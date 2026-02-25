رافائيل ليو يتحدث عن التأثير المدمر لوفاة ديوغو جوتا في غرفة ملابس المنتخب البرتغالي

في مقابلة عاطفية مع شبكة CBS، تحدث ليو عن اللحظات الشخصية التي شكلت شخصية جوتا. وقال: "كان الجميع يهتمون به. حتى لو كان أحيانًا في زاويته يتحدث مع زوجته أو أطفاله. لكنه كان زميلًا جيدًا في الفريق وكان دائمًا يرغب في مساعدة الجميع، حتى أنا أحيانًا. كنت أطلب منه أحيانًا بعض الأشياء وكان هو أيضًا يطلب مني تذاكر لعائلته. ليأتوا إلى ميلان لمشاهدة بعض المباريات".

كان عمق المشاعر تجاه جوتا واضحًا خلال جنازته في يوليو، التي شهدت حضورًا كبيرًا من الشخصيات الكروية لتقديم احترامهم. حضر زملاؤه في المنتخب البرتغالي برونو فرنانديز وروبن دياس وبرناردو سيلفا وروبن نيفيس، إلى جانب زميله السابق في ليفربول فابينيو. أكد حضور رئيس بورتو أندريه فيلاس-بواس ومدير المنتخب الوطني روبرتو مارتينيز التأثير الذي تركه جوتا على جميع مستويات كرة القدم البرتغالية.