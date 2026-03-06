Goal.com
محمد سعيد

SEO Editor

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

- ما رأيك في الطعمية الآن يا أبوتريكة؟ .. آرني سلوت يُحطم "استاكوزا كلوب" ويخطط لمحو مانشستر سيتي!

- اعتزل التنس لكن عشقه لريال مدريد بلا نهاية .. نادال الذي خلع قميص برشلونة بإرادته وصنع نصف ثروة جورجينا!

-شكرًا "تشيفيرين الساذج" .. أطماع العدو الأكبر لدوري روشن تمنح السعودية انتصارًا ساحقًا بالمجان!

بقلم محمد سعيد
    ديوجو جوتاوولفرهامبتون

    وولفز يكشف عن تكريم خاص لجوتا قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي

    كشف نادي وولفرهامبتون عن سلسلة من التكريمات الدائمة المؤثرة لديوغو جوتا في ملعب مولينو، تزامنت مع مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نادي ليفربول، النادي الإنجليزي السابق للمهاجم. ويعد هذا الكشف لحظة مهمة لتذكر اللاعب الدولي البرتغالي وشقيقه أندريه سيلفا، بعد وفاتهما المأساوية الصيف الماضي، وهو الحدث الذي أثار موجة عارمة من المشاعر في عالم كرة القدم.

    كيليان مبابيكريستيانو رونالدو

    🎥 | مبابي يقلد رونالدو في مقطع رائع من ماونتانا

    ظهر مقطع فيديو قديم لكيليان مبابي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أعطى المشجعين لمحة عن النجم الفرنسي قبل أن يصبح أحد أكبر الأسماء في عالم كرة القدم. يُظهر الفيديو مبابي في سن المراهقة وهو يؤدي احتفال "سيو" الشهير لكريستيانو رونالدو أثناء لعبه مع فريق الشباب في نادي موناكو. يتزامن المقطع مع الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع مبابي أول عقد احترافي له مع موناكو.

    رودريبيب جوارديولا

    "أخيرًا، لقد حدث الأمر" - جوارديولا يكشف عن ارتياحه لعودة رودري

    أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن ارتياحه بعد أن بدأ لاعب خط الوسط رودري في استعادة مستواه العالمي بعد معاناة دامت 18 شهراً من الإصابة. أصبح اللاعب الدولي الإسباني، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي، لاعباً أساسياً في التشكيلة الأساسية منذ يناير، في الوقت الذي يسعى فيه بطل الدوري الإنجليزي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بأربعة ألقاب.

    ليدز يونايتددانييل فاركي

    "لن أقضم أظافري" - فارك واثق من أن ليدز لن يهبط

    دافع دانيال فارك، مدرب فريق ليدز يونايتد، عن مكانة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه لا يشعر بالذعر على الرغم من النتائج الصعبة التي حققها الفريق مؤخراً. وفي حديثه قبل مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد ضد ناديه السابق نورويتش سيتي، تحدث المدرب الألماني بنبرة متحدية بشأن مكانة النادي في الدوري الممتاز. عانى فريق "البيض" من أسبوع صعب بعد هزيمتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي وسندرلاند، لكن فاركي لا يزال ثابتًا في اعتقاده بأن الفريق يمتلك الجودة اللازمة للبقاء في الدوري.

    تشيلسيروبيرت سانشيز

    روبرت سانشيز يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" بسبب قرار روزينيور

    أشاد ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، بروبرت سانشيز لرد فعله على استبعاده من المباراة التي فاز فيها الفريق على أستون فيلا، مؤكداً أن الحارس كان "محبطاً للغاية" من هذا القرار. كان الأداء الإسباني متوتراً وغير مقنع في الهزيمة 2-1 أمام أرسنال، مما أدى إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية وأثار تساؤلات جديدة حول مدى ملاءمته على المدى الطويل كحارس مرمى أول للنادي.

    سكوت مكتوميناينابولي

    نابولي يتحرك لحماية ماكتوميناي من اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

    نابولي يتحرك بسرعة لتأمين مستقبل سكوت ماكتوميناي على المدى الطويل، حيث لا يزال اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز يلوح في الأفق على ملعب دييجو أرماندو مارادونا. كان اللاعب الدولي الاسكتلندي بمثابة مفاجأة سارة في إيطاليا منذ وصوله من مانشستر يونايتد في صيف 2024، حيث أصبح عنصراً أساسياً في خطة أنطونيو كونتي التكتيكية ومحبوباً من قبل جماهير البارتينوبي.

    إيرانكأس العالم

    ترامب ينتقد آمال إيران في كأس العالم

    تأثرت الاستعدادات لكأس العالم 2026 بعاصفة جيوسياسية كبيرة بعد أن أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يبالي بمشاركة إيران في البطولة المقبلة. على الرغم من كونها أول دولة تؤمن تأهلها لهذا الحدث الهام، كانت إيران الغائبة البارزة عن اجتماع التخطيط رفيع المستوى الذي عقدته الفيفا في أتلانتا هذا الأسبوع. أثار صمت الجانب الإيراني تكهنات مكثفة بشأن مشاركته في البطولة، التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هذا الصيف.

