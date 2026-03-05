AFP
ترجمه
"سيكون ذلك تصرفًا أحمقًا" - نجم باريس سان جيرمان ينفي تمامًا التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد، بل ويرفض فرصة مضاعفة راتبه ثلاث مرات في السعودية
فيتينها لا يرى أي سبب لمغادرة باريس سان جيرمان
أصبح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أحد أكثر اللاعبين ثباتًا في كرة القدم العالمية منذ انتقاله من بورتو في عام 2022 مقابل 40 مليون يورو. وقد لفتت مستواه الانتباه حتمًا إلى إدارة نادي بيرنابيو، لكن اللاعب نفسه يعتقد أنه يعيش بالفعل في بيئة مثالية لمواصلة صعوده السريع تحت إشراف لويس إنريكي.
- (C)Getty Images
رفض صفارات الإنذار في مدريد والذهب السعودي
في حديثه لقناة Canal 11 البرتغالية (h/t AS)، رفض لاعب الوسط بشكل قاطع فكرة الانضمام إلى العملاق الإسباني، موضحًا أنه يفضل الاستقرار في مشروعه الحالي. وقال فيتينها: "سيكون من الحماقة أن أغادر. لا أعتقد أن ذلك سيكون أفضل شيء بالنسبة لي. أشعر أنني بحالة جيدة جدًا هنا في باريس سان جيرمان. أشعر أن الناس يقدرونني كثيرًا وقد استحققت هذا التقدير. أحب التواجد هنا، وكذلك عائلتي. المجموعة رائعة والمدرب مذهل".
مرتبط ببطلة الدوري الفرنسي حتى عام 2029، يمتد التزامه تجاه باريس سان جيرمان إلى رفض الدوري السعودي للمحترفين المربح. في حين أن ثروات الشرق الأوسط قد أغرت العديد من النجوم على مدى السنوات القليلة الماضية، يصر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على أن المكاسب المالية لن تحدد مساره، حيث يقدّر مكانته التنافسية أكثر من راتب مبالغ فيه: عندما سُئل عن احتمال انتقاله إلى السعودية، قال: "دعونا لا نكون ساذجين. أنا ملتزم أكثر بمسيرة مهنية مستقرة. أنا أكسب بالفعل راتباً جيداً هنا في أوروبا، في نادٍ كبير. مضاعفة أو ثلاثة أضعاف هذا الراتب لن تجعلني أكثر سعادة".
احترام نجم برشلونة بيدري
وفي ضربة أخرى لمشجعي البلانكوس، عندما سئل عن رأيه في أفضل ثلاثة لاعبي وسط في العالم، تجاهل فيتينا أندية ريال مدريد التي قد ترغب في التعاقد معه، وسمى نجم برشلونة بيدري كأفضل لاعب في كرة القدم الحديثة. وقال: "أضع بيدري في المرتبة الأولى. إنه ساحر. من الرائع مشاهدته وهو يلعب. عندما تلعب ضده، تفهم ذلك بشكل أفضل. ثم في المراكز الثلاثة الأولى، الأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لي. من الصعب اختيار اثنين فقط. سأضع جواو نيفيس وبرونو فرنانديز. كلاهما سيكونان مع بيدري وأنا. لذا ليس لديّ ثلاثة أفضل لاعبين، بل أربعة".
البقاء متواضعاً في القمة
على الرغم من ترشيحه كمرشح مستقبلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن فيتينها يظل متواضعاً وهو يقود باريس سان جيرمان نحو الفوز باللقبين المحلي والأوروبي، بما في ذلك مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي. وفي معرض حديثه عن مكانته في هذه الرياضة، ختم نجم ولفرهامبتون السابق قائلاً: "أقبل أن أكون أحد الأفضل، لكن القول بأنني الأفضل يبدو لي متعجرفاً لأن ذلك يعتمد على الآراء، وعلى المدة التي قضيتها في المستوى الأعلى، وعلى الألقاب التي فزت بها. لكنني أشعر أنني أنتمي إلى تلك المجموعة بسبب ما حققته في السنوات الأخيرة، وليس بسبب هذا الموسم".
إعلان