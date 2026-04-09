Ancelotti dá nova cara ao Brasil e aposta é em poucos gols nas Eliminatórias

Só vimos um gol em dois jogos da Seleção com Ancelotti. Agora, contra o Chile, o Brasil do técnico italiano começa diferente: menos espaço, mais controle. E as odds mostram valor em poucos gols nas próximas partidas.

Mercado Odds na Superbet Menos de 2.5 gols em Brasil x Chile 2.02

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

A Seleção de Ancelotti e a baixa média de gols desde a estreia

Carlo Ancelotti chegou com a missão de dar equilíbrio a um Brasil que, nos últimos anos, oscilou entre altos e baixos no ataque e fragilidades defensivas.

Seu estilo, conhecido pela solidez defensiva, tem se refletido nas primeiras partidas: a Seleção marcou apenas uma vez e sofreu pouco. O foco tem sido organização defensiva, ocupação de espaços e transições mais lentas, um contraste com o jogo mais acelerado e ofensivo que o torcedor se acostumou a ver.

Essa mudança de postura não significa que o Brasil perdeu qualidade ofensiva, mas indica que o treinador italiano prefere construir uma base sólida antes de liberar o time para se arriscar.

Isso já é perceptível: partidas truncadas, com poucos espaços e defesas adversárias encontrando menos dificuldades para conter o ataque brasileiro.

Para quem aposta, esse cenário é ouro. Enquanto o mercado tende a precificar a Seleção como protagonista de jogos abertos, o Menos de 2.5 gols ganha valor. A odd de 2.02 na Superbet para Brasil x Chile mostra justamente isso: uma cotação mais alta do que o cenário atual sugere.

Isso abre espaço para quem busca oportunidades alinhadas às estatísticas, mesmo que a provável escalação mostre a Seleção atuando com quatro atacantes.

O valor do mercado de Menos de 2.5 gols

O conceito é simples: no Menos de 2.5 gols, o palpite é que o jogo terá, no máximo, dois gols somados. Placares como 1x0, 2x0 ou 1x1 são vencedores; já 2x1 ou qualquer resultado acima disso não vale.

É um mercado visto com cautela por apostadores casuais, mas que pode ser altamente lucrativo em contextos como o atual.

Sob Ancelotti, a Seleção mostra claros sinais de ser mais pragmática. Contra Chile e Bolívia, a expectativa não é por goleadas, mas por jogos de ritmo mais baixo, em que a defesa brasileira será o destaque. Para quem busca valor, a odd acima de 2.00 na Superbet é generosa.

Por que esse mercado faz sentido atualmente?

O histórico recente da Seleção sob comando de Carlo Ancelotti mostra claramente a tendência: apenas um gol marcado em dois jogos, reflexo de um estilo que prioriza a organização defensiva antes de liberar o time para atacar.

Esse padrão não é novidade nos trabalhos do treinador, já que suas equipes costumam crescer a partir da retaguarda, fortalecendo a solidez antes de buscar volume ofensivo.

Adversários como Chile e Bolívia, mesmo sem ataques tão potentes, conseguem complicar esse cenário, já que tradicionalmente endurecem partidas contra o Brasil e travam o ritmo do jogo. Os bolivianos principalmente, já que irão mandar seu jogo em uma altitude de 4.090 metros.

Esse contexto se traduz diretamente nas odds: enquanto a equipe mostra números mais contidos, as casas ainda pagam acima de 2.00 para o mercado de Menos de 2.5 gols.

Isso indica que a precificação segue influenciada pela imagem antiga da Seleção como um time altamente ofensivo — o que abre espaço de valor para o apostador atento.

O que observar nas próximas rodadas

Se a Seleção de Ancelotti começar a mostrar mais fluidez ofensiva e criar mais chances claras, é natural que o mercado ajuste rapidamente as odds para baixo no mercado de Menos de 2.5 gols.

Ainda assim, esse processo pode demorar, já que peças jovens, como Estevão, estão apenas começando a se adaptar ao time principal e ainda não oferecem constância.

Além disso, o fator psicológico pesa: a pressão por resultados costuma levar a partidas mais cautelosas, com menos espaços e jogos travados.

Até aqui, o Brasil sob o comando de Ancelotti tem mostrado exatamente esse perfil — menos gols e mais segurança defensiva.

Para o apostador, o momento é oportuno: o Menos de 2.5 gols ainda paga bem, como no duelo contra o Chile, cotado a 2.02 na Superbet.

Se a tendência se mantiver nas próximas rodadas, esse mercado pode deixar de ser subestimado e se transformar em rotina para quem busca valor nas odds.