لوسيانو سباليتي يبقى! يوفنتوس يستعد لتجديد عقد المدرب وتسليم زمام الأمور إلى المدرب السابق لمنتخب إيطاليا
سباليتي يستعد لتوقيع عقد جديد مع يوفنتوس
وفقًا لخبير الانتقالات ماتيو موريتو، الذي تحدث عبر قناة فابريزيو رومانو على يوتيوب، فإن الأمور تسير على ما يرام لتمديد العقد. ووفقًا للتقارير، فإن سباليتي مستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع يوفنتوس وسيكون له دور في تشكيل الفريق هذا الصيف. تشير هذه الأخبار إلى تحول كبير في ديناميكية القوة في كونتينسا، مما يوحي بأن السيدة العجوز مستعدة للتحول نحو نموذج أكثر تركيزًا على المدير الفني لضمان التآزر التام بين الجهاز الفني وقسم التوظيف.
ثقة تامة في المشروع
يأتي قرار دعم سباليتي في لحظة حاسمة بالنسبة للنادي. على الرغم من أن سباق الدوري الإيطالي قد تسبب في بعض الإحباط مؤخرًا، إلا أن مجلس الإدارة يعتبر المدرب "عنصرًا أساسيًا لمستقبل يوفنتوس". وبحسب ما ورد، فإن المفاوضات مستمرة منذ عدة أسابيع، حيث أن إدارة النادي مصممة على الاحتفاظ بمدرب المنتخب الوطني السابق وضمان بقائه وجهًا للمشروع. تشير الإشارات الواردة من تورينو إلى أن الطرفين متفقان تمامًا على المسار المستقبلي، في أعقاب السابقة الإيجابية التي شكلها تجديد عقد لاعب خط الوسط الدولي الأمريكي وستون ماكيني.
السيطرة الكاملة على التوظيف الصيفي
ولعل أهم تطور في هذه المحادثات هو مستوى التأثير الذي سيتمتع به سباليتي على انتقال الفريق. تعتزم يوفنتوس الاستثمار في الفريق هذا الصيف، وتتمثل الخطة في توفير اللاعبين الذين يريدهم سباليتي على وجه التحديد حتى يتمكن من تشكيل الفريق بالطريقة التي يراها مناسبة. هناك ما يُقال عن "وحدة كاملة في النوايا بين جميع الأطراف المعنية"، مما يضمن أن يعمل قسم الاستكشاف بالتوافق التام مع المتطلبات التكتيكية للمدير الفني.
يضمن هذا النهج الاستباقي ألا يدخل البيانكونيري فترة الانتقالات الصيفية مرة أخرى بأفكار متضاربة. في العصر الحديث للأندية "التي يقودها المديرون"، تختار يوفنتوس تمكين مدربها، معتقدة أن تشكيل فريق وفقًا لرؤيته هو أسرع طريق للعودة إلى الفوز بالبطولات والحفاظ على مستواها في دوري أبطال أوروبا.
بناء هوية جديدة ليوفنتوس
تهدف إدارة يوفنتوس إلى بناء فريق يلتزم بأفكار المدرب، مع وعد بتوفير عمق أكبر في كل قسم من أقسام الفريق. وهذا يمثل تحولًا فلسفيًا ليوفنتوس، حيث يبتعد عن التعاقدات الانتهازية ويتجه نحو فلسفة التماسك الفني والتوظيف القائم على الهوية.
سيكون إتمام الصفقة بمثابة إشارة رسمية على الاستقرار والثقة المتبادلة. بالنسبة لمشجعي يوفنتوس، فإن احتمال سيطرة سباليتي الكاملة على تشكيلة الفريق يمنحهم بصيصًا من الأمل في أن يتم استعادة هوية النادي أخيرًا تحت قيادة مدرب أثبت قدرته على تحقيق الانتصارات.
