Atlético-MG e Lanús assumem favoritismo na disputa pela Sul-Americana; veja odds

Atlético-MG e Lanús empataram na ida, mas levam vantagem para decidir em casa. Veja como ambos assumem o favoritismo nas semifinais da Sul-Americana.

Mercado Odds na Superbet Atlético-MG campeão da Sul-Americana 2.25 Lanús campeão da Sul-Americana 3.00 Universidad de Chile campeão da Sul-Americana 5.75 Independiente del Valle campeão da Sul-Americana 6.50

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

Sul-Americana pega fogo: Equilíbrio técnico, drama e favoritos despontando

A Copa Sul-Americana 2025 chega ao seu ponto de ebulição. As semifinais mostraram exatamente o que se esperava: intensidade, talento e drama até o último minuto.

Atlético-MG, Independiente del Valle, Lanús e Universidad de Chile entregaram confrontos abertos, com altíssimo nível, e deixaram as decisões completamente indefinidas para os jogos de volta.

Na Superbet, as odds já ajudam a desenhar o cenário: o Atlético-MG (2.25) e o Lanús (3.00) aparecem como favoritos ao título, enquanto Universidad de Chile (5.76) e Independiente del Valle (6.50) correm por fora.

A vantagem de decidir em casa pesa muito, especialmente em contextos de torcidas intensas como as de Belo Horizonte e La Fortaleza.

Mas além da atmosfera e do apoio, há um fator que pode definir tudo: quem souber controlar melhor as emoções e o ritmo dos 90 minutos finais. A Sul-Americana, afinal, nunca perdoou os vacilos.

Atlético-MG x Independiente del Valle: Galo quer transformar empolgação em vaga

O empate em 1 a 1 na altitude de Quito deixou o Atlético-MG em uma posição privilegiada, mas não confortável.

O gol de Dudu, nos minutos finais, deu moral ao time de Sampaoli, que agora se prepara para uma decisão no Independência com o estádio lotado e a confiança renovada.

O técnico deve apostar em um esquema mais ofensivo, com Dudu e Rony dividindo protagonismo no ataque.

A equipe mineira, que vem de nove jogos sem derrota como mandante, pretende impor ritmo desde o início — e usar a pressão da torcida para sufocar o adversário.

O empate sem gols serve, mas o Galo promete não causar calafrios na torcida.

Do outro lado, o Independiente del Valle aposta na experiência e na estratégia. O time equatoriano sabe o que é eliminar gigantes fora de casa e tem um meio-campo técnico, capaz de equilibrar a posse mesmo sob pressão.

O problema será lidar com o volume ofensivo do Galo e a intensidade dos minutos finais, algo que pesou na ida, e credenciou o time brasileiro nesta edição da competição.

Com odds de 2.25 para ser campeão na Superbet, o Atlético-MG tem o caminho pavimentado, mas precisará transformar a empolgação da arquibancada em controle e eficiência dentro de campo.

Lanús x Universidad de Chile: A força de La Fortaleza contra o espírito chileno

O Lanús saiu de Santiago com um 2 a 2 que mistura frustração e otimismo. Frustração, porque vencia por dois gols e deixou o empate escapar nos acréscimos. Otimismo, porque agora decide em La Fortaleza, onde não perde há mais de um ano em competições internacionais.

O técnico Mauricio Pellegrino promete manter o estilo propositivo, com intensidade pelos lados e finalizações de média distância.

Rodrigo Castillo, autor dos dois gols na ida, deve ser novamente a principal referência ofensiva, enquanto Marcelino Moreno e Salvio articulam as transições rápidas.

O Lanús é conhecido por sua força como mandante — e essa será sua maior arma para chegar à final.

Já a Universidad de Chile tenta repetir o espírito de superação que marcou sua campanha. A equipe mostrou poder de reação e resiliência, empatando com gols de Di Yorio e Aránguiz, e chega à Argentina sem medo de propor jogo.

O técnico Gustavo Álvarez acredita em uma postura ofensiva, especialmente se o time conseguir controlar o meio-campo e explorar os espaços nas costas da defesa granate.

Com odds de 3.00 na Superbet, o Lanús é o favorito natural, mas o equilíbrio da ida e o talento individual chileno mantém o duelo completamente aberto.

Uma vitória mínima pode bastar — mas a tensão deve ser alta do início ao fim.

Galo e Lanús lideram a corrida, mas nada está decidido

Com os empates na ida, Atlético-MG e Lanús chegam às partidas de volta com a vantagem psicológica e o apoio de suas torcidas.

Ambos mostraram força ofensiva, equilíbrio e capacidade de reagir em momentos críticos, ingredientes que costumam pesar em mata-matas continentais.

As odds da Superbet refletem esse cenário: o Atlético-MG (2.25) desponta como principal candidato ao título, seguido pelo Lanús (3.00), enquanto Universidad de Chile (5.75) e Independiente del Valle (6.50) ainda mantêm esperanças de surpreender.

Mas, como a história da Sul-Americana ensina, favoritismo algum resiste a um gol fora de hora — e, neste torneio, as viradas são quase uma tradição.

No fim, o que se espera são duas noites de puro drama sul-americano, com arquibancadas pulsando e taças sendo sonhadas em espanhol e português.