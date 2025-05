bet365 traz Ganhos Aumentados à final da Champions League

A Ganhos Aumentados pode ser combinada à Substituição+ em sua estratégia de apostas na final da Champions League

A final da Liga dos Campeões chegou com PSG enfrentando Inter pelo título de reis da Europa. A bet365 é patrocinadora oficial do evento e trouxe uma oferta da final da Champions League que inclui Ganhos Aumentados* de até 50%.

*Aumente os seus ganhos em apostas feitas com Criar Aposta e apostas simples selecionadas. Disponível apenas para clientes novos e elegíveis. Quando aplicável a apostas feitas com Criar Aposta, serão necessárias 3+ seleções e odds combinadas de 2.00 ou superiores. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs.

Nosso Bet Builder melhorado para a final da Champions League na bet365:

PSG para levantar o troféu

Ambos os times marcam

Ousmane Dembélé 2+ chutes - Substituição+

Désiré Doué para marcar ou assistir - Substituição+

Odds do Bet Builder PSG x Inter: 9/2

Como reivindicar

A bet365 oferece aos clientes a chance de aumentar seus ganhos no Bet Builder da final da Champions League em 50%.

Para se qualificar para esta oferta, basta:

Acessar a página do PSG x Inter no site da bet365; Em seguida, adicione um Bet Builder qualificado ao bilhete e clique na opção Ganhos Aumentados na parte inferior; Os retornos serão ajustados para incluir o aumento adicional em qualquer ganho.

Disponível apenas para novos clientes e clientes elegíveis. Os Bet Builders devem incluir 3+ seleções e odds combinadas de 1/1 ou maiores. Restrições de apostas e T&C se aplicam.

Aumento de ganhos adiciona grande valor à glória do PSG

O PSG é o favorito merecido contra a Inter de Milão em Munique. Eles são campeões da Ligue 1 - novamente - e acabaram de vencer a Coupe de France. Eles entram neste confronto cheios de confiança e expectativa.

Os homens de Luis Enrique marcaram quase 100 gols em 2025 até agora, mas são vulneráveis - apenas três jogos sem sofrer gols nas últimas 15 partidas mostram isso. Inter, por outro lado, tem muita experiência em suas fileiras e estará desesperada para não terminar a temporada de mãos vazias.

O PSG, embora bem descansado, não é o melhor defensivamente e as estatísticas sugerem que haverá gols em ambas as extremidades.

O poderio ofensivo dos parisienses também merece destaque. Não só Ousmane Dembélé marcou 33 gols em todas as competições nesta temporada, mas ele teve mais chutes (60) do que qualquer outro jogador da Liga dos Campeões. Se o PSG conseguir o feito, ele será uma grande parte disso - e será um verdadeiro desafio para os I Nerazzurri.

O francês não é a única ameaça, no entanto, e outro jogador é visto como um grande perigo. Désiré Doué fez duas assistências na final da Coupe de France e está tendo uma campanha incrível. Ele tem 28 G/A nesta temporada, incluindo seis na UCL.

Com apenas 19 anos, Doué começou ambas as semifinais e estará ansioso para começar a final. Mesmo que ele saia, o que acontece frequentemente, a opção Substituição+ mantém seu substituto ativo.

Regras do Substituição+

A oferta especial de aumento de ganhos na final da UCL também pode ser usada em conjunto com outra promoção da bet365, a popular função Substituição+.

A oferta é simples. Se você apostar em um jogador que for substituído, sua aposta continua com o substituto.

Isso é especialmente benéfico para o nosso Bet Builder listado acima. Désiré Doué começou sete vezes pelo PSG nesta temporada na Liga dos Campeões - incluindo ambas as semifinais contra o Arsenal. Em todas essas sete aparições, ele foi substituído.

De acordo com as regras do Substituição+, a seleção de marcar ou assistir de Désiré Doué continuaria com quem o substituísse.

Também não seria a primeira vez que um substituto marcou um gol icônico em uma final da Liga dos Campeões. Teddy Sheringham e Ole Gunnar Solskjaer marcaram gols na vitória histórica do Manchester United em 1999. Mais recentemente, Gareth Bale saiu do banco para marcar dois gols na final de 2018 contra o Liverpool.

Como reivindicar o Substituição+

É fácil reivindicar a oferta Substituição+. Está disponível em qualquer mercado que exibe o ícone Substituição+ nos mercados listados abaixo:

Primeiro Goleador

Último Goleador

Goleador a Qualquer Momento / Marcar a Qualquer Momento

Próximo Goleador

Marcar Dois ou Mais Gols / Marcar 2 ou Mais

Marcar Três ou Mais Gols / Fazer um Hat Trick

Marcar de Cabeça

Marcar de Fora da Área

1º Jogador a Receber Cartão

Jogador a Receber Cartão

Jogador a Ser Expulso

Assistências do Jogador

Marcar ou Assistir

Chutes no Alvo do Jogador

Chutes do Jogador

Desarmes do Jogador

Faltas Cometidas pelo Jogador

