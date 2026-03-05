Getty Images Sport
ترجمه
"أزمة صغيرة" - أسطورة التحكيم بييرلويجي كولينا يقارن تقنية VAR بمشاكل الزواج "مع زوجتك" في تقييم لاذع لتقنية الفيديو
انتهت فترة شهر العسل بالنسبة لـ VAR
في كلمته خلال الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في ويلز، لم يتردد كولينا في التعبير عن رأيه. وقال: "في إيطاليا، نقول إن كل زواج رائع يمر بأزمة بعد سبع سنوات. لذا، من الممكن أن يقع الناس في حب تقنية VAR، ثم بعد بضع سنوات، كما هو الحال مع زوجتك، تمر بأزمة صغيرة". تأتي تعليقاته في وقت بلغ فيه إحباط المشجعين ذروته، حيث يطالب الكثيرون بإلغاء النظام بالكامل بعد عقد من التجارب والتنفيذ.
- Getty
صلاحيات جديدة لمسؤولي الفيديو
على الرغم من "الأزمة الصغيرة" الظاهرة، من المقرر أن يتوسع نطاق التكنولوجيا بشكل كبير. قامت IFAB رسميًا بتوسيع بروتوكول VAR ليشمل القدرة على التحقق من البطاقات الصفراء الثانية الممنوحة بشكل غير صحيح. تم تسليط الضوء على الحاجة الملحة لهذا التغيير الشهر الماضي في الدوري الإيطالي عندما تم طرد مدافع يوفنتوس بيير كالولو بشكل غير صحيح ضد إنتر. علاوة على ذلك، سيكون لدى المسؤولين قريبًا خيار التحقق من الركلات الركنية الممنوحة بشكل غير صحيح.
وأوضح كولينا أن الطبيعة المتطورة لهذه الرياضة استلزمت هذه التحديثات، مشيرًا إلى أن الإطار الأصلي تمت صياغته في عصر تكنولوجي مختلف. وقال: "عندما قررنا تجربة VAR في عام 2016، كانت التكنولوجيا مختلفة تمامًا. تمت صياغة البروتوكول من الصفر واستلهم من رياضات أخرى، مثل الرجبي، ولم يكن لدى مسؤولي الفيديو أي خبرة سابقة. اليوم، الوضع مختلف تمامًا".
التصدي لإضاعة الوقت
بالإضافة إلى كابينة الفيديو، يتم تزويد الحكام بأدوات جديدة لتسريع اللعب. بدءًا من كأس العالم هذا الصيف، سيكون للمسؤولين سلطة بدء عد تنازليمدته خمس ثوانٍ لرميات التماس والكرات الثابتة إذا شعروا أن اللاعبين يماطلون. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض حد أقصى صارم مدته 10 ثوانٍ للاستبدالات، حيث سيضطر اللاعبون الذين لا يغادرون الملعب بسرعة كافية إلى الانتظار لمدة دقيقة كاملة قبل أن يتمكن بديلهم من الدخول.
"الهدف هو القضاء، أو القضاء قدر الإمكان، على إضاعة الوقت التي تعيق متعة المباراة. في العام الماضي، أدخلنا "قاعدة الثماني ثوان" للحراس، والتي حققت نجاحًا كبيرًا. كانت هناك حالات قليلة جدًا تم فيها منح ركلة ركنية. لقد نجحت هذه الإجراءات الرادعة"، أضاف كولينا إلى صحيفة La Gazzetta dello Sport في تقييمه لسير المباريات الحديثة.
- Getty Images
مستقبل نظام التحدي
كما أن كرة القدم تقترب من نظام "الطعن" المشابه لنظام التنس أو الكريكيت. ويجري بالفعل اختبار نظام دعم الفيديو في كرة القدم (FVS)، الذي يسمح للمدربين بالطعن في القرارات مرتين في كل مباراة، في إيطاليا ومالطا وإسبانيا. وأكد كولينا توسيع نطاق هذه التجارب، قائلاً: "من المحتمل أن نفتح في الأسابيع المقبلة الباب أمام الاتحادات الأعضاء ومنظمي المسابقات للانضمام إلى التجربة في الموسم المقبل".
بينما لا تزال الدوري الإنجليزي الممتاز مترددة بشأن بعض الجوانب، مثل فحص VAR للركلات الركنية، يعتقد مارك بولينغهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن نظام التحدي يمكن أن يكون خطوة إيجابية. وأشار بولينغهام إلى أن "هذا النظام يغير الديناميكية. فهو يقلل من عدد مرات تدخل VAR ويضع المسؤولية بشكل فعال على عاتق المدرب. وهذا شيء قد نستمر في تعلمه أثناء تجربة هذا النموذج".
إعلان