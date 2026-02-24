AFP
جيسي مارش يرفض ادعاء سام ألارديس بأن مدرب ليدز السابق ساعد في إفساد عمل مارسيلو بيلسا في إيلاند رود
مارش ضد ألارديس: تداعيات ليدز
ألالارديس، الذي تم استدعاؤه في نهاية ذلك الموسم لخوض أربع مباريات حاسمة لكن دون جدوى، ألقى باللوم بشكل مباشر على الرجال الذين شغلوا منصب المدرب قبله. في حديثه في بودكاست No Tippy Tappy Football، أشار المدرب السابق لمنتخب إنجلترا إلى أن المستوى البدني المتميز الذي حققه بيلسا قد أهدره مارش وخافي جراسيا، اللذان توليا المسؤولية بعد رحيل مارش والمدرب المؤقت الأول مايكل سكوبالا قبل وصول ألارديس.
أعرب المدرب المخضرم عن صدمته من البيانات التي ورثها، مشيرًا إلى أن محرك "بييلسا بول" الأسطوري كان قد توقف تمامًا بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى ويست يوركشاير لمحاولة تجنب خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
بيغ سام: انهيار ليدز فيتنس
لم يتردد ألارديس في تقييمه للتدهور البدني في إيلاند رود، مشيرًا إلى التباين الصارخ بين فريق ليدز الذي واجهه كخصم والفريق الذي دربه في النهاية. قال ألارديس في البودكاست: "كان بيلسا يتمتع بأفضل الإحصائيات البدنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان ليدز في المرتبة الأولى". "لذلك عندما ذهبت إلى ليدز، فكرت: 'على الأقل هم لائقون بدنيًا'. [لكن ليدز كان] في المراكز الثلاثة الأخيرة [في إحصائيات اللياقة البدنية].
"سمح المدربان اللذان أعقبا بيلسا بإسقاط الإحصائيات البدنية إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. فكرت: 'إذا كنا في المراكز الستة الأولى، فعلى الأقل نحن لائقون بدنيًا بما يكفي للبقاء في المباراة وتنظيم أنفسنا'."
تحدث الرجل الذي يُطلق عليه غالبًا لقب "بيغ سام" عن مواجهاته السابقة مع الفريق الأبيض ليبرز مدى تدهور المستوى في رأيه. خلال فترة عمله في وست بروميتش ألبيون، شاهد بنفسه الطبيعة القاسية للفريق الذي بنى بيلسا، وهي سمة شعر أنها كانت مفقودة خلال فترة عمله القصيرة. وأضاف ألارديس: "أتذكر عندما كنت مدربًا لويست بروم، كان [فريق بيلسا ليدز] لا يزال يلعب في آخر 20 دقيقة بنفس السرعة التي لعب بها في أول 20 دقيقة"، معربًا عن أسفه لعدم وجود القدرة على التحمل التي واجهها في غرفة الملابس.
مارش يقدم الإيصالات لإسكات منتقديه
لم يتردد مارش في المواجهة، فقام بنشر سلسلة من البيانات على مواقع التواصل الاجتماعي لتفنيد رواية ألارديس. قدم مدرب المنتخب الكندي الحالي سلسلة من البيانات من فترة توليه المسؤولية، والتي بدت متناقضة مع فكرة أن الفريق أصبح بطيئًا. وفقًا للإحصائيات التي شاركها مارش، ظل ليدز قوة جسدية خلال فترة توليه المنصب، حيث احتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث إجمالي الكيلومترات المقطوعة والمسافات المقطوعة والركض بسرعة عالية والجري بسرعة عالية والركض بشكل عام. كان رد مارش على ألارديس قصيرًا ولاذعًا، حيث أضاف ببساطة: "حقًا؟"
اشتد الجدل أكثر عندما تفاعل مارش مع المشجعين الذين شككوا في إرثه في النادي. عندما طعن أحد المشجعين في إحصاءاته، رد مارش بحدة: "الأسبوع 1-20 من المباريات. تعلم القراءة يا صديقي". بدا الأمريكي مصمماً على حماية سمعته المهنية، رافضاً السماح لرواية "بيغ سام" بالمرور دون اعتراض. على الرغم من الخلاف، أيد بعض المشجعين قراره بالتمسك بموقفه، حيث أعطى مارش إشارة الإعجاب لمتابع اقترح أن النقاد "لا يستحقون العناء" في السياق الأكبر للأمور.
مارش يدافع عن إرثه في ليدز
ومع ذلك، اتخذ النقاش منحى أكثر جدية عندما ذكّر أحد المشجعين كلا المدربين بأن آرائهما تأتي في المرتبة الثانية بعد حقيقة أن النادي هبط في النهاية. وكتب المشجع: "لا أحد يهتم برأيك أو برأي بيغ سام، الهبوط يتحدث عن نفسه". سارع مارش إلى توضيح دوره في مسيرة النادي، فرد قائلاً: "إلا أننا حافظنا على بقاء الفريق"، في إشارة إلى اليوم الأخير الدرامي من موسم 2021-22 عندما ضمن الفريق البقاء بفوزه على برينتفورد، وهو اللحظة التي اشتهرت باحتفالات رافينها قبل انتقاله إلى برشلونة مقابل مبلغ ضخم.
منذ تلك الفترة المضطربة، تباعدت مسارات المهنة للمدربين بشكل كبير. في حين أن ألارديس لم يعد إلى مقاعد البدلاء منذ فشله في إنقاذ ليدز من الهبوط، وجد مارش فرصة جديدة للحياة على الساحة الدولية.
بصفته المدير الفني لمنتخب كندا، يعمل حالياً على إعداد المنتخب لاستضافة كأس العالم 2026. بالنسبة لمشجعي ليدز، تظل حقبة بيلسا ومارش وألارديس فترة مليئة بالمشاعر الجياشة، لكن البيانات تشير إلى أن الجدل حول ما حدث في إيلاند رود لم يحسم بعد.
