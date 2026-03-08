Goal.com
مباشر

Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

بقلم Muhammad Zaki
  1. Fermin Lopez Barcelona 2025-26Getty
    برشلونةنيوكاسل يونايتد

    فيرمين يعترف بأن برشلونة حذر من "ملعب نيوكاسل الصعب"

    حذر نجم برشلونة فيرمين لوبيز زملاءه في الفريق من ضرورة الاستعداد لمعركة صعبة، حيث يحولون تركيزهم إلى رحلة صعبة في دوري أبطال أوروبا إلى ملعب سانت جيمس بارك الشهير في نيوكاسل. حقق العملاق الكتالوني فوزًا صعبًا 1-0 على أتلتيك كلوب في الدوري الإسباني ليلة السبت، لكن الاحتفالات لم تدم طويلاً حيث حول الفريق انتباهه على الفور إلى التحدي الوشيك المتمثل في مواجهة نيوكاسل.

  2. Manchester United v A.F.C. Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
    مانشستر يونايتدلويس فان خال

    فان غال متهم بالتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد بسبب لعبة FIFA من EA Sports

    غالبًا ما كانت استراتيجية الانتقالات التاريخية لمانشستر يونايتد موضع تدقيق، لكن ادعاءً جديدًا مثيرًا يشير إلى أن أحد أول التعاقدات التي أبرمها لويس فان غال كانت مستوحاة من لعبة فيديو. زعم لاعبا خط وسط الشياطين الحمر السابقان بول سكولز ونيكي بوت أن الحفيد هو الذي لفت انتباه الهولندي إلى موهبة ماركوس روجو، حيث كان يستخدم المدافع في لعبة FIFA من EA Sports.

  3. TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP
    توتنهام هوتسبيرإيغور تودور

    تودور يتعرض للهجوم من قبل مدرب توتنهام السابق بسبب مخاوف من الهبوط

    شن تيم شيروود، المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير، هجوماً لاذعاً على تكتيكات إيغور تودور وتغييره المفاجئ في خطابه بشأن وضع النادي في الدوري الممتاز. لم تمر فترة تولي الكرواتي منصبه في توتنهام هوتسبير بأي شكل من أشكال فترة السماح، بل دخلت مباشرة في مرحلة التقييم المبكر بعد سلسلة من النتائج السيئة التي أدت إلى خسارته في أول ثلاث مباريات له على رأس الفريق.

  4. Wrexham AFC v Watford - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
    ريكسهامتشيلسي

    "كأنه حلم" - روب ماك يشكر وريكسهام وتشيلسي

    اعترف روب ماكلهنني، المالك المشارك لنادي ريكسهام، بأن الرحلة المذهلة التي خاضها النادي "تبدو وكأنها حلم" بعد أن دفع فريق "الريد دراغونز" تشيلسي إلى أقصى حدوده في مباراة مثيرة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. على الرغم من الهزيمة المؤلمة 4-2 بعد الوقت الإضافي في ملعب ريسكورس جراوند، غمرت المشاعر نجم هوليوود بعد الأداء الذي شهد تقدم فريق الدوري الإنجليزي مرتين على ضيفه الشهير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

  5. VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
    برشلونةلوكا فوسكوفيتش

    وكيل فوسكوفيتش يكسر الصمت بشأن اهتمام برشلونة

    وضع برشلونة نصب عينيه لاعب توتنهام المتميز لوكا فوسكوفيتش كهدف دفاعي رئيسي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن وكيل اللاعب خفف من حدة الحديث عن انتقاله. اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في هامبورغ، لفت انتباه هانسي فليك، حيث يسعى مدرب البلوغرانا إلى إعادة هيكلة خط دفاعه بضم مواهب شابة متميزة.

  6. Daniel Levy Joe LewisGetty Images
    توتنهام هوتسبيرهاري ريدكناب

    ليفي متهم بـ"التدخل" في تشكيلة توتنهام من قبل المدير الفني السابق

    ادعى هاري ريدناب، المدير الفني السابق لتوتنهام، بشكل مثير أن دانيال ليفي، رئيس النادي السابق، وجو لويس، مالك النادي آنذاك، حاولا التدخل في اختياراته للفريق خلال فترة عمله في وايت هارت لين. وكشف المدرب المخضرم البالغ من العمر 79 عامًا عن الضغوط التي تعرض لها خلف الكواليس فيما يتعلق بلاعبين معينين.

