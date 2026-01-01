5 jogadores que podem marcar a qualquer momento na Europa esta semana

Analisamos a Premier League, Serie A, Ligue 1, La Liga e Liga Portugal para escolher um jogador de cada liga que acreditamos que marcará gols.

Jogadores que podem marcar a qualquer momento Jogo Odds Hugo Ekitike Liverpool x Leeds 1.70 Lautaro Martinez Inter de Milão x Bologna 2.25 Odsonne Édouard Toulouse x Lens 3.25 Kylian Mbappé Real Madrid x Betis 1.52 Vangelis Pavlidis Benfica x Estoril Praia 1.79

Odds sujeitas a alterações.

Hugo Ekitike em Liverpool x Leeds

Hugo Ekitike é, atualmente, o foco principal do ataque do Liverpool devido às ausências de Alexander Isak e Mohamed Salah.

A lesão do primeiro coloca a responsabilidade de marcar gols nos ombros do francês, mas ele aceitou o desafio. Com 11 gols em todas as competições, ele é considerado a melhor contratação dos Reds no verão.

O ex-jogador do Eintracht Frankfurt está ansioso para aumentar sua média de 3,02 chutes e 0,69 gols por 90 minutos na Premier League.

Além disso, ele é um jogador que o Leeds United terá muito cuidado. Com cinco gols e assistências em seus últimos sete jogos, Ekitike estará pronto para brilhar quando o Leeds visitar Anfield no Dia de Ano Novo.

Lautaro Martinez em Inter de Milão x Bologna

Poucos jogadores na Serie A têm se mostrado tão eficientes quanto Lautaro Martinez da Inter de Milão nos últimos anos. O jogador de 28 anos tem sido peça-chave para os Nerazzurri e tem uma média de um gol a cada dois jogos.

Esta semana, a Inter enfrenta o Bologna em seu primeiro jogo de 2026, e Martinez é um forte candidato a marcar a qualquer momento.

Martinez marcou seis gols em suas últimas seis aparições na Serie A e tem sido extremamente influente para ajudar sua equipe a alcançar o topo da tabela.

Ele também estará motivado para se redimir após não marcar contra o Bologna na Supercoppa Italiana no início deste mês.

Com a vantagem de jogar em casa, espera-se que o atacante argentino encontre o caminho do gol novamente neste fim de semana.

Odsonne Édouard em Lens x Toulouse

O RC Lens está desafiando as probabilidades, estando atualmente no topo da Ligue 1, em vez do Paris Saint-Germain.

Les Sang et Or estão em excelente forma e estarão ansiosos para manter seu ímpeto contra o Toulouse neste fim de semana. Seu principal atacante será essencial para atingir esse objetivo.

Odsonne Édouard marcou sete gols em 13 jogos da liga pelo Lens nesta temporada e contribuiu diretamente para seis gols em seus últimos seis jogos.

Um duplo contra o Nice na última partida aumentou sua contagem, e Les Violets estarão muito atentos à ameaça que ele representa.

Ele também pode ser uma escolha valiosa, com o Toulouse jogando em casa.

Kylian Mbappé em Real Madrid x Betis

Não será uma surpresa ver Kylian Mbappé no topo da lista de artilheiros na La Liga nesta temporada.

O astro francês registrou 18 gols em 18 partidas, marcando um gol a cada 88 minutos, em média. Ele marcou 50% de todos os gols do Real Madrid na liga até agora nesta temporada.

Portanto, ele é uma escolha provável para marcar a qualquer momento quando o Real Betis visitar o Santiago Bernabéu neste fim de semana.

O jogador de 27 anos marcou dois gols no confronto anterior e é capaz de repetir essa performance. O Betis certamente terá dificuldades.

Vangelis Pavlidis em Benfica x Estoril Praia

O Benfica pode não estar no topo da Liga Portugal após 16 jogos, mas tem um atacante em excelente forma.

Incluindo os gols marcados no Mundial de Clubes, Vangelis Pavlidis já marcou mais de 20 gols durante a campanha 2025/26. Ele também marcou 14 gols em 15 jogos da liga até agora nesta temporada.

O atacante grego não conseguiu marcar no empate de 2-2 com o Braga na última partida.

No entanto, isso quase o torna mais propenso a marcar contra o Estoril Praia. Ele é atualmente o artilheiro conjunto da divisão e é esperado que aumente sua contagem no Estádio da Luz.