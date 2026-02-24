"لم أشم رائحة أنفاس كريهة من قبل" - إيفان توني ينتقد لاعب الدوري السعودي للمحترفين الذي بدا أنه يحاول تقبيله في آخر مباراة للأهلي

مع اقتراب المباراة من نهايتها المثيرة، بدا أن هاركاس فقد أعصابه، حيث اقترب من توني وأومأ له مرارًا وتكرارًا وكأنه يحاول تقبيل المهاجم. كما ضغط المدافع جبهته على جبهة توني في مشهد عدواني يقترب من الخيال. توني، الذي لا يخشى المواجهة أبدًا، وقف في مكانه واحتفل بشكل استفزازي أمام لاعب داماك بمجرد أن أعلن الحكم صافرة النهاية وتأكد فوز فريقه بثلاث نقاط. سرعان ما انتشرت صور الاثنين وهما في عناق غريب على الإنترنت، مما أثار موجة من الأسئلة من المشجعين.

لم ينتظر توني طويلاً ليقدم وجهة نظره في القصة، حيث لجأ إلى X لتقديم تقييم لاذع للقاء. رداً على مقطع فيديو للحادث، نشر المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً رمز تعبيري للتقيؤ إلى جانب رسالة لم تترك مجالاً للخيال. كتب توني: "لم أشم رائحة أنفاس كريهة من قبل"، مما أدى إلى انتقاد هاركاس علناً. كان هذا المنشور الصريح بمثابة الكلمة الأخيرة في ظهيرة كانت مثمرة بقدر ما كانت غريبة بالنسبة لنجم إنجلترا.