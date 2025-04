3 motivos para apostar em Cruzeiro x Bahia

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro vive um dos seus piores momentos na temporada.

Um dos protagonistas na janela de transferências, quando anunciou a chegada de grandes nomes como Dudu, Fagner e Gabigol, o Cruzeiro enfrentou muitos problemas e ainda não se aproximou de nenhuma solução.

Mercado Aposta Odds na Betano Gols Ambos os times marcam 1,88 Escanteios Menos de 10,5 escanteios 1,57 Gols Mais de 2,5 gols 2,25

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 14/04, às 15h50.

No início, um dos motivos apontados era um desgaste por parte de Fernando Diniz, que vinha sendo contestado do cargo e também não apresentou um bom desempenho em 2025, principalmente após a eliminação precoce no Campeonato Mineiro.

Para o seu lugar o time apostou em Leonardo Jardim, um nome que já circulava nos bastidores de alguns clubes, mas que vai fazendo uma campanha muito ruim e caminha para ser desligado do cargo a qualquer momento. Para piorar a situação, Pedro Lourenço, dono da equipe, criticou publicamente o elenco.

Mesmo com nomes de peso, como Cássio, Gabigol, Fagner e Dudu, a equipe não rendeu e mostra que a união de grandes medalhões poderá fazer com que o time seja um dos protagonistas na parte de baixo da tabela e que brigue para não cair. Com um poder de investimento alto, um novo rebaixamento para a Série B seria trágico para o time e poderia fazer a equipe apresentar ainda mais problemas financeiros.

Para piorar a situação, o time vai encarar um Bahia qualificado, que venceu recentemente na Libertadores o Nacional do Uruguai e que mesmo não triunfando ainda no Brasileirão, mostrou muita qualidade técnica. Uma nova derrota poderá bagunçar o ambiente cruzeirense e por esse motivo algumas apostas surgem como favoritas para renderem um bom dinheiro para os apostadores.

Quais são as 3 principais apostas para esse confronto?

Ambas as equipes marcam

Mesmo com o Cruzeiro em péssima fase, essa aposta costuma bater com certa facilidade. Diante do São Paulo, por exemplo, a equipe saiu atrás do marcador, mas conseguiu igualar o marcador depois de alguns minutos.

Para se ter uma ideia, nos últimos 9 jogos do Cruzeiro, em pelo menos 7 oportunidades tivemos o ambos marcando aparecendo. Recentemente o time também apresentou essa linha no duelo diante do Mushuc Runa pela Sul-Americana e, mesmo não aparecendo no confronto diante do Internacional, essa linha deve aparecer no duelo diante do Bahia.

O Tricolor de Aço, que irá atuar em casa, apresentou uma quebra da linha de ambos marcando em 7 dos seus últimos confrontos. Por esse motivo nossa aposta é de que isso vai acontecer nesse confronto. Por esse motivo que a linha está pagando 1,88 de odd na Betano.

Escanteios mais/menos

Outra aposta interessante é em menos de 10,5 escanteios. Em confrontos diretos, essa linha bateu em 6 jogos nos últimos 8 compromissos entre as equipes. As equipes não costumam apresentar essa linha, ainda mais porque devemos ter jogadas pelas pontas e não com muitos cruzamentos. Essa linha nesse momento chegou a 1,57 na Betano.

Gols mais/menos

Por fim, vale também explorar a linha de menos de 2,5 gols, que deve ser superada. Nos últimos 5 jogos, em pelo menos 3 oportunidades essa linha bateu e, com o Cruzeiro em crise, o jogo pode ter muitos gols. Lembrando que na temporada passada tivemos um 4 x 1 para o Bahia.