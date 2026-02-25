AFP
بوروسيا دورتموند في مفاوضات للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ السابق، بينما يواجه مرسيليا منافسة على التعاقد رغم خيار الشراء بقيمة 15 مليون يورو
عودة بافارد إلى الدوري الألماني
المدافع المتعدد المواهب يلعب حالياً مع مرسيليا على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، لكن مستقبله يبدو بعيداً عن ملعب فيلودروم وسان سيرو. على الرغم من أن مرسيليا تمتلك خيار شراء بقيمة 15 مليون يورو للاعب الفائز بكأس العالم، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن العملاق الفرنسي يواجه منافسة شديدة من ألمانيا. تشير التقارير إلى أن بافارد لن يمدد إقامته في الدوري الفرنسي، كما أنه لا مستقبل له في ميلانو، مما يمهد الطريق لعودة مثيرة إلى الدوري الألماني الممتاز حيث صنع اسمه لأول مرة على الساحة العالمية.
العودة إلى الأراضي المألوفة
بافارد هو اسم مألوف لمشجعي كرة القدم الألمان، بعد أن أمضى سبع سنوات مثمرة في البلاد بين عامي 2016 و 2023. خلال فترات لعبه مع شتوتغارت وبايرن ميونيخ، خاض 174 مباراة في الدوري الألماني، وسجل تسعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة. جعلته قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن والظهير الأوسط عنصرًا أساسيًا في آلة بايرن التي هيمنت على كرة القدم المحلية، وتعتبر مرونته التكتيكية أحد الأصول الرئيسية لتشكيلة دورتموند الدفاعية مع اقتراب الموسم الجديد.
وفقًا للتقارير، فإن اللاعب الدولي الفرنسي على وشك إتمام انتقاله إلى منطقة شمال الراين-وستفاليا. على الرغم من أن نتائجه في إيطاليا وفرنسا كانت متفاوتة، إلا أن هناك شعورًا بأن العودة إلى الدوري الألماني قد تكون حافزًا له لاستعادة المستوى الذي جعله أحد أكثر المدافعين طلبًا في كرة القدم العالمية. دورتموند يأمل أن تساعد البيئة المألوفة في إخراج أفضل ما لدى اللاعب الدولي المخضرم.
مفاوضات متقدمة في سيغنال إيدونا بارك
يقال إن الإدارة العليا في بوروسيا دورتموند مصممة على إتمام هذه الصفقة بسرعة. وتشير آخر التقارير إلى أن المفاوضات حول انتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بين دورتموند ومساعديه قد وصلت إلى مرحلة متقدمة. ويعمل النادي جاهدًا وراء الكواليس لضمان أن يصبح اللاعب الفرنسي حجر الزاوية في خطته الدفاعية للموسم المقبل.
وتتزايد التكهنات بأن الإعلان الرسمي قد يتم قبل افتتاح فترة الانتقالات الصيفية رسميًا. ويرى فريق التوظيف في دورتموند أن بافارد يمثل صفقة منخفضة المخاطر وعالية العائد نظرًا لخبرته. ومن خلال التحرك مبكرًا، يهدف BVB إلى التغلب على أي منافسين محتملين آخرين قد ينتبهون إلى توفر بافارد، لا سيما بالنظر إلى التقييم المتواضع نسبيًا للاعب بمكانته الدولية وتاريخه الحافل بالبطولات.
المخاطر والمكاسب بالنسبة لـ BVB
في دورتموند، هناك اعتقاد قوي بأن بافارد سيضفي القيادة والخبرة التي تشتد الحاجة إليها على فريق يفتقر أحيانًا إلى الانضباط الدفاعي في اللحظات الحاسمة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تخلو تمامًا من المنتقدين. أشار النقاد إلى أن أداء بافارد في الآونة الأخيرة لم يعكس باستمرار المستوى العالمي الذي وصل إليه خلال سنوات ذروته في ميونيخ. هناك اعتراف داخل النادي بأن الانتقال ينطوي على بعض المخاطر، ولكن المكاسب المحتملة من ضم لاعب فائز مثبت تعتبر كبيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.
في النهاية، يشير هذا الانتقال إلى رغبة دورتموند في سد الفجوة في قمة الجدول من خلال تجنيد لاعبين يعرفون بالضبط ما يتطلبه الفوز ببطولة الدوري الألماني. "في دورتموند، يأمل الجميع أن يجلب بافارد الكثير من الخبرة للفريق. ومع ذلك، فإن الانتقال لا يخلو من المخاطر، حيث أن أداءه مؤخرًا لم يكن على أعلى مستوى"، كما يشير التقرير. إذا نجح الفرنسي في الاندماج مرة أخرى في اللعبة الألمانية، فقد يكون BVB قد حقق واحدة من أفضل الصفقات في الصيف، مما يشكل ضربة نفسية لمنافسيه في هذه العملية.
