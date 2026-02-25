"لقد أغلقت هاتفي!" - بيير كالولو يغلق الأذان عن الضجة التي أعقبت البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها في مباراة إنتر، بينما يتجاهل نجم يوفنتوس دراما الإيقاف

سيطر هذا الحادث على المشهد الكروي الإيطالي، مما أدى إلى اعتذار علني من باستوني وحتى اعتراف بخطأ من قبل مسؤول التحكيم في الدوري الإيطالي. أعرب لاعبون ومدربون ومشجعون سابقون عن غضبهم بعد المباراة، حيث تم استدعاء باستوني من قبل رئيس لجنة التحكيم. في غضون ذلك، تعرض كالولو لانتقادات من قبل مدرب إنتر كريستيان تشيفو، مما أثار غضب لوتشيانو سباليتي.

كشف كالولو عن أساليبه في التعامل مع التدقيق الإعلامي المكثف وردود الفعل السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي التي أعقبت هزيمة فريقه 3-2. اعترف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أنه اتخذ تدابير صارمة للحفاظ على تركيزه الذهني، واختار الانفصال تمامًا عن العالم الخارجي.

"أغلقت هاتفي حتى لا أتعرض لهذه الضغوط. تحدث الكثير من الناس، لكن في النهاية، بقيت الإيقاف. من الأفضل أن أترك كل هذا ورائي. لكنني لا أعتقد أن هذا أثر على مباراة غلطة سراي. قد يبدو أننا نبحث عن أعذار، لكننا في الواقع أخطأنا في المباراة"، أوضح المدافع لصحيفةL'Equipe، رافضًا استخدام هذه الدراما كمبرر لانهيار يوفنتوس 5-2 في دوري أبطال أوروبا.