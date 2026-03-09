فيديو: "إنه مثل هوجورتس!" - نجوم برشلونة منبهرون عند وصولهم للإقامة في "فندق هاري بوتر" استعدادًا لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل

لم يغب التشابه مع عالم هاري بوتر عن بال اللاعبين، حيث أعجب لاعب خط الوسط غافي بشكل خاص بالفندق ذي الخمس نجوم. أثناء سيره في الممرات الفخمة، التقطت الكاميرا الشاب وهو يقول: "إنه مثل هوجورتس. هل نحن في هاري بوتر؟ إنه جميل جدًا". استغلت قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي هذا الموضوع، حيث شاركت مقطعًا للامين يامال وفيرمين لوبيز مع تعليق: "درسك في صناعة الجرعات على وشك أن يبدأ"، بينما أعلن منشور آخر: "بيدري أخيرًا في هوجورتس".

على الرغم من الطابع المرح لوصولهم، فإن الفريق يدرك جيدًا الاختبار الذي ينتظرهم في سانت جيمس بارك. حذر فيرمين زملائه مؤخرًا من أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للمعركة، قائلاً: "نحن نعلم أننا سنواجه مباراة مشابهة لتلك التي خضناها هنا [عندما لعبوا ضد نيوكاسل في مرحلة الدوري في سبتمبر 2025]، في ملعب صعب للغاية ضد خصم قوي بدنيًا. نأمل أن نقدم أداءً رائعًا، ونلعب بطريقتنا المعتادة ونفوز".