Getty
ترجمه
لامين يامال يرسل رسالة عبر إنستغرام إلى مشجعي برشلونة بعد الخروج المؤلم من كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، ليثبت أنه قائد حقيقي
يامال يتألق في خسارة برشلونة المؤلمة
كان الجناح الشاب بلا شك اللاعب الأكثر تأثيرًا على أرض الملعب خلال مباراة الإياب، حيث شكل تهديدًا مستمرًا وعذابًا لخط دفاع أتلتيكو. سجل تمريرة حاسمة وكان محظوظًا لعدم تسجيله هدفًا بنفسه، مما أجبر دييغو سيميوني على نشر ثلاثة لاعبين لمراقبته في بعض الأوقات في محاولة لتحييد تأثير الإسباني. على الرغم من الخروج من البطولة، كان أداء يامال أحد الجوانب الإيجابية في أمسية صعبة لفريق هانسي فليك.
يامال يتواصل مع جماهير كامب نو
بعد صافرة النهاية، نشر يامال صورة بالأبيض والأسود لنفسه على إنستغرام مع تعليق لاقى صدى لدى جماهير الفريق المحبطة. كتب: "شكراً لكم على الليلة الماضية، أيها المشجعون. لا يزال لدينا الكثير لنفرح به. VISCA EL BARCA SEMPRE!" كانت هذه لفتة ناضجة من لاعب تحمل بالفعل مسؤولية كبيرة هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة على الرغم من معاناته من عدة إصابات عضلية طوال الموسم.
لم يكن يامال الوحيد الذي تحدث، حيث بدا لاعبو برشلونة متحدين في فخرهم. وردد فيران توريس نفس الشعور بالصمود، حيث نشر: "انهضوا واستمروا، بكل ما لدينا. لقد أظهرنا نوع الفريق الذي نحن عليه، ونعرف ما نريد. معًا. فوركا برشلونة".
رافينها يردد صدى الشعور بالفخر
كان قائد النادي رافينها صريحًا بنفس القدر بشأن اتجاه الفريق، رافضًا أن تطغى الهزيمة الإجمالية على الأداء المهيمن في مباراة الإياب. وفي حديثه في المنطقة المختلطة، أعرب النجم البرازيلي عن اعتقاده بأن هذا المستوى من القوة سيؤدي إلى الفوز باللقب. وقد تأثر بشكل خاص بدعم الجماهير من المدرجات، التي ظلت صاخبة حتى بعد أن أكد صافرة النهاية خروجهم من المسابقة.
وقال رافينها: "أغادر وأنا فخور جدًا بهذا الفريق. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فسنحظى بنهاية رائعة للموسم. الحقيقة هي أنني أعتقد أننا نحن من يجب أن نشكر الجماهير، فقد قدموا أداءً رائعًا. عندما نلعب على أرضنا، نحتاج إلى الشعور بدعم الجماهير. هذا أمر مهم بالنسبة لنا. أعتقد أن الجماهير فخورة".
- AFP
التركيز يتحول إلى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا
مع تقدم برشلونة بأربع نقاط في صدارة الدوري الإسباني، ومع اقتراب مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، لا يوجد وقت للتراخي. في الواقع، يطالب رافينها برد فعل فوري لضمان إنهاء الموسم بفوز الفريق بألقاب كبرى. وقال: "حان الوقت لرفع رؤوسنا. غدًا سيكون يومًا آخر. علينا أن نغادر ونحن فخورون بما أنجزناه. الآن حان الوقت للتفكير في عطلة نهاية الأسبوع. لنسعى للفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، وهذا ما علينا فعله".
إعلان