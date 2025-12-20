Patrick Tchanhoun

مراسل كرة القدم الفرنسية والأوروبية

السيرة الذاتية: أنا شغوف بكرة القدم وعاشق كبير للدوري الإسباني منذ صغري، متأثر بثلاثي بايل وبنزيمة وكريستيانو. كان حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم، ولكن لعدم تحقق ذلك، اخترت طريق الصحافة الرياضية. بعد حصولي على البكالوريا سلسلة A1 ودراسة الإعلام حتى مستوى الليسانس، تدربت في الصحافة المكتوبة قبل الانتقال إلى الإذاعة ثم الإنترنت. في 2023، انضممت إلى GOAL كمحرر، بعد تعاون مع عدة وسائل إعلام رياضية دولية. أتابع بانثر بنين عن كثب، ولدي كذلك اهتمام خاص بالجزائر وغانا والسنغال.

قصتي مع كرة القدم: بدأ اهتمامي بكرة القدم في يونيو 2003، خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2004، مع الانتصار التاريخي للسنجاب ضد السودان (3-0)، بفضل ثنائية عمر تشوموغو وهدف موريتالا أوجونبيي. منذ ذلك اليوم، نمت شغفي بشكل مستمر وقادني من الصحافة المكتوبة إلى أعمدة GOAL، مع رغبة دائمة في سرد كرة القدم.

مجالات الخبرة:

الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي (تحليل وكتابة)

كرة القدم الإفريقية والأوروبية

البطولات الكبرى (كأس الأمم الإفريقية، كأس العالم، دوري أبطال أوروبا، اليورو)

أفضل لحظة كرة قدم:

تسديدة صاروخية لسولي مونتاري (غانا) ضد أوروغواي في ربع نهائي كأس العالم 2010 التي ألهبت القارة، لكن بلاك ستارز خسروا في النهاية بركلات الترجيح.

مقالاتي المفضلة:

أحداث OM – OL: ليون كذب بشأن فابيو غروسو

رين: حبيب بايي تم استبداله بالفعل