Sem Neymar, Vini e Rodrygo: Quem pode marcar contra o Chile?

Sem Neymar, Vini e Rodrygo, o ataque do Brasil ganha novos protagonistas — e é aí que as apostas ficam ainda mais interessantes.

Para marcar a qualquer momento Odds na F12 Bet Raphinha 2.31 João Pedro 2.32 Estevão 3.00

Essas odds são da F12 Bet e podem sofrer alterações.

Sem protagonistas habituais, outros jogadores assumem a responsabilidade ofensiva no Brasil

O ataque da Seleção Brasileira vive um momento de transição. Sem Neymar, Vinícius Júnior e Rodrygo, três dos principais nomes dos últimos anos, o técnico precisa encontrar alternativas para manter a força ofensiva da equipe nos próximos compromissos.

Essa ausência muda completamente a dinâmica do time, mas também abre espaço para novas histórias e apostas interessantes no mercado de artilheiros.

Nesse contexto, três nomes ganham destaque imediato: João Pedro, que brilhou na Copa do Mundo de Clubes; Raphinha, cada vez mais consolidado como opção de velocidade e bola parada; e Estevão, a jovem promessa que tem despertado curiosidade pelo talento precoce.

As odds da F12 Bet ajudam a contextualizar esse cenário: João Pedro (2.32), Raphinha (2.31) e Estevão (3.00) para marcar a qualquer momento.

Os mais cotados para balançar as redes

Com Richarlison fora do time titular, o papel de centroavante passa a ser de João Pedro. O atacante do Chelsea vive bom momento na Europa e chega à Seleção com moral para assumir essa responsabilidade. Forte fisicamente, móvel e com faro de gol dentro da área, ele se encaixa bem no estilo do Brasil, que deve apostar em jogadas pelos lados para abastecer o camisa 9.

As odds de 2.32 na F12 Bet para João Pedro marcar a qualquer momento refletem esse protagonismo esperado. Diferente de Richarlison, que já tinha histórico consolidado com a Amarelinha, João Pedro surge como alternativa empolgante e pode aproveitar a ausência dos principais nomes para se firmar como opção real de gol.

Outro nome que merece atenção é Raphinha. O ponta, que se destacou no Barcelona e conquistou espaço na Seleção, tem odds de 2.31 para marcar. É um jogador capaz de decidir tanto em jogadas individuais quanto em bolas paradas, elemento importante para uma equipe que busca novas referências.

Sem os craques habituais, a responsabilidade de criar e finalizar aumenta para Raphinha. Ele tem mobilidade para aparecer dentro da área, chute de média distância e boa precisão em cobranças de falta. Isso o torna uma aposta interessante, especialmente em jogos mais equilibrados, onde a bola parada pode fazer a diferença.

Com apenas 17 anos, Estevão já chama a atenção como uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Sua presença na lista de possíveis artilheiros (odds 3.00) mostra que, mesmo jovem, o atacante é visto como capaz de decidir.

É claro que apostar em uma promessa envolve risco, mas também pode trazer retorno elevado, ainda mais após as boas atuações pelo Chelsea. Se o técnico optar por dar minutos significativos ao garoto, sua ousadia, drible curto e chute colocado podem surpreender defesas acostumadas aos nomes mais tradicionais. Para quem gosta de arriscar, Estevão representa a opção mais lucrativa.

Por que o mercado é tão atraente para Brasil x Chile

O Brasil não contará com Neymar, Vini e Rodrygo, que juntos concentram grande parte do protagonismo ofensivo. Essa ausência redistribui as responsabilidades no setor de ataque e exige maior coletividade.

Do ponto de vista das apostas, isso significa que o mercado de “a qualquer momento” ganha valor: em vez de depender de uma estrela, a chance de gols se distribui. Odds como as oferecidas para João Pedro (2.32), Raphinha (2.31) e Estevão (3.00) tornam-se especialmente atraentes.

A ausência dos três titulares deve levar a Seleção a um modelo de ataque mais direto. Com João Pedro centralizado e Raphinha aberto, o time ganha presença de área e velocidade pelos lados. Estevão pode entrar como opção surpresa, principalmente contra defesas que recuam mais.

Esse cenário aumenta as chances de múltiplos jogadores marcarem, ao invés de depender apenas de uma referência. Para o apostador, a estratégia pode ser diversificar: investir em João Pedro como aposta principal e distribuir valores menores em Raphinha e Estevão, buscando equilíbrio entre segurança e lucro potencial.

O que observar nos próximos jogos

O calendário reserva partidas importantes, e esse contexto de elenco reduzido pode influenciar diretamente os mercados:

João Pedro deve ser a principal referência na área, recebendo cruzamentos e jogando mais centralizado.

deve ser a principal referência na área, recebendo cruzamentos e jogando mais centralizado. Raphinha pode ser explorado como alternativa para puxar contra-ataques, principalmente pelo lado direito.

pode ser explorado como alternativa para puxar contra-ataques, principalmente pelo lado direito. Estevão, ainda que jovem, tem o elemento surpresa ao seu lado, podendo se beneficiar de minutos extras para mostrar serviço.

Com odds tão próximas, a chave pode estar em diversificar os palpites e observar quem assume o papel de protagonista no ataque.