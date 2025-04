Borussia x Barcelona: Super Aposta Aumentada bet365 na Champions

Borussia e Barcelona se enfrentam nas quartas de final, com odds turbinadas no mercado de gols na bet365. Saiba como aproveitar.

Borussia e Barcelona vão se enfrentar nesta terça (15/04) pela partida de volta nas quartas de final da Champions League. A bola vai rolar no gramado do Signal Iduna Park, às 16h (de Brasília).

Em casa, o Barça levou a melhor por 4 a 0. A vantagem é grande, mas o torcedor deve segurar o grito de vitória na garganta. Afinal, do outro lado, está o atual vice-campeão europeu.

Considerando o resultado do confronto anterior, o Dortmund precisa golear por cinco ou mais gols, enquanto uma vitória por quatro leva a disputa à prorrogação. Ou seja, o fã de esportes pode esperar um confronto tenso com muitos gols; com Barcelona buscando manter a vantagem, enquanto o Borussia tenta correr atrás do prejuízo.

Super aposta aumentada da bet365

A bet365 preparou odds especiais para esse confronto das quartas de final da Champions League. Os clientes da casa de apostas contam com odds aumentadas para o Raphinha marcar Mais de 0,5 gols com odds elevadas de 1.40 para 2.00.

Considerando que o Raphinha é atual artilheiro da Champions League e responsável por um dos quatro gols da partida de ida, é plausível que ele busque constantemente o gol adversário. O que aumenta as chances de cada um realizar ao menos uma finalização no alvo.

Apostar com odds aumentadas >

Para pegar estas odds, basta fazer login ou criar uma conta na bet365 e fazer sua aposta aumentada. Importante lembrar que esta aposta não pode ser múltipla, e tem limite de palpite por aposta por CPF.

Pensando em apostar? Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

O que esperar Borussia x Barcelona?

O Barcelona tem mostrado um futebol envolvente e chegou ao topo da La Liga, mantendo-se invicto em 2025. Apesar de o Borussia Dortmund jogar em casa, sua temporada irregular na Bundesliga pode pesar contra.

Assim, a expectativa é de que o Barcelona saia vitorioso, consolidando sua vantagem adquirida no jogo de ida contra o time alemão. Veja as odds em um dos melhores sites de apostas:

Onde assistir a Borussia Dortmund x Barcelona?

A partida entre Borussia Dortmund e Barcelona será transmitida na TNT (TV fechada) e no Max (streaming).