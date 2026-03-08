Muhammad Zaki

أندرسون إلى سيتي "صفقة منتهية" مع مطالبة فورست بـ 90 مليون جنيه إسترليني

يقال إن مانشستر سيتي يقترب من تعزيز صفوفه بشكل كبير في الصيف، حيث يعتبر لاعب وسط نوتنغهام فورست إليوت أندرسون الآن "صفقة منتهية" للنادي. أظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالضبط سبب حرص سيتي على الحصول على مواهبه مساء الأربعاء، حيث سجل هدف التعادل المذهل في ملعب إتيهاد ليمنح الزوار تعادلًا صعبًا. في حين أن هدفه أضر بآمال سيتي في الفوز باللقب، يبدو أنه قد عزز مستقبله في مانشستر، حيث يتطلع مسؤولو النادي إلى إصلاح خط وسطهم قبل الموسم المقبل.