"عليك أن تعانقهم!" - إيغور تودور يتعرض للهجوم من قبل مدرب توتنهام السابق لتغيير موقفه بشأن معركة الهبوط

تتزايد التكهنات حول مستقبل تيودور، لكن يبدو أن النادي عازم على الاستمرار معه في المستقبل القريب. عندما واجه تيودور أسئلة مباشرة حول مستقبله الوظيفي بعد الهزيمة أمام بالاس، التزم الصمت بشأن مستقبله مع توتنهام، واكتفى برد بسيط "لا تعليق" عندما سُئل عما إذا كان سيكون في مقعد المدرب في المباراة التالية.

لا يمنح الجدول الزمني أي راحة للعملاق المتعثر. مع اقتراب مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، ثم رحلة صعبة إلى ليفربول، تصل الضغوط إلى نقطة الانهيار. بعد عام واحد فقط من فوزه بدوري أوروبا، يواجه توتنهام الآن تهديدًا حقيقيًا بالهبوط في مباراة حاسمة ضد نوتنغهام فورست، وهو واقع يجد شيروود ومشجعو توتنهام صعوبة في تقبله.