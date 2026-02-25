Getty Images
رافائيل ليو يتحدث عن التأثير المدمر لوفاة ديوغو جوتا في غرفة ملابس المنتخب البرتغالي
روح البرتغال تهتز
ليو، الذي كان يرتبط بعلاقة وثيقة مع نجم ليفربول السابق، قدم نظرة مؤثرة على شخصية الرجل الذي يقف وراء الأهداف. بالإضافة إلى إنجازاته على أرض الملعب، يتذكر زملاؤه جوتا كشخص كريم وداعم، كان دائمًا على استعداد للاستماع أو تقديم المساعدة. ترك غيابه فجوة كبيرة في ديناميكية الفريق، بصفته رياضيًا عالميًا وصديقًا محبوبًا كانت حضوره مصدرًا دائمًا للإيجابية خلال المعسكرات الدولية.
ماذا قال رافائيل ليو؟
في مقابلة عاطفية مع شبكة CBS، تحدث ليو عن اللحظات الشخصية التي شكلت شخصية جوتا. وقال: "كان الجميع يهتمون به. حتى لو كان أحيانًا في زاويته يتحدث مع زوجته أو أطفاله. لكنه كان زميلًا جيدًا في الفريق وكان دائمًا يرغب في مساعدة الجميع، حتى أنا أحيانًا. كنت أطلب منه أحيانًا بعض الأشياء وكان هو أيضًا يطلب مني تذاكر لعائلته. ليأتوا إلى ميلان لمشاهدة بعض المباريات".
كان عمق المشاعر تجاه جوتا واضحًا خلال جنازته في يوليو، التي شهدت حضورًا كبيرًا من الشخصيات الكروية لتقديم احترامهم. حضر زملاؤه في المنتخب البرتغالي برونو فرنانديز وروبن دياس وبرناردو سيلفا وروبن نيفيس، إلى جانب زميله السابق في ليفربول فابينيو. أكد حضور رئيس بورتو أندريه فيلاس-بواس ومدير المنتخب الوطني روبرتو مارتينيز التأثير الذي تركه جوتا على جميع مستويات كرة القدم البرتغالية.
استخدام المأساة كمصدر إلهام لكأس العالم
مع اقتراب كأس العالم في أمريكا الشمالية، فإن المنتخب البرتغالي مصمم على تحويل حزنه إلى قوة دافعة على أرض الملعب. لم تفز البرتغال أبدًا باللقب الأكبر في كرة القدم الدولية، بعد أن خرجت من ربع النهائي في قطر على يد المغرب. الآن، يرى المنتخب البرتغالي البطولة القادمة كفرصة لتأمين الكأس في ذكرى جوتا، لضمان ترسيخ إرثه بأكبر شرف في هذه الرياضة.
عندما سُئل عما إذا كانت هذه المأساة ستكون مصدر إلهام للمنتخب البرتغالي، أوضح ليو أن جوتا لا يغيب أبدًا عن أذهانهم خلال أيام المباريات. وقال: "نفكر فيه في كل مباراة. كان دائمًا يحتفل بعد المباراة إذا تمكن من تسجيل هدف. ونفكر فيه في كل مباراة".
إلى الأبد 20: من سان سيرو إلى أنفيلد
وجد ليو بالفعل طرقه الخاصة لتكريم صديقه الراحل. خلال مباراة ما قبل الموسم بين ميلان وليفربول، افتتح الجناح التسجيل وأظهر على الفور تكريمًا مؤثرًا. بدلاً من احتفاله المعتاد المليء بالطاقة، شكل ليو بهدوء الرقم 20 بأصابعه - في إشارة مباشرة إلى رقم قميص جوتا الشهير. كانت لحظة من الاحترام الصامت التي لاقت صدى لدى مشجعي كلا الناديين وسلطت الضوء على الأخوة التي تربط بين اللاعبين.
في أنفيلد، أصبح تكريم جوتا جزءًا لا يتجزأ من هوية النادي. اتخذ ليفربول خطوة تاريخية بإحالة القميص رقم 20 إلى التقاعد - وهي المرة الأولى التي يقوم فيها النادي بذلك - ويضع اللاعبون الآن شعار "Forever 20" على ملابسهم في أيام المباريات. مع دخول البرتغال عصرًا جديدًا، من الواضح أن ديوغو جوتا قد لا يكون موجودًا على أرض الملعب بعد الآن، لكن روحه لا تزال ترشد من تركهم وراءه في سعيهم لتحقيق حلمهم في كأس العالم.
