الأندية الأرجنتينية تتفق على الإضراب احتجاجًا على "الاضطهاد القضائي" لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا
جاء قرار وقف جميع الأنشطة سريعًا بعد أن استدعى قاضٍ تابيا للإدلاء بشهادته في 5 مارس في إطار تحقيق في مزاعم اختلاس اشتراكات الضمان الاجتماعي. وقد أدى هذا القضية، التي أدت إلى تفاقم الخلاف بين الاتحاد الكروي والسلطات الحكومية، إلى تقديم شكوى رسمية من قبل وكالة الإيرادات الجمركية والرقابة (ARCA). وقد رد قادة كرة القدم في البلاد بغضب على هذه التطورات، واعتبروا التدخل القانوني هجوماً على الهيئة الإدارية للرياضة، وفقاً لتقرير ESPN.
النوادي تتحد من أجل إضراب بالإجماع
لم تتردد اللجنة التنفيذية للرابطة الاحترافية في إظهار جبهة موحدة خلال اجتماع مهم لمناقشة الأزمة. في بادرة تضامن مع تابيا، الذي أشرف على فترة هيمنة المنتخب الوطني الأخيرة على الصعيد الدولي، قررت اللجنة بالإجماع تعليق جميع مباريات الدرجة الأولى وغيرها من مباريات الدوري المقررة في أوائل مارس. ويهدف هذا التعليق إلى إرسال رسالة واضحة إلى القضاء والسلطات الضريبية بشأن المعاملة غير العادلة التي يتعرض لها قادة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وأكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تفاصيل الاحتجاج عقب قرار اللجنة التنفيذية. وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد أن الإضراب سيتم "احتجاجًا على الشكوى التي قدمتها ARCA". وتعني هذه الخطوة غير المسبوقة أن الملاعب في جميع أنحاء الأرجنتين ستظل فارغة خلال الفترة المحددة، مما يترك المشجعين والمذيعين في حالة من عدم اليقين مع استمرار الدراما القانونية المحيطة بـ "تشيكي" تابيا في المحاكم في بوينس آيرس.
الادعاءات المالية وراء حظر السفر
وصل الضغط القانوني على تابيا إلى ذروته يوم الجمعة الماضي عندما اتخذ القاضي دييغو أمارانتي خطوة مهمة بإصدار حظر سفر ضد رئيس الاتحاد. تركز التحقيقات على عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يبلغ مجموعها 19 مليار بيزو (حوالي 13 مليون دولار) خلال عامي 2024 و2025. وقد ترافق هذا الحظر مع استدعاء أربعة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى للمثول أمام المحكمة للاستجواب في إطار سعي المحكمة لكشف التجاوزات المالية المشتبه بها.
تابيا ليس الشخصية البارزة الوحيدة في كرة القدم الأرجنتينية المستهدفة في التحقيق. فقد استدعت المحكمة أيضًا أمين صندوق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بابلو توفيجينو، والأمين العام كريستيان مالاسبينا، والمدير العام غوستافو لورينزو، والرئيس السابق لنادي راسينغ فيكتور بلانكو. هؤلاء الأشخاص، الذين شغلوا مناصب رئيسية خلال الفترة قيد التحقيق، هم الآن في قلب قضية أدت فعليًا إلى تجميد المستويات العليا في هرم كرة القدم الأرجنتينية.
AFA تنفي وجود ديون مع تصاعد التوترات
على الرغم من خطورة الاتهامات التي وجهتها مصلحة الضرائب، حافظ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على براءته وطعن في أسس الشكوى. وفقًا لمصلحة الضرائب، لم يقم الاتحاد بإيداع المبالغ المقتطعة في غضون 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مما أدى إلى إرسال إخطارات بديون كبيرة. ومع ذلك، أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ردًا قاطعًا في بيان صحفي يوم الاثنين، جاء فيه: "ليس لدى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي ديون مستحقة عن الالتزامات الضريبية التي استُخدمت كأساس للشكوى المرفوعة من قبل ARCA، والتي استُخدمت كأساس للقرار القضائي باستدعاء سلطات هذه الكيان لتقديم إفادة تحقيقاتية.
"تم سداد هذه الالتزامات الضريبية طواعية قبل تاريخ استحقاقها، وهذا هو أساس الحجة التي تم تقديمها بالفعل أمام المحكمة المختصة، والتي لا تزال حتى الآن قيد النظر من قبل محكمة الاستئناف.
"تعتزم ARCA اعتبار أن هذه الالتزامات، التي لم يحن موعد استحقاقها بعد، والتي لا يمكنها حتى تحصيلها، تشكل أساسًا لارتكاب جريمة ضريبية محتملة، في تناقض صريح مع القواعد القانونية الحالية.
"وفقًا لاجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة المهنية الذي عقد اليوم، طلب المديرون، بقرار إجماعي من جميع الحاضرين، تعليق الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني الممتاز، التي تستمر من الخميس 5 مارس إلى الأحد 8 مارس، وبقية فئات كرة القدم لدينا؛ رفضًا للشكوى التي قدمتها ARCA ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم."
