Barcelona Pedri Harry Potter GFXGetty & FC Barcelona
Muhammad Zaki

ترجمه

فيديو: "إنه مثل هوجورتس!" - نجوم برشلونة منبهرون عند وصولهم للإقامة في "فندق هاري بوتر" استعدادًا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل

تخلى نجوم برشلونة عن أشعة الشمس في كاتالونيا لصالح سحر نورثمبرلاند التاريخي، ويبدو أنهم وجدوا أنفسهم في أرض العجائب السحرية. قبل مباراة الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد، نزل فريق هانسي فليك في ماتفن هول، وهو قصر مذهل عمره 200 عام جعل اللاعبين يعتقدون أنهم صعدوا عن طريق الخطأ إلى قطار هوجورتس إكسبريس بدلاً من طائرة خاصة.

  • نجوم البلوغرانا مفتونون بملاذ فاخر

    وصل متصدر الدوري الإسباني إلى إنجلترا متألقاً بفوزه 1-0 على أتلتيك كلوب يوم السبت، وهو نتيجة جعلته يتقدم بأربع نقاط على ريال مدريد. ومع ذلك، تم نسيان حدة المنافسة على اللقب لفترة وجيزة، حيث استكشف لاعبون مثل بيدري ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي محيطهم القوطي، الذي يتميز بثريات فخمة ونسيج قديم وأبواب خشبية مقوسة عبر ملكية تبلغ مساحتها 300 فدان.

  • غافي ويامال يحتضنان السحر

    لم يغب التشابه مع عالم هاري بوتر عن بال اللاعبين، حيث أعجب لاعب خط الوسط غافي بشكل خاص بالفندق ذي الخمس نجوم. أثناء سيره في الممرات الفخمة، التقطت الكاميرا الشاب وهو يقول: "إنه مثل هوجورتس. هل نحن في هاري بوتر؟ إنه جميل جدًا". استغلت قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي هذا الموضوع، حيث شاركت مقطعًا للامين يامال وفيرمين لوبيز مع تعليق: "درسك في صناعة الجرعات على وشك أن يبدأ"، بينما أعلن منشور آخر: "بيدري أخيرًا في هوجورتس".

    على الرغم من الطابع المرح لوصولهم، فإن الفريق يدرك جيدًا الاختبار الذي ينتظرهم في سانت جيمس بارك. حذر فيرمين زملائه مؤخرًا من أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للمعركة، قائلاً: "نحن نعلم أننا سنواجه مباراة مشابهة لتلك التي خضناها هنا [عندما لعبوا ضد نيوكاسل في مرحلة الدوري في سبتمبر 2025]، في ملعب صعب للغاية ضد خصم قوي بدنيًا. نأمل أن نقدم أداءً رائعًا، ونلعب بطريقتنا المعتادة ونفوز".

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    نيوكاسل يسعى لتحقيق الأفضلية في مباراة الذهاب

    نيوكاسل يبحث عن رد بعد خروجه المخيب للآمال من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر سيتي، وسيسعى مشجعو سانت جيمس بارك إلى توفير أجواء أقل ترحيباً بكثير من الحدائق الفخمة والمكتبات الهادئة في ماتفن هول. في غضون ذلك، يأمل فليك ورجاله أن تترجم السحر المحيط بهم إلى الملعب، حيث يسعون إلى تأمين ميزة حاسمة في مباراة الذهاب. بالنسبة لفريق يسعى لتحقيق المجد على الصعيدين المحلي والأوروبي، فإن الفوز في الشمال الشرقي سيكون النتيجة المثالية للحفاظ على أحلامه في تحقيق الثلاثية.

