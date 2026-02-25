AFP
دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يقدم رأيه الصريح حول انتقال أنطوان جريزمان إلى فريق أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم
جريزمان يرتبط بانتقال مفاجئ إلى أورلاندو
أشارت تقارير حديثة من مختلف وسائل الإعلام إلى احتمال انتقال المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا للانضمام إلى أورلاندو سيتي. وقد برزت هذه الفرانشايز التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها كأبرز المرشحين للحصول على توقيعه، مع بعض التلميحات التي تشير إلى احتمال انتقاله قبل نهاية الموسم الأوروبي الحالي بسبب فتح نافذة الانتقالات الثانوية في دوري MLS. وفي حين أن رحيله الفوري لا يزال احتمالاً بعيداً، فإن الحديث في مدريد قد تحول من "إذا" كان المهاجم الشهير سيغادر إلى "متى" سيحزم أمتعته أخيراً متوجهاً إلى الولايات المتحدة.
سيميوني يكسر صمته بشأن شائعات الانتقالات
بعد فوز أتلتيكو مدريد على كلوب بروج في تصفيات دوري أبطال أوروبا، توجهت الأنظار بشكل طبيعي إلى دييغو سيميوني ومستقبل لاعبه الأكثر إبداعًا. سُئل المدرب الأرجنتيني، الذي أشرف على معظم سنوات ذروة غريزمان في إسبانيا، بشكل مباشر عن الشائعات التي تدور حول انتقال الفرنسي المحتمل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. بدلاً من إنهاء التكهنات أو اتخاذ موقف حازم بـ "غير للبيع"، كان رد سيميوني متأملاً وعاطفياً بشكل ملحوظ، مما يشير ربما إلى أن عجلة الانتقال قد بدأت بالفعل.
لم يتردد سيميوني في الاعتراف بدور اللاعب الشخصي في هذا القرار الحاسم لمسيرته، وقدم تصريحًا موجزًا ولكنه عميقًا حول هذا الموضوع. وفي حديثه للصحافة عن مستقبل جريزمان والاهتمام المزعوم من جانب أورلاندو سيتي، قال مدرب أتلتيكو: "آمل أن يختار ما هو الأفضل له، وما يريده حقًا، فهو يستحق أن يحصل على ما يرغب فيه".
إغراء الحلم الأمريكي
لم يخفِ جريزمان أبدًا إعجابه بالثقافة الأمريكية ورغبته في اللعب في دوري MLS في نهاية المطاف. الفرنسي معروف بحبه للرياضات الأمريكية، حيث يحضر مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) بشكل متكرر ويعرب عن اهتمامه بنمط الحياة في الولايات المتحدة. يعد أورلاندو سيتي وجهة جذابة للاعب، حيث يوفر له فرصة ليصبح وجهًا لعلامة تجارية في مدينة سبق أن استقبلت أيقونات عالمية مثل كاكا. بالنسبة لأتلتيكو، فإن خسارة جريزمان ستشكل تغييرًا جذريًا في تشكيلته التكتيكية، لكن النادي يبدو مستسلمًا لتلبية رغبات اللاعب الذي بذل قصارى جهده من أجل الفريق الأحمر والأبيض.
في حين أن فترة الانتقالات في دوري كرة القدم الأمريكي تعمل وفقًا لجدول زمني مختلف عن الدوريات الأوروبية، لا يزال من المتوقع أن ينهي جريزمان الموسم الحالي في الدوري الإسباني قبل الانتقال. إن احتمال انضمامه إلى أورلاندو سيتي في منتصف الموسم أمر ممكن من الناحية الفنية، ولكنه صعب من الناحية العملية بالنظر إلى الأهداف الرياضية الحالية لأتلتيكو في المسابقات المحلية والأوروبية. ومع ذلك، فإن عدم وجود نفي قاطع من الجهاز الفني للنادي يشير إلى أن الأساس لصفقة صيفية ضخمة قد تم إرساؤه بالفعل، مما يدفع المشجعين إلى الاستمتاع بالأشهر الأخيرة لـ "جريزو" بقميص كولتشونيرو.
ما هو مستقبل أتلتيكو مدريد؟
رحيل جريزمان المحتمل سيترك فراغًا كبيرًا في تشكيلة سيميوني، وهو فراغ سيكون من الصعب ملؤه نظرًا لقدرته الفريدة على الربط بين خط الوسط والهجوم. على الرغم من وصول ألكسندر سورلوث ووجود جوليان ألفاريز، لا يزال جريزمان هو قلب اللعب الإبداعي للفريق. إصرار سيميوني على أن اللاعب "يستحق" اختيار مساره الخاص يسلط الضوء على الاحترام المتبادل بين الاثنين، ولكنه يشير أيضًا إلى بداية عهد جديد لأتلتيكو. من المرجح أن تضطر الإدارة إلى العودة إلى سوق الانتقالات لتعويض الإنتاج والقيادة التي يقدمها اللاعب الدولي الفرنسي كل أسبوع.
مع استمرار الشائعات، سيظل تركيز جريزمان منصبًا على إنهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد على نحو رائع. مع تأمين تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا واشتداد المنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإسباني، ستكون مساهماته على أرض الملعب حيوية حتى اللحظة الأخيرة. سواء انتهى به المطاف في فلوريدا أو في وجهة أمريكية أخرى، فإن الإجماع في مدريد واضح: لن يقف النادي في طريق نجمه ليتبع قلبه. في الوقت الحالي، يجب على سيميوني وفريقه خوض المرحلة الأخيرة من الموسم مع حقيقة واقعة مفادها أن نجمهم مستعد لترك ملعب ميتروبوليتانو من أجل أشعة الشمس في ولاية فلوريدا.
