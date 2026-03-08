وجد فريق ليام روزينيور نفسه في صراع حقيقي ضد منافسه من الدرجة الأدنى. تقدم وريكسهام مرتين بفضل سام سميث وكالوم دويل، مما أجبر الزوار على الاعتماد على جودتهم الفردية الفائقة لتجنب هزيمة فادحة. تطلب الأمر هدفًا متأخرًا من جوش أشيمبونج لإجبار الفريقين على خوض 30 دقيقة إضافية، حيث حسم أليخاندرو غارناشو وجواو بيدرو المباراة في النهاية ضد الفريق المضيف المتعب الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد جورج دوبسون بالبطاقة الحمراء.

على الرغم من النتيجة، كان رينولدز فخوراً بأداء فريقه. متأملاً في الصعود الصاروخي للنادي منذ الاستحواذ المثير للانتباه، لجأ النجم الهوليوودي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة مشاعره. نشر رينولدز على X: "قبل ثلاث سنوات من هذا الأسبوع، تعادلنا مع مايدنهيد يونايتد. اليوم، دفعنا تشيلسي إلى الوقت الإضافي. أنا فخور للغاية بأداء ريكسهام اليوم".

سارع روزينيور، مدرب تشيلسي، إلى الاعتراف بصعوبة المهمة التي واجهها فريقه الذي خضع لتغييرات في تشكيلته في شمال ويلز. اعترف المدرب بأن فريقه كان بحاجة إلى رفع مستواه للتغلب على الأجواء المكثفة والشجاعة التكتيكية للمضيفين. وأشاد بالفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن سحر المسابقة كان حاضرًا بقوة في ملعب ريسكورس جراوند خلال المعركة التي استمرت 120 دقيقة.

وقال روزينيور: "هذه هي الأسباب التي تجعل كأس الاتحاد الإنجليزي ما هو عليه. أعتقد أنهم كانوا رائعين. رائعين في طاقتهم، وشجاعتهم في الضغط، وطريقة لعبهم. ثم كان علينا أن نكون في مستوى عالٍ جدًا. لقد ضغط علينا فريق جيد جدًا طوال المباراة. عليك أن تظهر شخصيتك أيضًا".