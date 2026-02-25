Getty Images
"إذا كان هذا صحيحًا، فلا يمكنني قبوله" - جيانلوكا بريستياني يتلقى تحذيرًا من زميله في فريق بنفيكا بعد اتهامه بالعنصرية
صمت بنفيكا ينتهي
وقد تم بالفعل فرض عقوبة إيقاف مؤقتة لمدة مباراة واحدة على بريستياني البالغ من العمر 19 عامًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد فيمزاعم استخدام لغة عنصرية خلال المباراة الأوروبية المهمة. أثارت القضية انقسامًا في الآراء، حيث تضاربت شهادات النادي الإسباني العملاق مع الإنكار الأولي من جانب نادي بنفيكا. مع دخول التحقيق مرحلة حاسمة، يمثل تدخل لوكباكيو المرة الأولى التي يتطرق فيها أحد كبار أعضاء غرفة ملابس بنفيكا علنًا إلى خطورة الاتهامات، موازنًا بين الولاء لزميله وموقف أخلاقي حازم تجاه التمييز.
لوكباكيو يتناول "الوضع الخاص"
في مقابلة صريحة مع Pickx+ Sports، اعترف لوكباكيو بأن تداعيات مباراة ريال مدريد خلقت جواً صعباً داخل الفريق. "إنها حالة خاصة. وأعترف أنني لا أعرف كيف أتعامل معها. لقد تحدثت كثيراً عن هذا الأمر في الماضي مع أشخاص آخرين، متسائلاً كيف سأرد إذا حدث لي ذلك، لأنك عادة ما تمر بهذه التجربة من بعيد"، أوضح المهاجم.
أقر لوكباكيو بأن اللاعبين على دراية بالضجة المحيطة بالقضية، لكنهم لا يزالون يجهلون الحقائق النهائية للحادث. "صحيح أن الناس يتحدثون ويتكهنون. لكن في النهاية، لا نعرف ما قاله بالفعل"، أضاف، مشيرًا إلى فراغ المعلومات الذي سمح للجدل بالاستمرار.
شكوك حول رواية ريال مدريد
كما تطرق لاعب إشبيلية السابق إلى احتمال استخدام الحادثة لتحقيق مكاسب تكتيكية أو نفسية، مشيرًا إلى أن الحقيقة قد تكون أكثر تعقيدًا مما تشير إليه التقارير الأولية. "هل هذا هو الواقع أم أنه تم تضخيمه للاستفادة منه؟ أقول لنفسي إنه من الممكن أيضًا أن ريال مدريد أراد تحويل هذا الأمر إلى مصلحته"، قال لوكباكيو. تتوافق هذه النظرة مع بعض وسائل الإعلام البرتغالية التي شككت في توقيت وشدة الادعاءات الصادرة عن معسكر مدريد خلال مباراة تنافسية كهذه.
على الرغم من هذه الشكوك، رفض الجناح تقديم دعم أعمى لزميله في الفريق، موضحًا أنه لا مكان لمثل هذا السلوك إذا ثبتت صحة الادعاءات. يتزايد الضغط الداخلي على بريستياني، حيث يبدو أن الفريق غير مستعد لتقديم جبهة دفاعية موحدة حتى انتهاء التحقيق. إن استعداد لوكباكيو لتقبل عدة روايات للقصة يظهر الموقف الدقيق الذي يجد اللاعبون أنفسهم فيه، عالقين بين التضامن المهني والأخلاق الشخصية.
تحذير شديد اللهجة لبرستياني
اختتم لوكباكيو أفكاره برسالة قوية، أبلغ فيها بريستياني بشكل أساسي بموقفه المستقبلي في الفريق. "كل ما أتمناه هو أن ما قاله غير صحيح. لأنني إذا كان صحيحًا، فلن أستطيع قبوله. أنا أعارض الظلم. وكل ظلم يستحق أن يدفع ثمنه"، صرح البلجيكي بحزم. وهذا مؤشر واضح على أنه إذا وجدت تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن الأرجنتيني مذنب، فقد يجد نفسه معزولًا داخل غرفة الملابس الخاصة به، بغض النظر عن مكانته كنجم صاعد.
بالنسبة لبنفيكا، لا تزال هذه القضية تشكل مصدر إلهاء كبير في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق إلى المضي قدماً في دوري أبطال أوروبا. اكتسب النادي سمعة طيبة في رعاية المواهب الشابة، لكن هذا الفضيحة الأخيرة تهدد بتشويه صورة أحد أكثر لاعبيه الواعدين. بينما ينتظر عالم كرة القدم قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النهائي، تأتي كلمات دودي لوكباكيو لتذكيرنا بأن كرة القدم الحديثة تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التمييز، حتى بين زملاء الفريق الذين يرتدون نفس الألوان في مباريات السبت بعد الظهر.
