 e ainda pode chegar à Sula.

A rodada em que todos jogam pelo futuro

A última rodada do Brasileirão não é apenas um fechamento de calendário — é um divisor de caminhos. Três clubes disputam duas vagas diretas na Libertadores, enquanto outros três vivem entre a glória internacional e o colapso do rebaixamento. 

A combinação de confrontos diretos, momentos opostos e cenários de risco cria um dia em que cada gol muda completamente a tabela.

Fluminense e Bahia decidem vaga em um duelo gigantesco. O Botafogo tenta entrar pela porta lateral. Já Fortaleza, Ceará e Santos encaram um domingo que define não só 2025, mas o que será 2026.

No fim, a matemática vai dizer quem sobe e quem desaba — mas o emocional, como sempre, será o protagonista.