    انتقالاتبوروسيا دورتموند

    أدييمي يتوقف عن التفاوض مع دورتموند وسط اهتمام مانشستر يونايتد

    مستقبل كريم أدييمي في بوروسيا دورتموند معلق بخيط رفيع، حيث لا يزال اللاعب الدولي الألماني مترددًا بشأن عرض العقد الجديد في وستفالنشتاديون. على الرغم من أنه يُعتبر حجر الزاوية في مشروع النادي طويل الأمد، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لم يلتزم بعد بمستقبله مع عملاق الدوري الألماني. يعاني المهاجم حاليًا من تراجع في مستواه على أرض الملعب، حيث سجل هدفين فقط وقدم تمريرتين حاسمتين منذ أواخر نوفمبر. أدى هذا التراجع في الأداء إلى تراجع دوره تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش، مما زاد من التكهنات بأن فترة ارتدائه القميص الأصفر قد تقترب من نهايتها.

    انتقالاتإنتر

    تحذير لأرسنال! إنتر يصر على أن مهاجمه "الثمين" ليس للبيع

    أصدر رئيس نادي إنتر جوزيبي ماروتا تحذيرًا صارمًا إلى نادي أرسنال بشأن مستقبل النجم الصاعد بيو إسبوزيتو. سارع رئيس النادي النيرازوري إلى نفي التكهنات المتزايدة بأن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد تقدم بعرض للاعب المهاجم المتميز. برز اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كأحد أكثر المواهب التي تحدثت عنها الأوساط الكروية الإيطالية، مما جذب أنظار أقسام التوظيف في الأندية الأوروبية الكبرى.

    مانشستر سيتيآرسنال

    أرسنال ومانشستر سيتي يقال لهما إنهما "لا يستحقان" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

    تصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ذروتها التقليدية، حيث يخوض أرسنال ومانشستر سيتي معركة نفسية وتكتيكية للسيطرة على الصدارة. ومع ذلك، قدم بول سكولز، أيقونة مانشستر يونايتد، تقييمًا لاذعًا للمتنافسين الحاليين على اللقب، مشيرًا إلى أن جودة كرة القدم قد انخفضت إلى مستوى لا يستحق أي من الفريقين التتويج باللقب. على الرغم من الفارق الضئيل في صدارة الجدول، لا يزال لاعب الوسط الأسطوري غير متأثر تمامًا بما شاهده من المتصدرين خلال الموسم الحالي.

    بايرن ميونخالدوري الألماني

    غنابري وكين يتحدثان عن فرص بايرن في تحقيق الثلاثية

    يحتل بايرن ميونيخ حالياً صدارة الدوري الألماني برصيد 63 نقطة مع تبقي 10 جولات على نهاية الموسم، متقدماً بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند. مع تأمين مكان في نصف نهائي كأس ألمانيا وتألق طموحات الفريق في دوري أبطال أوروبا، فإن الأجواء في النادي تذكرنا بحملة الفوز بالثلاثية في عام 2020، وفقاً لسيرج غنابري. تحت قيادة فينسنت كومباني، وصلت الروح المعنوية في غرفة الملابس إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات، مما دفع العديد من اللاعبين إلى الاعتقاد بأن تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بجميع الألقاب هو أمر في متناول أيديهم.

    انتقالاتبرونو فيرنانديش

    برونو فرنانديز يضع شرطين للبقاء في مانشستر يونايتد

    يمر قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز بمرحلة حاسمة في مسيرته المهنية، حيث يستعد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيكرس بقية سنوات ذروة مسيرته في أولد ترافورد أم سيبحث عن تحدٍ جديد. وقد ورد أن صانع الألعاب البرتغالي، الذي لا يزال قلب خط وسط الشياطين الحمر، قد وضع شرطين غير قابلين للتفاوض يجب الوفاء بهما قبل أن يوافق على تمديد إقامته إلى ما بعد الموسم الحالي. وفي حين أن النادي حريص على ربط لاعبه البارز بعقد جديد مربح، فإن فرنانديز يعطي الأولوية لطموحاته الرياضية على المكاسب المالية مع اقتراب عيد ميلاده الثاني والثلاثين.

    أولمبياكوسمهدي طارمي

    وكيل نجم إنتر السابق يوضح حقيقة الشائعات العسكرية الإيرانية

    وكيل مهاجم إنتر بورتو السابق مهدي تاريمي، الذي يقود حالياً هجوم نادي أولمبياكوس اليوناني العملاق، نفى التقارير التي تفيد بأن موكله يفكر في العودة إلى وطنه وسط الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة. وكان قد زُعم أن الإيراني يفكر في اعتزال اللعب لمساعدة بلده وسط التطورات الكارثية.

