برشلونة "جاهز" لبدء عملية انتقال إيرلينغ هالاند أو جوليان ألفاريز في فترة الانتقالات الصيفية
القطعة الأخيرة من أحجية برشلونة
بعد سنوات من التقشف المالي، تشير الرسالة الصادرة من كامب نو إلى أن البلوغرانا أصبحوا أخيرًا في وضع يسمح لهم بالتنافس مرة أخرى على أكبر الأسماء في عالم كرة القدم.
وينبع التفاؤل المحيط بهذه الصفقات المحتملة من كبار المسؤولين في النادي الذين يعتقدون أن إعادة الهيكلة الاقتصادية الحالية قد وصلت إلى نقطة تحول. على الرغم من الطبيعة البارزة لهذه الأهداف، يبدو أن القيادات في برشلونة واثقة من قدرتها على إبرام صفقة ترضي كل من سقف الرواتب الصارم في الدوري الإسباني ومتطلبات الأندية البائعة. مع الأداء العالي لفريق هانسي فليك على أرض الملعب، يُنظر إلى إضافة "رقم تسعة" من الطراز العالمي على أنه القطعة الأخيرة في أحجية إعادة برشلونة إلى قمة كرة القدم القارية.
الضوء الأخضر المالي لتوقيع عقد كبير
قدم جوان سولير، وهو شخصية بارزة تعمل في مجلس إدارة جوان لابورتا منذ عام 2021، تحديثًا مهمًا حول قدرة النادي على إتمام مثل هذا الانتقال رفيع المستوى. في حديثه إلى Cadena Ser، أكد سولير أن النادي لديه القدرة على تحمل التكاليف الباهظة المرتبطة بالمهاجمين النخبة في كرة القدم الحديثة. تشير تعليقاته إلى أن سنوات من "الضغوط الاقتصادية" وخفض الأجور مهدت الطريق لفترة انتقالات صيفية قد تحدد مصير رئاسة لابورتا الحالية، خاصة أنه يسعى لإعادة انتخابه.
وفي معرض حديثه عن احتمال انضمام النجم النرويجي أو الفائز بكأس العالم الأرجنتيني، كان سولير شديد الوضوح بشأن استعداد النادي. وقال: "نعم، يمكننا التعاقد مع لاعبين مثل خوليان ألفاريز أو هالاند. هذه التعاقدات ستؤتي ثمارها في غضون خمس سنوات، وبرشلونة مستعد ماليًا لمثل هذا الأمر. في نهاية المطاف، يجب على برشلونة أن يكون حذرًا للغاية بشأن التعاقدات التي يبرمها من حيث تكلفة الأجور. لقد وضعنا لأنفسنا حدًا ولن نتجاوزه. علينا التعاقد مع لاعبين بأسعار السوق، مع مراعاة سلم الرواتب لدينا".
إرلينغ هالاند: الهدف المنشود للابورتا
السعي وراء هالاند ليس أمراً جديداً في كاتالونيا، ولكنه يكتسب زخماً جديداً. يقدم مهاجم مانشستر سيتي أداءً مذهلاً منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2022، حيث سجل 153 هدفاً و28 تمريرة حاسمة في 184 مباراة فقط. وبطبيعة الحال، جعلته هذه الأرقام الهدف الرئيسي لكل الأندية الكبرى في أوروبا، لكن لابورتا لطالما كان يطمح إلى جلب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى إسبانيا. ويبدو أن تصريحات الرئيس السابقة بأن التعاقد مع المهاجم "ليس مستحيلًا" أصبحت الآن مدعومة بقاعدة مالية أكثر صلابة.
لا تزال الوضع الحالي لهاالاند في ملعب إتيهاد موضوع تكهنات مكثفة، لا سيما فيما يتعلق بشروط الخروج التي قد تكون موجودة في عقده. وبحسب ما ورد، حدد برشلونة هاالاند كهدف رئيسي لصفقة كبيرة إذا أتيحت الفرصة هذا الصيف. بعد مساهمته المذهلة بـ 29 هدفًا وسبع تمريرات حاسمة هذا الموسم، لم تكن قيمته أعلى من أي وقت مضى، مما يجعل أي انتقال محتمل "تصريحًا" حقيقيًا للنادي المتصدر للدوري الإسباني.
الهدف الجديد لبرشلونة
إذا ثبت أن انتقال هاالاند صعب للغاية، فإن برشلونة لديه بديل ممتاز في ألفاريز. المهاجم الأرجنتيني، زميل هالاند السابق في مانشستر سيتي، غادر الفريق الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد في أغسطس 2024 للحصول على فرص أكبر للعب أساسياً. ومع ذلك، لا يزال سحر كامب نو قوياً، ويقال إن برشلونة يراقب عن كثب تقدمه في العاصمة الإسبانية. يقدم ألفاريز صورة مختلفة عن هالاند، حيث تجعله تنوعه وقدرته على العمل لاعباً مثالياً لنظام الضغط العالي الذي يتبعه هانسي فليك.
منذ انتقاله إلى مدريد، واصل ألفاريز إثبات أنه أحد أفضل المهاجمين في اللعبة. قدرته على قيادة الهجوم أو اللعب في دور داعم تمنح برشلونة مرونة تكتيكية ستكون ذات قيمة كبيرة. في حين أن أتلتيكو يكره بيع لاعب إلى منافس محلي مباشر، فإن الثقة المالية المتجددة لبرشلونة تعني أنه مستعد لاختبار عزيمة منافسيه. سيشكل التعاقد مع أي من اللاعبين نهاية حاسمة لعصر التقشف الذي عاشه النادي وعودة إلى عاداته التقليدية في الإنفاق.
تحقيق التوازن المالي في كامب نو
من الأهمية بمكان أن أي خطوة لضم نجم من هذا الحجم يجب أن تكون متوازنة مع الاستدامة طويلة الأمد للنادي. أكد سولير أن النادي "مستعد" للإنفاق، لكنه لن يعود إلى العادات المالية المتهورة التي كادت أن تدمر المؤسسة في الماضي. تتضمن الاستراتيجية إطفاء رسوم الانتقال على مدى عدة سنوات مع ضمان بقاء فاتورة الأجور ضمن حدود مفروضة ذاتيًا. يهدف هذا النهج المنضبط إلى ضمان ألا يؤدي انتقال لاعب مثل هالاند إلى تعريض تسجيل أعضاء الفريق الرئيسيين الآخرين أو خريجي الأكاديمية في المستقبل للخطر.
توقيت هذه التصريحات مثير للانتباه بشكل خاص بالنظر إلى الانتخابات المقبلة في النادي. استقال لابورتا ومجلس إدارته مؤخرًا في إطار عملية إعادة الانتخاب، ووعدهم بضم لاعب بارز مثل هالاند أو ألفاريز هو وسيلة مؤكدة لكسب دعم أعضاء النادي. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الأمر قابلاً للتحقيق أم أنه مجرد حملة انتخابية طموحة، لكن الموقف الرسمي لمجلس الإدارة واضح: برشلونة عاد إلى السباق على أفضل اللاعبين في العالم ولديه المال اللازم لإثبات ذلك.
