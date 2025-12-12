5 brasileiros que podem balançar as redes na Europa nesta semana

Brasileiros seguem decisivos nos principais campeonatos europeus. Alguns chegam para a rodada com números que chamam atenção do mercado.

Mercado Odds na Novibet Igor Thiago para marcar a qualquer momento 1.85 Raphinha para marcar a qualquer momento 1.91 David Neres para marcar a qualquer momento 2.55 Estevão para marcar a qualquer momento 3.05 Bruno Guimarães para marcar a qualquer momento 5.70

Essas odds são da Novibet e podem sofrer alterações.

Igor Thiago e sua impressionante curva de evolução na Premier League

Igor Thiago vive talvez a fase mais impactante entre os atacantes brasileiros na Europa. Com 12 gols em 16 jogos, ele se tornou o jogador mais rápido da história do Brentford a alcançar dez gols na Premier League.

Seu desempenho não depende apenas de finalização: o brasileiro tem 8.81 de xG, o terceiro maior da liga, atrás apenas de Haaland e Mateta. Ou seja, ele não está super performando — está produzindo chances reais de forma consistente, sinal claro de sustentabilidade do rendimento.

O Brentford encara o Leeds, e o mercado já reconhece o momento: odd de 1.85 para marcar a qualquer momento. Para um atleta com regularidade tão sólida, continua sendo um preço com bom valor.

Raphinha volta a embalar e ganha força como candidato ao gol no Barça

Após uma temporada marcada por grandes atuações, Raphinha finalmente reencontrou o ritmo. Nos últimos 12 meses, ele registra 0.58 gols por 90 minutos, estatística que o coloca no 97º percentil entre pontas das cinco grandes ligas.

A explosão recente também aparece nos números: 14 gols em 14 jogos na temporada, devolvendo ao Barça um dos seus atacantes mais agressivos no último terço.

Contra o Osasuna, que costuma permitir muitos arremates das zonas onde Raphinha trabalha, o brasileiro chega com odd de 1.91. Para quem busca valor aliado a volume ofensivo, ele é um dos melhores nomes da rodada.

David Neres ganha ritmo, empilha participações e volta ao radar dos gols

Após um período irregular, David Neres encontrou sequência e confiança. São 2 gols e 1 assistência nos últimos dois jogos do Campeonato Italiano pelo Napoli, atuando de forma mais vertical e arriscando finalizações com frequência maior.

Contra a Udinese, que sofre com transições e enfrenta problemas defensivos constantes, odd de 2.55 para balançar as redes oferece bom equilíbrio entre risco e oportunidade.

Se mantiver a forma dos últimos jogos, Neres volta a ser um dos brasileiros mais perigosos na Europa nesta semana.

Estêvão mantém sequência goleadora e se torna aposta cada vez mais confiável

A joia brasileira vive um início de trajetória impressionante na Europa. Seis gols nos últimos oito jogos mostram não apenas talento, mas adaptação rápida.

Seu impacto cresce especialmente quando enfrenta defesas que dão espaço entre linhas — exatamente o perfil do Everton nesta rodada.

Por isso, a odd de 3.05 para marcar a qualquer momento parece alinhada ao momento do jovem atacante do Chelsea: agressivo, decisivo e com crescente protagonismo no clube.

Bruno Guimarães cresce ofensivamente e vira opção de alto retorno

Bruno Guimarães tem papel central no Newcastle, mas nesta temporada adicionou mais presença na área. Já são cinco gols, muitos deles aparecendo como elemento surpresa.

Diante do Sunderland, em clássico de alta intensidade, Bruno aparece como aquele jogador que pode decidir num chute de média distância ou infiltração. A Novibet coloca odd de 5.70 para ele marcar.

É uma aposta de risco — natural para um meio-campista — mas com potencial de retorno elevado, especialmente em partidas onde o Newcastle costuma controlar o ritmo.

Uma semana decisiva para os artilheiros brasileiros na Europa

Os cinco nomes desta lista chegam à rodada carregando forma, números e contexto favorável para balançar as redes — cada um em um momento distinto, mas todos com impacto real para apostas em gols.

Igor Thiago, do Brentford, vive seu auge físico na Premier League, Raphinha finalmente reencontrou ritmo no Barcelona, Estevão acelera sua consolidação como joia do Chelsea, Bruno Guimarães cresce em jogos grandes e David Neres surge como protagonista no Napoli.

Para quem aposta, o cenário é raro: múltiplos brasileiros simultaneamente em fases altamente produtivas nos principais campeonatos do continente.

As odds refletem caminhos diferentes, mas todos têm argumentos sólidos para entregar. Se a semana confirmar as tendências, o protagonismo brasileiro deve marcar de vez esta reta final europeia — e pode render ótimos retornos para quem souber aproveitar o momento.