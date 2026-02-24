بطل مانشستر يونايتد خافيير هيرنانديز ينشر مقطع فيديو له وهو يبكي على قرد صغير انتشر على الإنترنت

لم يكتف تشيتشاريتو بمشاركة الفيديو فحسب، بل قدم تحليلاً نفسياً عميقاً لسبب تأثره الشديد بمحنة هذا الحيوان. وكتب نجم ريال مدريد ووست هام السابق إلى معجبيه قائلاً: "أثر فينا بانش مونكي لأنه قوي وحقيقي. يحاول الدفاع عن نفسه دون أن يعرف كيف، وقد فعلنا ذلك جميعاً في مرحلة ما. لا يوجد فيه أي حقد، بل فقط العاطفة والبراءة والرغبة في الوجود".

واصل المهاجم المخضرم، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد مغادرته نادي شيفاس الذي نشأ فيه في يناير، استخلاص دروس حياتية من الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع. "إنه يعلمنا أنه: يمكنك أن تشعر بعمق دون أن تعيش في شكوى. يمكنك أن تدرك الرفض دون أن تصبح ضحية. يمكنك حماية قلبك دون أن تغلقه. أقل "ماذا فعلوا بي" وأكثر "ماذا أفعل بهذا؟" كتب هيرنانديز، وحظي بدعم واسع من المعجبين الذين أشادوا بضعفه ونظرته المتحملة.