  7. Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty
    مانشستر يونايتدماركوس تافيرنييه

    مانشستر يونايتد يخطط لخطوة مفاجئة لضم مهاجم بورنموث

    وضع مانشستر يونايتد نصب عينيه إضافة مفاجئة في الصيف، في محاولة لإعادة بناء صفوفه الهجومية. تشير التقارير إلى أن مهاجم بورنموث ماركوس تافيرنييه قد أُضيف إلى قائمة الأهداف المتزايدة التي تهدف إلى حل مشكلة محددة في تشكيلة الشياطين الحمر. لفت اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا انتباه كشافي أولد ترافورد بعد سلسلة من العروض الرائعة مع فريق تشيريز على الساحل الجنوبي.

  8. Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    ريال مدريدنيوكاسل يونايتد

    ريال مدريد يراقب نجم نيوكاسل خلال مباراة مانشستر سيتي

    أفادت تقارير أن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ساندرو تونالي، حيث أرسل النادي الإسباني العملاق كشافين إلى سانت جيمس بارك مساء السبت في رحلة استطلاعية ظاهريًا لدراسة مانشستر سيتي قبل مواجهتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، تبين أن الوفد كان في الواقع في "مهمة مزدوجة"، حيث كان اللاعب الدولي الإيطالي على قائمة المرشحين الصيفية للنادي.

  9. Ryan Reynolds Behdad EghbaliGetty Images, The Sun
    ريكسهامتشيلسي

    📽️ | رينولدز يتلقى رسالة من تشيلسي تحثه على "الوصول إلى الدوري الممتاز"

    شوهد بهداد إغبالي، المالك المشارك لنادي تشيلسي، وهو يشارك لحظة خاصة مع ريان رينولدز، الرئيس المشارك لنادي ريكسهام، في أعقاب مباراة مثيرة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ريسكورس جراوند. بعد هزيمة ريد دراغونز 4-2 في الوقت الإضافي، أوضح رئيس البلوز أنه يريد أن يرى الفريق الويلزي على نفس المسرح مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل دائم.

  10. FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP
    بيب جوارديولامانشستر سيتي

    بيب يمازح بأنه يمكنه الذهاب في إجازة خلال فترة الحظر التي تمنعه من حضور مباراتين

    أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه سيتم إيقافه عن العمل لمدة مباراتين بعد سلسلة من المشادات الكلامية مع الحكام خلال فوز فريقه 3-1 على نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت. وحصل المدرب الكتالوني على بطاقته الصفراء السادسة في الدوري المحلي بعد مشادة مع الحكم الرابع لويس سميث، بسبب تدخل على جيريمي دوكو لم يتم معاقبته.

  1. Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
    انتقالاتمانشستر سيتي

    أندرسون إلى سيتي "صفقة منتهية" مع مطالبة فورست بـ 90 مليون جنيه إسترليني

    يقال إن مانشستر سيتي يقترب من تعزيز صفوفه بشكل كبير في الصيف، حيث يعتبر لاعب وسط نوتنغهام فورست إليوت أندرسون الآن "صفقة منتهية" للنادي. أظهر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالضبط سبب حرص سيتي على الحصول على مواهبه مساء الأربعاء، حيث سجل هدف التعادل المذهل في ملعب إتيهاد ليمنح الزوار تعادلًا صعبًا. في حين أن هدفه أضر بآمال سيتي في الفوز باللقب، يبدو أنه قد عزز مستقبله في مانشستر، حيث يتطلع مسؤولو النادي إلى إصلاح خط وسطهم قبل الموسم المقبل.

  2. Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty
    لامين يامالبرشلونة

    يامال يوجه رسالة إلى مشجعي برشلونة بعد الخسارة المؤلمة أمام أتلتيكو

    لطالما تم الترويج للامين يامال على أنه مستقبل برشلونة، لكن تصرفاته بعد خروج الفريق من كأس الملك يوم الثلاثاء الماضي تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هو بالفعل قائد حقيقي في الوقت الحالي. على الرغم من الفوز الشجاع 3-0 في ملعب كامب نو، خسر البلوغرانا 4-3 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد المنضبط. في حين أن الكثيرين قد يختبئون بعد خروج مؤلم كهذا، لجأ يامال إلى وسائل التواصل الاجتماعي لضمان بقاء العلاقة بين الفريق والمشجعين على حالها.

  3. FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-PSGAFP
    باريس سان جيرمانريال مدريد

    "سيكون ذلك تصرفًا أحمقًا" - نجم باريس سان جيرمان يرد على الشائعات التي تربطه بريال مدريد

    أنهى فيتينها، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، بشكل قاطع التكهنات التي ربطته بانتقال مثير إلى ريال مدريد. على الرغم من كونه هدفًا طويل الأمد للبطل الأوروبي الحالي، أوضح اللاعب الدولي البرتغالي أن مستقبله سيبقى في العاصمة الفرنسية، واصفًا أي رحيل محتمل عن بارك دي برانس بأنه خطأ في التقدير.

