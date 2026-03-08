وكيل لوكا فوسكوفيتش يكسر صمته بشأن اهتمام برشلونة به وسط أنباء عن رحيله عن توتنهام قبل أن يشارك في أول مباراة له

على الرغم من حملة التودد من كاتالونيا، لا يتوقع أن يتخلى نادي شمال لندن عن لاعبه المتميز دون مقاومة. فوسكوفيتش مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2030، وتشير التقارير إلى أنه لا توجد بند في عقده يسمح بفسخه. وهذا يضع توتنهام في موقف قوة، حيث يُقال إن المبلغ الأدنى المطلوب لإقناع النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالجلوس إلى طاولة المفاوضات يبلغ حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

اعترف والده، دانيال فوسكوفيتش، مؤخرًا بعدم اليقين الذي يكتنف الموقف، حيث قال لصحيفة Sportske Novosti: "لا أعرف ما إذا كان توتنهام يرى فيه لاعبًا مستقبليًا فقط أم أنه سيكون منفتحًا على انتقاله إذا تلقى عرضًا مناسبًا".