    توتنهام هوتسبيرالدوري الإنجليزي الممتاز

    توتنهام يشكو إلى PGMOL بشأن التحكيم

    توتنهام قد وصل رسمياً إلى نهاية صبره مع تحكيم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم شكوى رسمية مكتوبة إلى شركة Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) بشأن سلسلة من القرارات "غير المتسقة". وقد تواصل النادي اللندني، الذي يمر حاليًا بفترة مضطربة تحت قيادة المدير الفني المؤقت إيغور تودور، مباشرة مع رئيس PGMOL هوارد ويب للتعبير عن إحباطه المتزايد. وتركز المراسلات بشكل كبير على ما يُنظر إليه على أنه عدم اتساق في طريقة التحكيم في حالات الاحتكاك داخل منطقة الجزاء، خاصة فيما يتعلق بالأهداف التي تم احتسابها أو إلغاؤها في اللحظات الحاسمة.

    ريال مدريدالدوري الإسباني

    نجم خيتافي يطالب بإيقاف روديجر 10 مباريات بعد خطأه الوحشي

    طغت لحظة مثيرة للجدل شارك فيها أنطونيو روديجر على الهزيمة المفاجئة لريال مدريد 1-0 أمام خيتافي يوم الاثنين. لم يتعرض اللاعب الألماني القوي لأي عقوبة على أرض الملعب على الرغم من أنه بدا وكأنه ضرب بركبته وجه الظهير الأيسر لخيتافي دييغو ريكو بينما كان المدافع مستلقياً على الأرض. أثار الحادث موجة من الغضب من جانب الضيوف، حيث قاد ريكو الهجوم بالقول إن لاعب تشيلسي السابق تصرف بخبث متعمد خلال تبادل حاد للكلمات بين الجانبين.

    إيغور تودورتوتنهام هوتسبير

    تودور يصف نجم فولهام بـ"الغشاش" بعد الهزيمة الأخيرة لتوتنهام

    وصف مدرب توتنهام إيغور تودور نجم فولهام راؤول خيمينيز بـ"الغشاش" بعد أن شهد فريقه خسارته الثانية في ديربي لندن خلال أسبوع واحد. تبع توتنهام هزيمته 4-1 على يد أرسنال بخسارة 2-1 أمام فولهام في كرافن كوتيدج يوم الأحد، وعلى الرغم من أن تودور أقر بأن لاعبيه لم يقدموا أداءً جيدًا مرة أخرى، إلا أنه كان أيضًا غير راضٍ عن مستوى التحكيم.

    ليام روسينيورتشيلسي

    روزينيور يعرب عن إحباطه من مشاكل الانضباط "العميقة" في تشيلسي

    لم يتردد ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، في تقييمه لمعايير الانضباط في النادي بعد الهزيمة 2-1 أمام أرسنال يوم الأحد. شهد البلوز طرد بيدرو نيتو في الدقيقة 70 في ملعب الإمارات، وهو اللحظة التي أنهت فعليًا آمالهم في العودة. كانت البطاقة الحمراء هي التاسعة للنادي في الموسم في جميع المسابقات، بما في ذلك طرد المدرب السابق إنزو ماريسكا، وروزينيور مصمم على أن هذا الاتجاه يجب أن يتوقف إذا أراد الفريق التقدم.

    بيدرو نيتوتشيلسي

    نجم تشيلسي السابق ينتقد "الأحمق" نيتو بعد خسارة أرسنال

    وصلت مشاكل تشيلسي التأديبية إلى مستوى جديد يوم الأحد، حيث حصل بيدرو نيتو على بطاقة حمراء في الهزيمة المخيبة للآمال 2-1 أمام أرسنال في ملعب الإمارات. فقد الجناح البرتغالي، الذي كان لاعباً أساسياً في تشيلسي هذا الموسم، أعصابه في شوط ثانٍ محموم، تاركاً فريقه ناقصاً لاعباً في الوقت الذي كان يحاول فيه تعديل النتيجة. وأثارت هذه الحادثة ردود فعل عنيفة من مهاجم تشيلسي السابق كريس ساتون، الذي لم يتردد في تقييم سلوك نيتو.

    أنتونيريال بيتيس

    🎥 أنتوني يسجل هدفاً رائعاً بضربة مقصية في ديربي بيتيس-إشبيلية

    في قلب الأندلس، نجم كان يكافح في السابق ليجد طريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد ولد من جديد. خلال أجواء "إل غران ديربي" المكثفة بين ريال بيتيس وإشبيلية، قدم الجناح البرازيلي أنتوني لحظة سحرية خالصة تركت ملعب بينيتو فيلامارين في حالة من الهذيان. افتتح لاعب مانشستر يونايتد الفاشل التسجيل بضربة مقصية مذهلة، وأظهر قدرة مذهلة على الارتجال والمرونة لتحقيق شيء من لا شيء.

    آرسنالالدوري الإنجليزي الممتاز

    أرسنال يعادل رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي تسع مباريات على نهاية الموسم

    عادل أرسنال رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفين آخرين من كرات ثابتة في فوزه 2-1 على تشيلسي يوم الأحد في ملعب الإمارات. سجل ويليام ساليبا وجوريان تيمبر هدفي الفوز لفريق ميكيل أرتيتا الذي ابتعد مرة أخرى بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة الترتيب، على الرغم من أنه لعب مباراة أكثر.

