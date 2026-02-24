Getty Images Sport
ترجمه
"سخيف!" - تشيلسي ارتكب "أخطاء فادحة" بفصل إنزو ماريسكا مع "شيء غير صحيح تمامًا" تحت قيادة ليام روزينيور، كما يؤكد جون أوبي ميكيل
مغادرة ماريسكا المفاجئة لتشيلسي
كان رحيل ماريسكا بمثابة صدمة للكثيرين، بعد فترة قصيرة حافلة بالإنجازات التي شهدت عودته إلى غرب لندن حاملاً معه الألقاب والسمعة الأوروبية، قبل أن يؤدي انقطاع التواصل مع مجلس إدارة النادي إلى إقالته.
استمتع المدرب الإيطالي بفترة مثمرة على رأس الفريق، حيث حصد لقب الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما ضمن للبلوز مكانًا مؤكدًا في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، كانت سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق بفوز واحد فقط في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هي الدافع الذي حث مجلس الإدارة على اتخاذ هذا القرار.
تم تعيين ليام روزينيور بسرعة كخليفة له، وبينما أشرف المدرب السابق لستراسبورغ في البداية على تحسن النتائج، إلا أن التعثرات الأخيرة أمام ليدز وبيرنلي دفعت رموز النادي مثل ميكيل إلى التساؤل عما إذا كان النادي يسير على الطريق الصحيح.
- Getty Images Sport
ميكيل ينتقد "الخطأ الفادح" الذي ارتكبه مجلس إدارة البلوز
في حديثه في بودكاست Obi One، لم يتردد ميكيل في تقييمه للوضع الحالي في ناديه السابق. أعرب النيجيري، الذي قضى أكثر من عقد من الزمان في غرب لندن، عن عدم تصديقه لقرار الاستغناء عن المدرب الذي حداثة أسلوب لعب الفريق. وأشار إلى أن الأسس التي بنيت في ظل النظام السابق تم التخلي عنها بسرعة كبيرة، مما ترك الفريق في حالة انتقالية أعاقت زخمه في السباق على المراكز الأربعة الأولى.
"كان لدينا إنزو ماريسكا. لقد قلت ذلك من قبل، أعتقد أن إقالته كانت خطأ فادحًا. أعني، هذا أمر سخيف"، قال ميكيل في بودكاست Obi One. "نعم، مدرب فاز لنا بكأس العالم للأندية، وفاز لنا بدوري الأبطال، كان لدينا نوع من الهوية في طريقة لعبنا. لقد خطونا خطوة إلى الأمام، ثم تراجعنا خمس خطوات إلى الوراء. جاء ليام، وفاز في بعض المباريات، ولكن هناك بالتأكيد شيء مفقود. هناك شيء ما ليس على ما يرام".
أخطاء مكلفة تلقي بظلال من الشك على روزينيور
يبدو أن فترة شهر العسل لروزينيور قد وصلت إلى نهاية مفاجئة بعد النتائج المحبطة ضد بيرنلي وليدز. تعادل تشيلسي 1-1 مع بيرنلي، في مباراة شهدت طرد ويسلي فوفانا، وأهدر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ليدز. أثبتت هذه النقاط المهدرة أنها مكلفة في معركة مزدحمة على دوري أبطال أوروبا، مما سمح للمنافسين بتقليص الفارق وزيادة التدقيق في نهج روزينيور التكتيكي مع اقتراب نهاية الموسم.
على الرغم من الانتقادات من لاعبين سابقين مثل ميكيل، حافظ روزينيور على سجل قوي من النقاط في كل مباراة منذ وصوله إلى لندن. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى "هوية" واضحة - وهو موضوع متكرر في انتقادات ميكيل - قد ترك قاعدة المشجعين في حالة من عدم الارتياح. إصرار لاعب الوسط السابق على أن النادي قد "تراجع خمس خطوات إلى الوراء" يعكس قلقًا متزايدًا من أن التقدم التكتيكي الذي تحقق خلال فترة ماريسكا قد تم التضحية به من أجل براغماتية قصيرة الأجل بدأت الآن تفشل في اختبار العين.
- Getty Images Sport
ما هو مستقبل تشيلسي؟
من المتوقع أن يزداد الضغط على روزينيور مع استعداد تشيلسي لسلسلة من المباريات الصعبة التي قد تحدد مصير الموسم. يحتل البلوز حالياً المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متساوياً في النقاط مع ليفربول الذي يحتل المركز السادس بعد تعادلهما الأخير. مع اشتداد المنافسة على المراكز الأوروبية، أصبح كل نقطة مهمة، لكن الجدول القادم لا يمنح أي راحة لفريق يرى ميكيل أنه يفتقر حالياً إلى المقومات اللازمة لتحقيق نجاح مستمر على أعلى مستوى.
يجب على تشيلسي خوض مباراتين خارج أرضه أمام أرسنال وأستون فيلا في جولتيه المقبلتين قبل سلسلة من المباريات الصعبة التي تشمل استضافة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى رحلة إلى إيفرتون. مع احتدام المنافسة على دوري أبطال أوروبا وإعراب أساطير النادي عن استيائهم علنًا، يواجه روزينيور أكبر تحدٍ له حتى الآن لإثبات أن قرار مجلس الإدارة "السخيف" بتغيير المدربين في منتصف الموسم كان في الواقع القرار الصحيح لمستقبل النادي.
إعلان