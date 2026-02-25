بوروسيا دورتموند في مفاوضات للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ السابق، بينما يواجه مرسيليا منافسة على التعاقد رغم خيار الشراء بقيمة 15 مليون يورو

بافارد هو اسم مألوف لمشجعي كرة القدم الألمان، بعد أن أمضى سبع سنوات مثمرة في البلاد بين عامي 2016 و 2023. خلال فترات لعبه مع شتوتغارت وبايرن ميونيخ، خاض 174 مباراة في الدوري الألماني، وسجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة. جعلته قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن والظهير الأوسط عنصرًا أساسيًا في آلة بايرن التي هيمنت على كرة القدم المحلية، وتعتبر مرونته التكتيكية أحد الأصول الرئيسية لتشكيلة دورتموند الدفاعية مع اقتراب الموسم الجديد.

وفقًا للتقارير، فإن اللاعب الدولي الفرنسي على وشك إتمام انتقاله إلى منطقة شمال الراين-وستفاليا. على الرغم من أن نتائجه في إيطاليا وفرنسا كانت متفاوتة، إلا أن هناك شعورًا بأن العودة إلى الدوري الألماني قد تكون حافزًا له لاستعادة المستوى الذي جعله أحد أكثر المدافعين طلبًا في كرة القدم العالمية. دورتموند يأمل أن تساعد البيئة المألوفة في إخراج أفضل ما لدى اللاعب الدولي المخضرم.