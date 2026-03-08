كشافو ريال مدريد يراقبون نجم نيوكاسل كجزء من "مهمة مزدوجة" خلال رحلة لمشاهدة مانشستر سيتي

مدريد ليست القوة الأوروبية الوحيدة التي تتابع لاعب الوسط. أرسنال أيضًا أبدى اهتمامًا كبيرًا به، حيث شوهد وكيل أعماله بيبي ريزو في المدرجات خلال فوز الغانرز الأخير على برايتون. يرى النادي اللندني الشمالي أن تونالي حل طويل الأمد في خط وسط ميكيل أرتيتا، لكن أي صفقة ستتطلب استثمارًا قياسيًا في بريطانيا لاعب وسط إذا أرادوا إغراءه بالرحيل عن تاينسايد.

هناك اهتمام آخر من أولد ترافورد، حيث ورد أن مانشستر يونايتد وضع تونالي على قائمة طويلة من البدائل المحتملة لكاسيميرو. مع وجود العديد من الأندية التي تدور حوله، يواجه فريق ماغبايز مهمة صعبة للحفاظ على نجمه، خاصة وأنه يواصل خوض حملة محلية صعبة تجده حالياً بعيداً عن مراكز التأهل الأوروبية في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.