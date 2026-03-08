فيرمين لوبيز يعترف بأن برشلونة حذر من "ملعب نيوكاسل الصعب" وأسلوبه "البدني"

"لقد عانينا قليلاً في النهاية، لكنني أعتقد أننا دافعنا جيداً في الدقائق الأخيرة. أنا سعيد جداً بالفوز"، قال فيرمين بعد المباراة، وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو. "نحن نعلم أننا يجب أن نحافظ على هذه الميزة، ومع علمنا بفوز ريال مدريد أمس، كان من الضروري تحقيق الفوز اليوم. لقد فعلنا ذلك بالضبط ونحن سعداء للغاية. الآن يتجه تركيزنا إلى يوم الثلاثاء".

وبالنظر إلى المباراة الأوروبية مع نيوكاسل، اعترف لاعب الوسط أن الطبيعة البدنية لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز تشكل مصدر قلق كبير للبلوغرانا. "نخوض المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز. نحن نعلم أيضًا أننا سنواجه مباراة مشابهة لتلك التي خضناها هنا، في ملعب صعب للغاية ضد خصم قوي بدنيًا. نأمل أن نقدم أداءً رائعًا، ونلعب بطريقتنا المعتادة ونفوز"، أضاف.