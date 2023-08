1xBet app: como usar o aplicativo da casa de apostas

Pensando em usar o 1xBet app em suas apostas online? Neste guia, você saberá como funciona o aplicativo mobile da marca.

Nós trazemos informações sobre a compatibilidade do 1xBet mobile app e de que forma pode ser usado. Além disso, contamos os detalhes do código promocional 1xbet.

Abra sua conta com o código promocional 1xbet

Veja o passo a passo da 1xbet cadastro

Saiba como fazer 1xbet apostas

Confira nossa opinião sobre o 1xbet app

Saiba as notas de 0 a 5 para cada um dos tópicos:





1xBet mobile app Requisitos de sistema e compatibilidade 4 Bônus e promoções 5 Recursos 5 Opinião geral 4.7 Faça o download agora Baixar agora

Faça o download do app

Passo a passo para baixar o 1xBet app

A 1xBet oferece um app de apostas para dispositivos com Android. Portanto, se você utiliza um smartphone ou tablet com esse sistema operacional, pode instalar o aplicativo. Assim, terá uma experiência mais prática e imersiva na plataforma.

Confira o nosso passo a passo para instalar o 1xBet Android app:

Acesse o site da 1xBet pelo navegador do seu dispositivo móvel. Em seguida, toque no ícone de celular, no canto superior esquerdo. Então, role a página até encontrar a opção Android. Nas configurações, libere a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Por fim, conclua a instalação do app normalmente.

Ao acessar a página de download, você provavelmente irá reparar na opção de um aplicativo 1xBet iOS app. Infelizmente, esse recurso não funciona no Brasil. O link de download, na verdade, leva os usuários à App Store de outros países.

Faça o download do app

Acessar a 1xbet pelo sistema iOS

Se você tem um iPhone ou iPad, o melhor mesmo é acessar a plataforma web na versão mobile. O site móvel da 1xBet é responsivo e traz os mesmos recursos da plataforma web padrão e do aplicativo.

Além disso, há uma forma de facilitar o seu acesso à 1xBet em um aparelho com iOS. O que você pode fazer, no caso, é criar um atalho em sua tela inicial. Para isso, basta fazer o seguinte:

Em primeiro lugar, entre no site da 1xBet. Então, toque no ícone de compartilhamento. Em seguida, selecione a opção Adicionar à Tela de Início e escolha um nome para esse atalho. Por fim, toque em Adicionar para finalizar a configuração.

Portanto, você terá um acesso rápido à 1xBet tanto no Android quanto no iOS. O 1xBet mobile app certamente é um recurso importante, mas você pode ter uma boa experiência mesmo sem ele.

Acesse a 1xbet

Requisitos de sistema e compatibilidade

Como você já sabe agora, o 1xBet app está disponível apenas para Android. Portanto, esse é o primeiro requisito de sistema que você deverá levar em conta. Fora isso, não haverá muito com o que se preocupar.

O 1xBet mobile app roda bem em dispositivos que tenham sido atualizados há pouco tempo. Você não precisa ter sempre a última versão do Android em seu aparelho. No entanto, é recomendável manter seu sistema minimamente atualizado para evitar problemas.

Se você tem um aparelho que não é Android e pretende usar o site mobile da 1xBet, a compatibilidade não será um problema. Afinal, não será preciso instalar um app no seu dispositivo. Então, basta ter um navegador comum para acessar a plataforma.

Os navegadores mais populares na versão móvel são o Chrome e o Safari. Em ambos, o site da 1xBet é responsivo e roda muito bem. De qualquer forma, o mais indicado é manter o seu sistema atualizado. Afinal, seja iOS, Android ou qualquer outro, a última versão sempre corrige falhas e mantém o bom desempenho do aparelho.

Baixar o app

Bônus disponíveis e como obtê-los

Você também pode obter um bônus e participar de promoções ao se cadastrar. Para ter acesso ao bônus de boas-vindas, é preciso cadastrar sua conta. Para ter mais detalhes, você pode acessar nosso artigo sobre código promocional 1xbet.

Pegar bônus

Recursos e serviços disponíveis

Você encontra no 1xBet mobile app uma série de recursos para tornar sua experiência ainda melhor. Basicamente, estão disponíveis no aplicativo as mesmas funcionalidades do site, incluindo:

Construtor de apostas: Também é conhecido como criador de apostas em outras plataformas. Esta ferramenta permite que você gere apostas múltiplas de forma mais rápida e prática. Afinal, as combinações mais comuns são listadas para que você escolha o que incluir no seu cupom.

