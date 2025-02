Botafogo x Racing: aposte na bet365 e ganhe até R$250 em créditos de aposta

Para participar é necessário fazer uma aposta qualificativa com odds combinadas de 3.00 ou mais. Aplicam-se T&C's.

A bet365 preparou uma promoção especial para a final da Recopa Sul-Americana. Apostadores cadastrados no site podem ganhar um bônus de até R$250 em créditos de aposta, ao apostar na final entre Botafogo x Racing. No entanto, é importante respeitar os termos e condições para participar da oferta.

Ir para a bet365 >>

Apenas apostas qualificativas com 3+ seleções e odds combinadas de 3.00 ou superiores. Os Créditos de Aposta estarão disponíveis no prazo de 48 horas após o final da partida qualificativa. Apenas para clientes elegíveis. Retornos excluem o valor de aposta em Créditos de Aposta. São aplicadas restrições de aposta, limites de tempo e T&Cs.

Ainda não tem uma conta? Veja a nossa análise do código de indicação bet365 e saiba como se cadastrar.

Como participar da promoção?

Primeiro, é necessário ter uma conta verificada e com saldo na bet365. Depois de concluir esse processo, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site da bet365 e faça login na sua conta; Em seguida, você pode solicitar a participação e apostar R$500 ou mais em Botafogo x Racing Club; Por fim, os créditos de aposta serão depositados na conta bancária cadastrada até 48h após o final da partida qualificativa.

Como mencionamos anteriormente, a promoção conta com alguns termos e condições importantes. Por exemplo, só são consideradas válidas as apostas com 3+ seleções e odds combinadas de 3.00 ou superiores.

Termos e condições relevantes

Esta oferta está disponível a partir das 18:00, horário de Brasília, de terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Apenas os clientes habilitados com base em atividades qualificativas anteriores em suas contas da bet365 são elegíveis para essa oferta.

Para se qualificar para esta oferta, você deve solicitar participação e fazer apostas qualificativas através da funcionalidade Criar Aposta totalizando R$500 ou mais em Botafogo vs Racing Club que ocorre na quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, para ganhar R$250 em Créditos de Aposta.

Somente apostas qualificativas feitas através da funcionalidade Criar Aposta após as 18:00, horário de Brasília, de terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, contarão como apostas qualificativas.

Várias apostas qualificativas podem ser feitas nas partidas qualificativas, desde que o total acumulado seja igual ou superior a R$500 para ser elegível a R$250 em Créditos de Aposta.

O valor máximo de Créditos de Aposta que poderá ser ativado nesta oferta é R$250, se você apostar R$500 ou mais. Apenas um bônus por cliente disponível.

As apostas realizadas devem cumprir determinadas condições para contarem para esta oferta: Conter ao menos 3 seleções. Conter odds combinadas de 3.00 (2/1) ou superiores. Quando a opção Encerrar Aposta tiver sido usada para encerrar parte de um valor de aposta, apenas o valor de aposta ativo restante contará. Quando uma aposta tiver sido editada utilizando a nossa funcionalidade Editar Aposta, apenas o novo valor de aposta na nova aposta contará. Apostas encerradas na totalidade através da funcionalidade Encerrar Aposta, apostas em seções de Jogos, Apostas Grátis, apostas feitas usando Créditos de Aposta e apostas anuladas não serão qualificativas para essa oferta.

Os Créditos de Aposta estarão disponíveis no prazo de 48 horas após o final da partida qualificativa. Você receberá notificações para avisar quando eles estiverem disponíveis para ativação. Para ativar os seus Créditos de Aposta, acesse o menu da Conta, escolha Minhas Ofertas e clique em Ativar.

Consulte os Termos e Condições Completos no site da bet365.

Botafogo x Racing: o que podemos esperar?

Botafogo e Racing se enfrentam nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, pela final da Recopa Sul-Americana. A disputa reúne os vencedores das principais ligas do futebol Sul-Americano: a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana.

A disputa é definida pelo esquema de ida e volta. O Botafogo perdeu o primeiro jogo por 2-0 e busca reverter a desvantagem. Ou seja, se quiser levantar a taça, o Alvinegro precisa ganhar com um saldo de mais de dois gols.