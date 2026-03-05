انتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي يعتبر الآن "صفقة منتهية" حيث يستعد نوتنغهام فورست للمطالبة بـ 90 مليون جنيه إسترليني مقابل نجم إنجلترا

وفقًا لتقرير صادر عن TEAMtalk، فإن الأساس لهذه الخطوة الهامة كان موجودًا منذ بعض الوقت. قال المراسل غرايم بيلي: "لأكون صادقًا، منذ عدة أسابيع، ومن مصادر عديدة، قيل لي أن انتقال أندرسون إلى مانشستر سيتي أمر مؤكد. كان مانشستر سيتي يراقب أندرسون منذ شهور، منذ العام الماضي. قيل لي أن هوغو فيانا اختاره الصيف الماضي كلاعب يريده." هذا النهج الاستباقي جعل مانشستر سيتي يقفز إلى مقدمة الطابور، تاركًا جيرانه في أولد ترافورد وراءه."

من المتوقع أن تكون هذه الصفقة واحدة من أغلى الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يقال إن نوتنغهام فورست يطالب بمبلغ يقارب 90 مليون جنيه إسترليني (120 مليون دولار). على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من أي من الطرفين، إلا أن التقارير تشير إلى أن هناك إجماع على أن الانتقال هو مجرد إجراء شكلي. وأضاف بيلي: "في أوساط كرة القدم، هناك اعتقاد بأن أندرسون سيذهب إلى مكان واحد فقط وهو مانشستر سيتي. على الرغم من أن مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست لم يؤكدا أي شيء، أعتقد أنه على الرغم من عدم توقيع أي شيء، فإن أندرسون يعرف أين سيلعب الموسم المقبل، وسيكون ذلك في ملعب الاتحاد".