Também é conhecido como criador de apostas em outras plataformas. Esta ferramenta permite que você gere apostas múltiplas de forma mais rápida e prática. Afinal, as combinações mais comuns são listadas para que você escolha o que incluir no seu cupom. Cashout: Esta ferramenta serve para você encerrar apostas de forma antecipada. Assim, é possível minimizar perdas potenciais antes que o evento ocorra, por exemplo. Para usar esse recurso, basta conferir quais palpites seus em aberto exibem essa opção no cupom de apostas. Para saber como o recurso funciona, veja os detalhes no nosso artigo sobre cash out.

Multi-LIVE: Este é um ótimo recurso para quem deseja ter ainda mais emoção em suas apostas ao vivo. A funcionalidade permite que você crie um painel personalizado com os eventos nos quais deseja apostar ao mesmo tempo. Ou seja, você pode acompanhar as odds e submeter palpites com maior facilidade na plataforma.

Streaming ao vivo: Este é um recurso importante para quem gosta de apostar em tempo real. Afinal, permite que se assista a partidas de futebol, basquete e outros esportes na própria plataforma. Ou seja, a experiência fica bem mais imersiva. E você pode realizar as apostas com uma agilidade maior neste caso.

Com essas ferramentas, os usuários podem apostar de forma mais flexível e divertida. Portanto, faz toda a diferença tê-las no aplicativo.

Nossa opinião sobre o 1xBet app

Na tabela abaixo, você encontra um resumo dos prós e contras do 1xBet app:

Prós Contras 1xBet app para Android Aplicativo não disponível para iOS Pagamentos com criptomoedas Pagamento não é instantâneo Suporte 24/7 por chat e telefone



Bônus de boas-vindas





O aplicativo da 1xBet oferece uma ótima experiência para usuários de Android. O app de apostas reúne todas as opções de apostas e recursos encontrados no site padrão. Além disso, acrescentam uma dose importante de conveniência, praticidade e facilidade de uso. Portanto, são uma ferramenta importante para os clientes da marca.

Infelizmente, o app não está disponível para iOS. No entanto, os usuários de iPhone, iPad e dispositivos com outros sistemas operacionais podem acessar o site móvel da 1xBet. Ele também é bem completo e responsivo na versão mobile. Inclusive, traz os mesmos recursos do aplicativo.

Em qualquer um dos casos, a experiência mobile é um ativo importante da 1xBet. Você sempre pode contar com os diferenciais da marca. Eles incluem muitos recursos de apostas e uma grande variedade de métodos de pagamento. E, claro, você ainda pode se beneficiar do bônus de boas-vindas da plataforma.

Baixe agora

Perguntas Frequentes

Quer conhecer mais detalhes sobre a 1xBet na versão mobile? A seguir, nós mostramos como você pode realizar apostas, depósitos e saques pelo 1xBet app. Além disso, explicamos como funciona o suporte ao cliente da 1xBet.

Como apostar na 1xBet?

Uma vez que tenha criado sua conta e feito o primeiro depósito, você estará livre para apostar na plataforma. Confira como fazer isso usando o 1xBet mobile app em um smartphone ou tablet.

Em primeiro lugar, abra o 1xbet app.

Em seguida, faça login e acesse a área de apostas esportivas.

Encontre uma modalidade, competição e evento de seu interesse.

Consulte as odds disponíveis e selecione uma ou mais apostas.

Por fim, informe um valor no cupom de aposta e confirme.

Após registrar o palpite na plataforma, é só aguardar pelo resultado do evento. Eventuais retornos serão processados automaticamente e creditados na sua conta.

Como fazer um depósito na 1xBet?

Também é simples realizar um depósito em sua conta de usuário usando o 1xBet mobile app. Atualmente, existem diversas opções de depósito na plataforma, inclusive Pix. O valor mínimo e o tempo de processamento podem variar conforme o método selecionado. Pagamentos via Pix, por exemplo, devem partir de R$6 e costumam ser processados no mesmo dia.

Como sacar na 1xBet?

Para efetuar um pedido de saque na 1xBet, toque na opção MINHA CONTA e, depois, em SACAR FUNDOS. Os métodos disponíveis para saque variam conforme a opção usada no momento do depósito.

Como entrar em contato com o atendimento da 1xBet?

Caso tenha algum problema ou precise tirar dúvidas, você pode procurar atendimento pelo 1xBet app. No momento, estão disponíveis os seguintes canais de suporte no aplicativo: E-mail, Telefone e Chat ao vivo. O chat ao vivo da 1xBet funciona 24h por dia e inclui suporte em português. Por fim, há a possibilidade de conferir a seção de FAQs da marca. Nela, você pode consultar artigos que explicam como funcionam as apostas, pagamentos, bônus e recursos da plataforma.

Baixar o app