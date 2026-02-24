برشلونة "جاهز" لبدء عملية انتقال إيرلينغ هالاند أو جوليان ألفاريز في فترة الانتقالات الصيفية

بعد سنوات من التقشف المالي، تشير الرسالة الصادرة من كامب نو إلى أن البلوغرانا أصبحوا أخيرًا في وضع يسمح لهم بالتنافس مرة أخرى على أكبر الأسماء في عالم كرة القدم.

وينبع التفاؤل المحيط بهذه الصفقات المحتملة من كبار المسؤولين في النادي الذين يعتقدون أن إعادة الهيكلة الاقتصادية الحالية قد وصلت إلى نقطة تحول. على الرغم من الطبيعة البارزة لهذه الأهداف، يبدو أن القيادات في برشلونة واثقة من قدرتها على إبرام صفقة ترضي كل من سقف الرواتب الصارم في الدوري الإسباني ومتطلبات الأندية البائعة. مع الأداء العالي لفريق هانسي فليك على أرض الملعب، يُنظر إلى إضافة "رقم تسعة" من الطراز العالمي على أنه القطعة الأخيرة في أحجية إعادة برشلونة إلى قمة كرة القدم القارية.