  4. Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    آرسنالبرايتون

    إحصائية مثيرة تظهر أن أرسنال استغرق أكثر من ثلاثين دقيقة لاستئناف اللعب

    عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب 1-0 على برايتون يوم الأربعاء، لكن ما حدث في ملعب أميكس سيطر عليه إحصائية مذهلة. في حين أن هدف بوكايو ساكا ضمن النقاط، يواجه الغانرز اتهامات باللعب غير النظيف بعد أن كشفت البيانات أنهم أمضوا أكثر من نصف ساعة في انتظار استئناف المباراة.

  5. Laura Woods Alan PardewGetty/GOAL
    آرسنالالدوري الإنجليزي الممتاز

    📽️ | لورا وودز تنتقد بارديو بسبب تعليقاته "غير المحترمة"

    ردت المذيعة التلفزيونية الشهيرة لورا وودز على المدير الفني السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز آلان بارديو بعد تصريحه المثير للجدل بأن أرسنال يستحق "علامة نجمية" بجانب اسمه في حالة فوزه باللقب. تقدم فريق الغانرز بفارق سبع نقاط في صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب 1-0 على برايتون، بينما خسر منافسه مانشستر سيتي نقاطًا أمام نوتنغهام فورست. على الرغم من المركز المتقدم لفريق شمال لندن، لم يتأثر بارديو بالطبيعة البراغماتية لنهج ميكيل أرتيتا التكتيكي في ملعب أميكس.

  6. Panel Discussion with Pierluigi Colina and Johannes Holzmüller at The REACHGetty Images Sport
    P. Collinaكأس العالم

    الحكم الأسطوري كولينا يقارن VAR بـ "أزمة مع زوجتك"

    قدم بييرلويجي كولينا تقييماً صريحاً للوضع الحالي لتقنية VAR، حيث قارن الصعوبات التي واجهتها هذه التقنية مؤخراً بعلاقة متداعية. في الوقت الذي يستعد فيه عالم كرة القدم لسلسلة من التغييرات الجذرية في طريقة إدارة المباريات، يشير الرجل الذي كان يوماً ما مصدر رعب لأفضل اللاعبين في العالم إلى أن العلاقة الحميمة التي كانت تربطهم بالتقنية قد وصلت إلى مرحلة صعبة.

  7. Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    آرسنالميكيل آرتيتا

    "لا شيء جميل في أرسنال" - بارديو ينتقد الغانرز

    اتخذ أرسنال خطوة كبيرة نحو أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من عقدين، لكن صعوده يواجه انتقادات شديدة بسبب افتقاره إلى الجاذبية الجمالية. بعد فوزه الصعب 1-0 على برايتون يوم الأربعاء، قدم آلان بارديو، المدير الفني السابق لنيوكاسل ووست هام، تقييماً لاذعاً لفريق ميكيل أرتيتا.

  8. Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    جواو بيدروتشيلسي

    روزينيور يكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه "التسديدات السهلة" لجواو بيدرو

    اقترب تشيلسي من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق ثلاث نقاط بعد فوزه الساحق 4-1 على أستون فيلا مساء الأربعاء، بفضل ثلاثية رائعة من جواو بيدرو. على الرغم من تأخره في النتيجة مبكراً في فيلا بارك، أظهر البلوز مرونة ملحوظة في تفكيك منافسه من المراكز الأربعة الأولى، مما جعل مدربه ليام روزينيور سعيداً للغاية بالأداء.

  9. FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP
    بيب جوارديولامانشستر سيتي

    بيب الغاضب يقدم تقييماً صريحاً من كلمتين عن التعادل المكلف مع فورست

    تراجع مانشستر سيتي في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز ليلة الأربعاء بعد تعادله 2-2 مع نوتنغهام فورست. على الرغم من تقدمه مرتين بهدفين من أنطوان سيمينيو ورودري، إلا أن فريق بيب جوارديولا تعرض لضربة قوية بهدفين رائعين من مورغان جيبس-وايت وإليوت أندرسون.

  10. Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
    ويليام أوسولامانشستر يونايتد

    الكشف عن: أوسولا سجل هدف الفوز لمانشستر يونايتد ثماني مرات في التدريبات

    قدم نيوكاسل يونايتد ليلة درامية في الدوري الإنجليزي الممتاز في سانت جيمس بارك، حيث فاجأ فريق الماغبايز المكون من 10 لاعبين مانشستر يونايتد بفوزه 2-1. في حين تميزت المباراة بالبطاقات الحمراء والتقلبات في اللحظات الأخيرة، إلا أن تألق ويليام أوسولا الفردي هو ما استحوذ على عناوين الصحف، حيث أنهى بشكل مذهل سلسلة انتصارات مايكل كاريك كمدرب للريد ديفلز.

أقدم