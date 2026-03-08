"كل هذا يبدو وكأنه حلم" - روب ماك يشكر وريكسهام وتشيلسي على المباراة الكلاسيكية في كأس الاتحاد الإنجليزي برسالة "نراكم قريبًا" إلى عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز

Goal.com
Wrexham AFC v Watford - Sky Bet Championship
اعترف روب ماكلهنني، المالك المشارك لنادي ريكسهام، بأن الرحلة المذهلة التي خاضها النادي "تبدو وكأنها حلم" بعد أن دفع فريق "الريد دراغونز" تشيلسي إلى أقصى حدوده في مباراة مثيرة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. على الرغم من الهزيمة المؤلمة 4-2 بعد الوقت الإضافي في ملعب ريسكورس جراوند، غمرت المشاعر نجم هوليوود بعد الأداء الذي شهد تقدم فريق الدوري الإنجليزي مرتين على ضيفه الشهير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    أثارت الأجواء الكهربائية في ملعب ريسكورس غراوند حماس فريق ريكسهام الذي فاجأ مرتين فريق تشيلسي الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني في مباراة كلاسيكية مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي. تقدم الفريق المضيف في الدوري الإنجليزي في البداية بهدف مفاجئ سجله سام سميث، وبعد أن أدرك آرثر أوكونكو التعادل بهدف غير محظوظ في نهاية الشوط الأول، استعاد ريكسهام الأفضلية بشكل دراماتيكي في أواخر الشوط الثاني بفضل لمسة بارعة من كالوم دويل. ومع ذلك، أجبرت الاستجابة السريعة لجوش أشيمبونج المباراة على الدخول في الوقت الإضافي، وهو ما زاد من صعوبة المهمة بسبب البطاقة الحمراء المدمرة التي حصل عليها جورج دوبسون لاعب وريكسهام بمساعدة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) قبل صافرة نهاية الشوط الثاني.

    بعد أن أصبح الفريق المضيف بعشرة لاعبين، انهارت مقاومة الفريق المضيف بفضل تسديدة مذهلة من أليخاندرو غارناشو، وبعد أن تم إلغاء هدف التعادل المحتمل من لويس برانت بسبب تسلل تم تحديده بواسطة VAR، أنهى جواو بيدرو هجمة مرتدة سريعة في الثواني الأخيرة ليحسم فوزًا صعبًا بنتيجة 4-2 وينقذ عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز من هزيمة مفاجئة.

    ماك يتأمل في ليلة جميلة

    وقد عبر ماك، مبتكر مسلسل "It's Always Sunny in Philadelphia"، عن فخره الكبير بالمجتمع والفريق على مواقع التواصل الاجتماعي. تحت الأضواء في شمال ويلز، أثبت فريق ريكسهام أنه قادر على مواجهة نخبة العالم، مما دفع ماك إلى نشر التالي على X: "ربما يكون السبب هو قلة النوم، لكنني أشعر بالامتنان الشديد. كل هذا يبدو وكأنه حلم. شكراً لأهالي ريكسهام و@Wrexham_AFC على السماح لي بالمشاركة في هذا الحدث".

    "وشكرًا لـ @ChelseaFC على المباراة الرائعة. رأيت مجموعة من اللاعبين بعد المباراة وفي المطار، وكانوا في غاية اللطف والدعم. لا يجب أن يكون هناك كراهية وغضب. يمكن أن يكون الأمر جميلًا. آمل أن نراكم مرة أخرى قريبًا."

  • جدل VAR يفسد الحفل

    أدى إدخال تقنية VAR، التي لا يستخدمها فريق ريكسهام في بطولة الدوري، إلى إحباط ماكلهنني بعد الحصول على البطاقة الحمراء لجورج دوبسون وإلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة الذي كان سيجعل النتيجة 3-3. عندما سأله ESPN عن رأيه في هذه التقنية، سأل: "هل يمكنك حجب شيء ما في هذا؟" قبل أن يقول: "أعتقد أن الهتاف كان، 'F*** VAR!'"

    ووافقه رينولدز الرأي، مضيفًا مازحًا: "لقد قالوا ذلك بالفعل. في الواقع، سوف يستدعون VAR بسبب ما قلته للتو".

    العيون مركزة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

    في النهاية، أكدت هذه الليلة أن وريكسهام يستحق مكانه على المسرح الكبير، حيث عاد إلى هدفه الأساسي المتمثل في ضمان الصعود إلى الدوري الممتاز. مع احتلال فريق "التنين الأحمر" حاليًا لمراكز التصفيات، أصبح حلم خوض مباريات منتظمة ضد فرق مثل تشيلسي أكثر واقعية مع مرور كل أسبوع. في الوقت الحالي، يمكن لمالكي هوليوود وفريقهم أن يرفعوا رؤوسهم عاليًا بعد ليلة أثبتت أن سحر الكأس لا يزال حيًا وقويًا.

