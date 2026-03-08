AFP
بيب جوارديولا يمزح بأنه قد يذهب في إجازة بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمباراتين مع مانشستر سيتي - لكنه سيظل في مقعد البدلاء في نهائي كأس كاراباو
غوارديولا يتلقى عقوبة الحرمان من دخول الملعب
على الرغم من الفوز، الذي شهد تسجيل عمر مرموش هدفين ليضمن مكان سيتي في ربع النهائي، إلا أن الحديث بعد المباراة كان مهيمنًا على غياب جوارديولا الوشيك عن مقاعد البدلاء. بموجب اللوائح التي تم إدخالها هذا الموسم، فإن الحصول على ثلاث بطاقات صفراء يؤدي إلى إيقاف مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لمباراة واحدة، بينما يؤدي الحصول على ست بطاقات إلى إيقافهم لمباراتين. تقبل جوارديولا الخبر بتهكمه المعهود، ومازح بشأن إجباره على الابتعاد عن خط التماس.
"عطلة" بينما يغضب بيب من التناقضات في التحكيم
وقع الحادث عندما بدا أن كيران تريبير قد سحب دوكو، مما أثار غضب مدرب مانشستر سيتي عندما لم يعلن الحكم صامويل باروت عن ارتكاب مخالفة. "اسمعوا، الأمر لا يتعلق بركلة جزاء أو عدمها. هناك تصرفات [تحكيمية] يصعب عليّ فهمها. عندما يتم سحب جيريمي من الخلف، فهذا يعتبر مخالفة في كل مكان عدا هنا. هذا هو الحال. سيكون هناك حظر لمدة مباراتين. سأذهب في إجازة خلال المباراتين المقبلتين وستستمر الفريق"، قال جوارديولا لـ TNT Sports بعد صافرة النهاية.
وأضاف معبراً عن إحباطه: "سأقول لكم شيئاً - نحن نحمل جميع الأرقام القياسية في هذا البلد، جميعها، على الرغم من كل شيء. نحن نحمل الرقم القياسي للمدرب الذي حصل على أكبر عدد من البطاقات الصفراء. أريد جميع الأرقام القياسية والآن حصلت عليها، حظر لمدة مباراتين وسأذهب في إجازة خلال المباراتين المقبلتين. هناك أشياء بعد 10 سنوات لا أستطيع فهمها. راجعوا الإجراء. بالطبع سأدافع عن دوكو وجميع فريقي".
"أفضل أداء" في سانت جيمس بارك
بفضل الأداء التكتيكي الرائع في سانت جيمس بارك، تأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة التاسعة في عشر سنوات تحت قيادة جوارديولا. تغلب الفريق على هدف هارفي بارنز المبكر ليهيمن على الماغبايز، حيث أثبت سافينهو ومارموش فعاليتهما الكبيرة أمام فريق إدي هاو. وعلق جوارديولا على الفوز 3-1 بعبارات الإشادة. "كان أداءً رائعًا. عندما حاولنا القيام بسلسلة من التمريرات، كان سافينهو وجيريمي دوكو على وجه الخصوص حاسمين للغاية. كان هذا أفضل أداء رأيتُه من فريقنا في هذا الملعب خلال فترة عملنا معًا هنا. كان أداءً رائعًا حقًا"، تابع.
ويمبلي يريح بيب
لحسن حظ سيتيزنز، فإن الإيقاف لا ينطبق إلا على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي. وهذا يعني أن جوارديولا سيكون على خط التماس في نهائي كأس كاراباو ضد أرسنال في 22 مارس. ومع ذلك، سيضطر إلى مشاهدة المباراة القادمة في الدوري ضد وست هام ومباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي لم يتم تحديدها بعد من مقاعد المتفرجين. بعيدًا عن المباريات المحلية، سيواجه سيتي ريال مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.
