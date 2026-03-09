إدي هاو يتحدى لاعبي نيوكاسل ليكونوا مستعدين لمواجهة برشلونة في "أكبر مباراة في تاريخ" دوري أبطال أوروبا

"من السهل أن تكون سلبيًا في الوقت الحالي. أفهم أننا خرجنا من كأس الاتحاد الإنجليزي، لكننا على وشك خوض أكبر مباراة في تاريخ النادي وعلينا أن نتعامل معها على هذا النحو"، قال هاو للصحفيين. "لم نكن في هذا الموقف من قبل في دوري أبطال أوروبا، وهي أفضل مسابقة على الإطلاق. علينا أن نجهز اللاعبين لذلك، وليس لدينا وقت للتفكير في هذا الأمر".

لقد عانى فريق "المغار" من جدول مباريات مرهق، حيث لعب دون أسبوع راحة منذ نوفمبر، وبدأت الآثار الجسدية تظهر على الفريق الذي يعاني من نقص في عدد اللاعبين. على الرغم من التعب، يدعو المدرب إلى تقديم أداء أسطوري للتغلب على فريق هانسي فليك. "علينا أن نحاول إيجاد طاقة من مكان ما ترفع أداءنا إلى مستوى لم نشهده هذا الموسم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سننجح بها"، أضاف هاو.